Lexus nową gwiazdą polskiego rynku, modele SUV napędzają biznes

Lexus wyrasta w Polsce na nową gwiazdę. Słupki sprzedaży są coraz wyższe, co w czasach szalejącej inflacji i kryzysu może imponować. Liczby najlepiej oddają sytuację rynkową…

Łącznie po ośmiu miesiącach 2023 roku zarejestrowano w Polsce ponad 70,4 tys. nowych aut z wyższej półki, o 15, 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. Niemiecka trójka, czyli BMW, Mercedes i Audi, trzyma podium. Jednak znacznie ciekawiej robi się za ich plecami. Tam Lexus ściga Volvo. Japoński producent już wykroił dla siebie aż 10 proc. rynku – to dwa razy więcej niż przed rokiem. Jednocześnie pierwszy raz w historii w osiem miesięcy sprzedał nad Wisłą niemal 7 tys. samochodów. Koniem pociągowym biznesu są trzy SUV-y: NX, RX i UX. Dziewięć na 10 aut, które wyjechały na drogi miało właśnie takie nadwozie. Do tego na rynek właśnie wjeżdża Lexus LBX – ten najtańszy model marki może zadecydować niebawem o awansie Japończyków w rankingu. Ale po kolei…

Lexus NX hitem w Polsce, to pierwszy Lexus z hybrydą plug-in

Europejski hit – Lexus NX – także w Polsce wybierany jest najchętniej, do końca sierpnia zarejestrowano 2836 sztuk. NX jest drugim najczęściej kupowanym samochodem premium nad Wisłą oraz drugim autem w swojej klasie. Jednocześnie NX 450h+ jako pierwsza hybryda plug-in Lexusa realizuje misję przekonania kierowców do technologii PHEV.

Pod względem technicznym nowy napęd składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym o mocy 182 KM. Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej, wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,3 s. To już osiągi ze świata aut sportowych.

Lexus NX 450h+, jak jeździ hybryda plug-in naładowana i rozładowana?

Czy faktycznie w aucie typu plug-in po wyczerpaniu energii z baterii (choć tak naprawdę baterie nigdy nie są rozładowane do końca) zwiększa się zużycie paliwa i samochód traci na wigorze? Jak deklaracje producenta mają się do rzeczywistości? Do konfrontacji stanęły dwa Lexusy NX 450h+ - z rozładowaną baterią i pełną. Na torze sprawdzono przyspieszenie, w ruchu miejskim zużycie paliwa. Wyniki?

Lexus NX 450h+, czyli jakie są różnice w przyspieszeniu i elastyczności? Będziesz zdziwiony

Lexus NX 450h+ z naładowaną baterią od 0 do 100 km/h przyspieszył w 6 sekund, to nawet lepszy czas niż deklaruje producent. Rozładowany NX 450h+ na sprint do setki potrzebował niewiele mniej - 6,3 s. Oba auta w przedziale 60-100 km/h okazały się podobnie elastyczne: naładowany NX 450h+ poderwał się do galopu w 3,2 sekundy, a rozładowany w 3,4 s. Wniosek? Hybrydowy NX w wersji plug-in bez względu, czy ma pełną, czy rozładowaną baterię, zapewnia podobne osiągi. Różnice są tak nieznaczne, że może je wyłapać jedynie aparatura pomiarowa.

Lexus NX 450h+ i zużycie paliwa, hybryda plug-in naładowana i rozładowana? (TABELA wyników)

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone. Naładowany NX 450h+ średnio spalał 6,1 l/100 km, a z "pustą" baterią - 6,3 l/100 km. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. Można pokusić się o stwierdzenie, że nieważne czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie. Deklaracje homologacyjne o spalaniu (1,1 l/100 km) są do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy (EV; bezemisyjny). Po wyjeżdżeniu energii auto zmienia się w tradycyjną hybrydę.

Lexus NX 450h+ hybryda plug-in naładowana bateria rozładowana bateria Przyspieszenie 0-100 km/h 6 s 6,3 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 60-100 km/h 3,2 s 3,4 s Zużycie paliwa 6,1 l/100 km 6,3 l/100 km

Lexus NX 350h, czyli klasyczna hybryda z napędem na przednią oś lub 4x4. Jakie spalanie?

Jednak jeśli ktoś woli klasyczną hybrydę to Lexus NX 350h spełni jego potrzebę. Ten SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 243 KM mocy i w wersji z napędem 4x4 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,7 s (8,7 s model przednionapędowy). Zużycie benzyny na poziomie 6-7 l na 100 km.

Lexus NX 350h Prestige tańszy o 36 tys. zł od bazowego NX 350h Elegance, Japończycy tną ceny

Lexus NX kosztuje od 221 900 zł i to wersji Prestige. Producent obniżył regularną cenę o 36 tys. zł. W efekcie najbogatsza odmiana NX 350h z napędem na przednie koła jest tańsza niż bazowy wariant NX 350h Elegance (od 227 900 zł). Samochody są dostępne niemal od ręki, ale liczba aut jest ograniczona.

Wyposażenie Prestige to m.in.: 18-calowe alufelgi, reflektory LED, kamera cofania, czujniki parkowania z funkcją samoczynnego zatrzymania przed przeszkodą, elektrycznie sterowana klapa bagażnika otwierana nogą, czujnik martwego pola, przyciemniane szyby, szyby akustyczne z przodu, inteligentny kluczyk, Lexus Safety System +3, bezprzewodowy Apple Car Play i Android Auto, ekran dotykowy 9,8 cala, nawigacja w chmurze, usługi connected, Lexus Concierge, tapicerka ze skóry syntetycznej perforowanej Tahara, elektryczne regulowane fotele przednie z podgrzewaniem.

Nowy Lexus RX 450h+ hybryda plug-in i zaskakująca premiera w Polsce

Nowy Lexus RX także przypadł Polakom do gustu. Od stycznia do tej pory zarejestrowano już 1756 sztuk tego modelu, który ma przeszło 15 proc. udziału i 3. pozycję w konkurencyjnej kategorii E-SUV Premium. Samochódjest dostępnyw trzech odmianach wyłącznie hybrydowych – RX 350h, 450h+ czyli hybryda plug-in i najmocniejszej RX 500h. Która hybryda ma największe wzięcie nad Wisłą?

Lexus RX 450h+, czyli hybryda plug-in hitem nad Wisłą

RX 450h+ to najchętniej wybierany wariant. Pierwsza w historii tego modelu hybryda plug-in stanowi lwią część dotychczasowych zamówień. Na ten samochód zdecydowało się ponad 40 proc. kierowców.

Pod karoserią RX 450h+ pracuje układ hybrydowy znany z mniejszego o klasę NX-a. Zespół składa się z 2,5-litrowego, 4-cylindrowego silnika benzynowego pracującego w cyklu Atkinsona, przedniego silnika elektrycznego o mocy 182 KM, tylnego silnika elektrycznego o mocy 54 KM, hybrydowej przekładni e-CVT oraz baterii litowo-jonowej o największej w klasie pojemności 18,1 kWh. System dostarcza 309 KM mocy i tworzy elektryczny napęd 4x4 E-Four.

Nowa hybryda z wtyczką ma niemal taką samą moc jak poprzedni RX 450h czwartej generacji, ale wyższy moment obrotowy i lepsze przyspieszenie. Mocniejszy silnik elektryczny sprawia, że auto jest jeszcze bardziej zrywne. Przyspieszenie RX 450h+ od 0 do 100 km/h potrwa 6,5 s.

Lexus RX 450+, jak jeździ duża hybryda plug-in i ile spala benzyny?

Przy tym RX 450+ ma osiągać zużycie paliwa na poziomie – uwaga! – 1,1 litra benzyny na 100 km. Lexus z litowo-jonowej baterii 18,1 kWh płasko umieszczonej pod podłogą deklaruje 69 km elektrycznego zasięgu WLTP i możliwość bezemisyjnej jazdy do prędkości 130 km/h. Japończycy na podstawie testów homologacyjnych twierdzą, że to najoszczędniejsza hybryda w historii modelu RX. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu wówczas musi liczyć się z szybszym osuszaniem zbiornika paliwa.

W Lexusie RX 450h+ domyślnym jest tryb elektryczny do czasu aż bateria się rozładuje. I nie ma znaczenia, jak mocno zostanie wciśnięty pedał przyspieszenia. W trybie Auto EV/HV silnik spalinowy uruchamiany jest, gdy kierowca potrzebuje o wiele większej mocy np. podczas gwałtownego przyspieszania. Z kolei w trybie hybrydowym auto utrzymuje poziom naładowania baterii, włączając i wyłączając silnik spalinowy, gdy jest to potrzebne. A kiedy RX 450h+ ma rozładowaną baterię działa identycznie jak NX 450h+, czyli pracuje jak klasyczna hybryda.

Lexus RX 500h schodzi na pniu, Polacy nie żałują sobie

Drugim najpopularniejszym napędem wśród zamawiających jest najmocniejszy i najszybszy RX 500h. Na ten wariant zdecydowało się niemal 40 proc. osób.

Lexus RX 500h czyli tylna oś skrętna zwiększa zwrotność

Na drodze RX 500h ma temperament auta sportowego. Od 0 do 100 km/h przyspieszy w 6,2 sekundy, a to już blisko osiągów takich aut, jak Toyota GR Supra czy GR Yaris. I właśnie ze względu na wysokie możliwości Lexus na przedniej osi stosuje stałe zaciski hamulcowe z przeciwstawnymi tłoczkami oraz układ skrętnych tylnych kół (Dynamic Rear Stearing), który automatycznie dopasowuje kąt ich wychylenia maksymalnie o 4 stopnie. Przy niskich prędkościach koła tylne skręcają przeciwnie do kół przednich - wówczas manewrowanie prawie 5-metrowym SUV-em staje się łatwiejsze (RX może też zaparkować zdalnie z poziomu aplikacji w telefonie).

Na trasie szybkiego ruchu koła tylnej osi odchylają się w tym samym kierunku co przedniej. To w połączeniu z elektrycznym napędem 4x4 Direct4 sprawia, że RX 500h potrafi, jak mało który SUV, utrzymywać kontakt z kierowcą, angażować i dawać frajdę z lekkiego prowadzenia. Przez łuki – mimo symbolicznego wychylenia karoserii – przemyka zwinnie, posłusznie, przewidywalnie.

RX 500h imponuje kulturą pracy, dynamiką i elastycznością 371 KM z turbo. Przy dynamicznej jeździe komputer wskazał ciut ponad 10 l/100 km, autostradowe prędkości podsumował wynikiem na poziomie 8 l/100 km, ale już spokojna podróż "zbija" zużycie paliwa do 6 l/100 km - to o 2 l mniej niż deklaruje producent. Jak widać nawet mocna hybryda skrywa oszczędny charakter.

Lexus RX 350h zamiast modelu Lexus 300h i silników Diesla, jakie spalanie?

Bazowy Lexus RX 350h wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 245 KM mocy i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,9 s. Zużycie benzyny na poziomie niecałych 7 l na 100 km przy tej wielkości auta trzeba uznać za oszczędne. Nic dziwnego, że producent przedstawia go jako alternatywę dla konkurencyjnych aut z mniejszymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc, co również pasuje do komfortowego klimatu RX-a. Dobre maniery jednak idą w kąt po przełączeniu w tryb sport lub redukując przełożenia łopatkami przy kierownicy. Wtedy dwutonowy RX 350h z seryjnym napędem na cztery koła E-Four popisuje się temperamentem. Wprawdzie daleko mu do turbo RX 500h, ale ten 245-konny SUV bardzo dobrze odnajdzie się w życiu codziennym.

Lexus RX 350h jest wyposażony w bipolarną baterię niklowo-wodorkową

Wersja RX 350h ma też coś wspólnego z topową odmianą RX 500h. To nowa bipolarna bateria niklowo-wodorkowa (Ni-MH). W porównaniu z baterią stosowaną w schodzącym RX 450h, nowy akumulator ma mniejszą liczbę ogniw (216 a nie 240), ale osiąga takie same parametry. Bateria ma wydajny układ chłodzenia i została zainstalowana pod tylnymi siedzeniami, dzięki czemu nie ogranicza przestrzeni w kabinie, ani w bagażniku.

Lexus RX 350h taniej o 59 tys. zł. Ile kosztuje SUV z hybrydą?

Lexus RX 350h w bazowej wersji Elegance kosztuje teraz od 299 900 zł. To o 53 900 zł taniej niż w regularnym cenniku. Z kolei RX 350h F SPORT Design to wydatek od 330 300 zł zamiast 389 900 zł, co oznacza, że w kieszeni zostaje 59 600 zł względem ceny podstawowej. Jeszcze bardzie potaniał wariant RX 350h OMOTENASHI - samochód kosztuje od 362 500 zł, czyli o 65 400 zł mniej.

Największa obniżka dotyczy topowego RX 500h w wersji F SPORT EDITION - z 470 900 zł obcięto 72 tys. zł. Ostateczna cena tego SUV-a to 398 900 zł.

Lexus RX 350h, RX 450+ i RX 500h (dane techniczne, osiągi, pojemność bagażnika)

WERSJE RX 350h RX 450h+ RX 500h Typ HEV PHEV HEV Silnik 2,5-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy 2,5-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy 2,4-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy z turbodoładowaniem Typ baterii Niklowo-wodorkowa Litowo-jonowa Niklowo-wodorkowa Moc maksymalna (KM/kW) 250/184 309/227 371/273 Przekładnia Hybrydowa Hybrydowa 6-biegowa, automatyczna Napęd 4x4 E-Four E-Four DIRECT4 Przyspieszenie 0-100 km/h 7,9 s 6,5 s 6,2 s Zużycie paliwa (WLTP - l/100km) 6,3-6,6 1,1-1,2 8-8,3 Pojemność bagażnika 612 l 612 l 612 l

Lexus UX kusi nie tylko ceną

Lexus UX to trzeci najpopularniejszy model japońskiego producenta. To trzecie najpopularniejsze auto segmentu C-SUV Premium. Po niedawnej modernizacji zyskał na wyglądzie i praktyczności. W kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest nowy wyświetlacz przybliżony do kierowcy o 143 mm, dzięki czemu obsługa stałą się łatwiejsza. Ekran dotykowy zastąpił dotychczas stosowane rozwiązanie z touchpadem.

Nowy system multimedialny Lexus Link pracuje szybciej, jest bardziej intuicyjny i ma większą liczbę funkcji. Poszerzono też zakres działania pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5, a także urozmaicono dostępne konfiguracje wnętrza. Lexus UX występuje w przyrodzie w trzech wersjach napędowych - benzynowej UX 200, hybrydowej UX 250h oraz elektrycznej UX 300e.

Lexus UX 250h hitem w Polsce, to trzy napędy do wyboru

Hybrydowy UX 250h skrywa pod maską kombinację 2-litrowego silnika benzynowego z dwoma jednostkami elektrycznymi. Łączna moc układu to aż 184 KM. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3 l/100 km. Samochód jest też dostępny z napędem na cztery koła E-FOUR, który wykorzystuje dodatkowy silnik elektryczny zamontowany przy tylnej osi. System rozpoznaje utratę przyczepności i automatycznie dobiera odpowiedni rozdział momentu obrotowego między przednią a tylną oś. Tylny silnik elektryczny pełni również funkcję generatora, odzyskując energię z hamowania lub z toczenia się i przekazując ją do akumulatora.

Lexus UX 200, czyli ostatni dzwonek na wolnossący silnik benzynowy 2.0

UX 200 wykorzystuje również wolnossący 2-litrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy o mocy 173 KM i 204 Nm momentu obrotowego. To wartości zbliżone do konstrukcji o mniejszej pojemności z turbodoładowaniem, ale silnik Lexusa jest mniej skomplikowany i osiąga aż 40-proc. sprawność cieplną. Okazuje się jednak, że dni najtańszej jednostki są już policzone - zostanie definitywnie skasowana z oferty, a wszystko ze względu na normy emisji nałożone przez UE. Dlatego to ostatni moment na ten wariant napędowy. Na co mogą liczyć kierowcy?

Spalinowy UX 2.0 od zera do 100 km/h przyspiesza w 9,2 sekundy. Przyzwoicie jak na auto o masie 1,5 tony. Producent średnie zużycie benzyny podaje na poziomie 6,6 l/100 km.

Lexus UX 200 z silnikiem 2.0 w trzech wersjach na pożegnanie

Lexus UX 200 w finałowej ofercie jest dostępny w wersjach Pure, Business z pakietem Techno i F Sport. Producent oferuje auta z rabatem 8 tys. zł od ceny podstawowej.

Lexus UX 200 Pure najtańszy, jakie wyposażenie?

Najtańszy Lexus UX 200 Pure standardowo oferuje ulepszone systemy bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5, nowy system multimedialny Lexus Link z 8-calowym, dotykowym ekranem, nawigacją w chmurze, asystentem głosowym, dwustrefową klimatyzacją oraz 17-calowe felgi aluminiowe. W tej wersji są dostępne dwa lakiery niemetaliczne oraz ciemna tapicerka foteli. Tak wyposażone auto kosztuje od 139 000 zł (o 500 zł taniej niż cena katalogowa). Lepiej wyglądają zniżki na dwie kolejne odmiany…

Lexus UX 200 Business z pakietem Techno taniej o 8 tys. zł

Z kolei Lexus UX 200 w wersji Business z pakietem Techno to większy wybór kolorów, w tym lakiery nakładane przy pomocy technologii sonicznej, oraz jedną z dwóch kolorystyk wnętrza. Wyposażenie standardowe odmianie obejmuje 18-calowe alufelgi, przyciemniane szyby, relingi dachowe, kamerę cofania i czujniki parkowania, czujnik deszczu, ładowarkę indukcyjną do smartfona, a także podgrzewane fotele i kierownicę, inteligentny kluczyk oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika. Dodatkowo wersja Business z pakietem Techno ma system monitorujący martwe pole w luserkach oraz system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu. Taki samochód po odjęciu od ceny katalogowej 8 tys. zł kosztuje finalnie od 151 900 zł.

Lexus UX 200 F Sport Design+ i 5 tys. zł rabatu

UX 200 F Sport Design + w finałowej wersji z 2-litrowym silnikiem benzynowym kosztuje od d 161 900 zł, czyli o 5 tys. zł mniej niż cena regularna. Samochód w tej wersji może mieć dwukolorowe malowanie nadwozia, standardem jest pakiet stylistyczny F Sport, ładniejsze 18-calowe felgi aluminiowe F Sport oraz funkcja doświetlania zakrętów. Na pokładzie tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara ze szwami Sashiko (w trzech wariantach kolorystycznych). Do tego większy, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją, 10 głośników z subwooferem, a także elektryczna regulacja kierownicy.

Najtańszy Lexus UX 200 Pure niemal w cenie najbogatszej wersji F Sport, 75 zł różnicy

Tak naprawdę to ostatni moment na zakup takiego auta, ponieważ niebawem cennik otworzy 2-litrowa hybryda, co oznacza wyższe ceny. Do tego Lexus UX 200 w wersji Business z pakietem Techno w leasingu konsumenckim Kinto One miesięcznie kosztuje tylko 30 zł więcej niż rata za bazową odmianę Pure. Topowy F Sport to różnica 75 zł wobec podstawowego wariantu. Jakim cudem lepiej wyposażony samochód jest niemal w tej samej cenie? Lexus taką różnicę tłumaczy wysoką wartością rezydualną auta (RV), czyli sumą, za którą można je sprzedać po kilku latach użytkowania. Im ona wyższa, tym niższa utrata wartości, czyli auto mniej będzie nas kosztować w całkowitym rozrachunku. Lexus UX bardzo dobrze trzyma cenę.

Lexus LBX wjeżdża do Polski, co to za samochód?

Nowy Lexus LBX to najmniejszy model w gamie japońskiej marki. Jego technicznym bliźniakiem jest Toyota Yaris Cross. Tak, jak np. Lexus UX jest szlachetniejszym krewniakiem Toyoty C-HR. LBX jest dostępny wyłącznie jako hybryda i jako pierwszy model Lexusa powstał na platformie GA-B z serii TNGA (Toyota New Global Architecture). Samochód ma 4,2 m długości (niecałe 30 cm mniej od UX) przy rozstawie osi wynoszącym 2,6 m. W wersji z napędem na przód bagażnik zapewni 332 l pojemności – ktoś sprawdził, że to wystarczy by zmieścić dwie 75-litrowe walizki.

Lexus LBX - jak wygląda wnętrze?

Lexus LBX od progu zrobi wrażenie na fanach nowych technologii. Wnętrze otula zupełnie nowym układem w porównaniu do kokpitów znanych z modeli RX i NX. To pierwszy Lexus z 12,3-calowym wyświetlaczem zegarów. Układ prezentowanych informacji zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też skomponować pod siebie. Na środku duży 9,8-calowy ekran dotykowy ekran łączy się z konsolą, która ma tapicerowane boczki. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.

Sterowanie stacją multimedialną umożliwia osiem strzałek na kierownicy, którym da się przypisać różne funkcje, możliwe jest nawet podwójne obłożenie jednego kursora (lewe i prawe pole ma po cztery kursory). W efekcie dostajemy aż 16 skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje czytelny wyświetlacz head-up (opcja) – wystarczy dotknąć odpowiedniego pola na kierownicy. Sprytne, bo pozwala w ten sposób obsłużyć szereg systemów pokładowych bez zdejmowania rąk z kierownicy. O resztę można poprosić asystentkę głosową – nowy LBX zrozumie także polecenia po polsku. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest system nagłośnienia Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie.

Lexus LBX i hybryda 5.generacji z silnikiem 1.5 z Polski

Lexus LBX dostał pod maskę produkowaną w Polsce hybrydę 5. generacji. Jednak pod względem komponentów to rozwiązanie jest bardziej zaawansowane i mocniejsze od 116-konnego napędu z Yarisa Cross. Ulepszony napęd hybrydowy pozwala też poruszać się na dłuższych dystansach oraz z wyższymi prędkościami w trybie elektrycznym.

Układ spalinowo-elektryczny składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowego akumulatora niklowo-wodorkowego (Yaris ma litowo-jonową baterię). Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu LBX przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,2 s, zachowując przy tym niskie zużycie paliwa (na poziomie 4-5 l/100 km).

Lexus LBX jak nowy RX, z nowym typem baterii bipolarnej

Auto ma także nową, mocną bipolarną baterię niklowo-wodorkową (NiMH; jako pierwszy tę technologię dostał Lexus RX) o niskiej rezystancji wewnętrznej, która jeszcze lepiej wspomaga silnik elektryczny i zwiększa możliwości auta w jeździe w trybie elektrycznym. Akumulator wykorzystuje mniej cenne surowce niż baterie litowo-jonowe, a gęstość energii jest dwa razy większa w porównaniu do tradycyjnych baterii NiMH, przy niższych kosztach produkcji.

Lexus LBX to pięć wersji wyposażenia, w tym cztery atmosfery

Lexus razem z debiutem LBX wprowadza nowe podejście do gradacji wyposażenia. Oprócz wariantu podstawowego samochody podzielono na cztery tematyczne atmosfery. Wersje Elegant i RelaX dają poczucie ekskluzywności, a wersje Emotion i Cool mają bardziej dynamiczny i sportowy charakter.

Z zewnątrz wersje Emotion i Cool wyróżniają się dwukolorowym malowaniem nadwozia oraz 18-calowymi felgami aluminiowymi z maszynowym wykończeniem. W wersjach Elegant i RelaX jeden lakier pokrywa całe nadwozie, a 18-calowym felgom aluminiowym nadano połysk.

LBX Emotion ma tapicerkę z perforowanej skóry syntetycznej z czerwonymi akcentami i kontrastującymi przeszyciami na fotelach, konsoli centralnej i boczkach drzwi. LBX Cool, czyli najwyższa odmiana o sportowym charakterze, ma wnętrze wykonane z ekologicznego zamszu Ultrasuede i skóry w kontrastujących kolorach czerni i szarości z przeszyciami i detalami w kolorze miedzianym.

Zupełnie inny klimat panuje we wnętrzu wersji Elegant i RelaX. LBX Elegant ma syntetyczną skórę w delikatnym odcieniu Forest Brown lub Ammonite Sand, którą obito także boczki drzwi, konsolę środkową i deskę rozdzielczą. W wersji RelaX można wybrać półanilinową skórę w odcieniu Saddle Tan lub Black z wyraźnymi przeszyciami Tatami.

Oprócz czterech wersji inspirowanych nastrojami, LBX ma też wersję podstawową, która na tle segmentu wyróżnia się bogatym wyposażeniem seryjnym (w tym pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System+). Do tego odmianę bazową oraz wyższe Emotion i Elegant można zamówić z ekologicznym wnętrzem bez skóry naturalnej.

Sam skomponujesz wnętrze Lexusa LBX

Lista opcji obejmuje 12,3-calowy cyfrowy kokpit kierowcy, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, system zdalnego parkowania, audio Mark Levinson, układ oczyszczania powietrza nanoe X oraz elektrycznie sterowanie klapy bagażnika. To jednak nie koniec. Producent przewidział też usługę personalizacji auta Lexus Bespoke Build, która pozwoli stworzyć własną kompozycję wnętrza. Dzięki temu będzie można zmienić kolor pasów bezpieczeństwa, wzór haftu tapicerki, kolory przeszyć czy zdobienia na elementach wykończenia. Gama dostępnych opcji obejmie skórę L-anilinową - skórę dostępną do tej pory tylko we flagowym sedanie LS w gamie Lexusa - oraz zamsz Ultrasuede w różnych kombinacjach kolorystycznych.

Lexus LBX wyposażenie w systemy bezpieczeństwa

LBX dostał pełen pakiet najnowszych systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +, a w nim układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (z asystentem skrętu na skrzyżowaniu), aktywny tempomat, układ rozpoznawania znaków oraz utrzymanie pasa ruchu. Samochód jest też wyposażony w elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją, kamerę monitorującą skupienie kierowcy, inteligentne czujniki parkowania z funkcją hamowania, system monitorowania martwego pola oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu. Opcjonalnie pakiet systemów bezpieczeństwa można rozszerzyć o system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu oraz system kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor). Lexus LBX ma też wycieraczki, które równomiernie dystrybuują płyn do spryskiwaczy. To funkcja znana z modeli LS i LC.

Lexus LBX w Polsce, Japończycy ostro tną ceny

Lexus LBX kosztuje w Polsce od 149 tys. zł. Jednak firma zdecydowała się radykalnie zejść z ceny w przypadku wyższych modeli. Efekt? Wersja Elegant potaniała o 16 tys. zł do 163 900 zł. LBX w wersji Emotion stał się tańszy o 16 tys. zł - teraz kosztuje od 167 900 zł. Odmiany Relax i Cool to wydatek od 175 900 zł i 179 900 zł (w obu przypadkach o 13 tys. zł mniej). Z takimi cenami najmniejszy i najtańszy przedstawiciel hybrydowej rodziny Lexusa mocno obniża próg wejścia do świata japońskich aut premium.

Lexus LBX i dane techniczne, wymiary, pojemność bagażnika