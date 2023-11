Lexus RC F w nowej odsłonie wjeżdża do Polski

Lexus RC F należy do najbardziej okazałych klejnotów w koronie japońskiej marki. To też jedyny model w gamie producenta, który nie występuje z hybrydą. Wybór jest jeden, ale zacny, czyli widlasty ośmiocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 5 litrów połączony z napędem na tylną oś. Taka konfiguracja w obliczu totalnej elektryfikacji oznacza, że samochód czasem będzie zyskiwał na wartości. Niczym dzieła słynnych twórców…

Szczególnie, że artyści z Lexusa właśnie stanęli na wysokości zadania. To benzynowe V8 można mieć ubrane w długą maskę nowej i limitowanej wersji RC F Ultimate Edition. Za bazę do stworzenia wyjątkowego coupe posłużyła odmiana Track Edition, która jest najbliższa wyścigowych aut klasy GT3. Na co mogą liczyć kierowcy?

Nowy Lexus RC F Ultimate Edition wygląda doskonale

Nowy Lexus RC F Ultimate Edition to najlżejsza seryjna wersja tego auta. Wszystko za sprawą szerokiego zastosowania włókna węglowego – dach, maska oraz zderzaki uformowano właśnie z carbonu. Do tego każdy najdrobniejszy element 4,7-metrowego nadwozia inżynierowie dopieścili pod względem aerodynamicznym.

Aktywny tylny spojler RC F Ultimate Edition wysuwa się przy 80 km/h i składa automatycznie poniżej 40 km/h. Ten element powstał ze sztywnego, lekkiego tworzywa sztucznego wzmocnionego ogniowo węglem. To nowość w stosunku do odmiany Track Edition z nieruchomym spoilerem.

Lexus RC F Ultimate Edition - tak wygląda wnętrze

Lexus RC F wita przeprojektowanym wnętrzem. Najbardziej zauważalną nowością jest przybliżona o 15 cm do kierowcy nowa stacja multimedialna z 10,3-calowym ekranem – system imponuje szybkością reakcji, większą liczbą funkcji i jakością prezentowanych grafik. Boczne nawiewy są okrągłe zamiast prostokątnych.

Przeprojektowano przycisk uruchamiania auta, zastosowano nowe materiały oraz przeszycia deski rozdzielczej. 17-głośnikowy system audio Mark Levinson z subwooferem i wzmacniaczem ma teraz lepsze głośniki.

Lexus RC F Ultimate Edition - osiągi i przyspieszenie

Lexus pod względem napędów należy do arystokracji - jako jeden z ostatnich producentów oferuje w Europie wolnossący silnik V8. Melodyjnie bulgoczące 5-litrowe serce w najnowszej odsłonie osiąga 464 KM mocy oraz 530 Nm momentu obrotowego. Napęd na tylne koła przekazuje 8-stopniowy automat z trybem sekwencyjnym. Stąd RC F Ultimate Edition przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 sekundy. Prędkość maksymalna - 270 km/h.

Lexus RC F Ultimate Edition - silnik 5.0 V8 potrafi oszczędzać benzynę. Jakie zużycie benzyny?

Rzędy cylindrów "widlastej ósemki" są ustawione wobec siebie pod kątem 90 stopni, jego blok odlano z aluminium, a każdą panewkę mocują aż cztery śruby. Silnik wyposażono również w dwukanałowy układ dolotowy i tytanowe zawory ssące. Żeby 5-litrowa konstrukcja nie była paliwożerna, w zakresie średnich obrotów pracuje w oszczędnym cyklu Atkinsona znanym z jednostek aut hybrydowych. Zawory dolotowe w suwie sprężania pozostają przez pewien czas otwarte, co pozwala na przepływ powietrza z powrotem do kolektora dolotowego i w ten sposób zmniejsza straty pompowania i zwiększa sprawność cieplną. Klasyczny cykl Otto jest wykorzystywany do uzyskania imponujących osiągów. Zużycie benzyny? Producent podaje 11,8 l na 100 km.

Lexus RC F Ultimate Edition - silnik i zawieszenie po modyfikacjach

W ocenie inżynierów Lexusa ponowne wyważenie tłoków i korbowodów na potrzeby auta w nowej wersji ma sprawić, że brzmienie będzie jeszcze głębsze. Warto przypomnieć, że Lexus RC F z roku modelowego 2023 zyskał ulepszone zawieszenie. Z przodu zmodyfikowano amortyzatory i sprężyny. Z tyłu inna jest charakterystyka pracy amortyzatorów, tulei i średnicy stabilizatora, a w wersji Track Edition (na której powstał nowy RC F Ultimate Edition) zmodyfikowano także parametry sprężyn. Do tego są karbonowo-ceramiczne hamulce tarczowe Brembo oraz układ wydechowy z elementami z tytanu.

Lexus RC F Ultimate Edition i tylko 30 sztuk. Polska wyróżniona przez Japończyków

RC F z limitowanej serii dostanie lakier Titanium Carbide Grey, niedostępny w żadnej innej wersji tego modelu. We wnętrzu na podłokietniku w drzwiach od strony kierowcy tabliczka poinformuje o numerze seryjnym japońskiego coupe.

Do Europy trafi jedynie 30 egzemplarzy Lexusa RC F Ultimate Edition. Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których to auto będzie można kupić.

Ile kosztuje Lexus RC F Ultimate Edition?

Cena? Dziś Lexus RC F kosztuje od 489 700 zł. Model z limitowanej serii RC F Ultimate Edition bez problemu przebije poziom pół mln zł, co nie będzie przeszkodą. Zniknie na pniu. Pierwsze egzemplarze pojawią się na drogach wiosną 2024 roku.

