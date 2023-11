Lexus LBX w Polsce. Japońskie SUV-y jadą po rekord 2023

Lexus notuje w Polsce świetnie wyniki. Agresywność w parciu na szczyt robi wrażenie. Liczby zanotowane przez księgowych po dziesięciu miesiącach najlepiej oddają sytuację. Zapowiada się rekord na koniec 2023 roku. Od stycznia do końca października zarejestrowano niemal 8,5 aut japońskiej marki. Tempo wzrostu imponuje – to prawie dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Lexus już wykroił dla siebie aż 9,5 proc. rynku premium. Tylko październiku na drogi wyjechało 800 aut.

Koniem pociągowym biznesu są trzy SUV-y: NX, RX i UX. Dziewięć na 10 aut, które wyjechały na drogi miało właśnie takie nadwozie. Zupełnie nowym zawodnikiem jest Lexus LBX – ten model może zadecydować o awansie Japończyków w rankingu. Ale po kolei…

Nowy Lexus LBX ładniejszy niż Toyota Yaris Cross? Jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Lexus LBX jako najmniejszy i najtańszy przedstawiciel hybrydowej rodziny mocno obniża próg wejścia do świata japońskich aut premium. Jego technicznym bliźniakiem jest Toyota Yaris Cross. Stąd podobne gabaryty, ale totalnie inna stylistyka nadwozia oraz wnętrza.

LBX ma 4,2 m długości (niecałe 30 cm mniej od UX) przy rozstawie osi wynoszącym 2,6 m. W wersji z napędem na przód bagażnik zapewni 332 l pojemności. Ktoś sprawdził, że to wystarczy by zmieścić dwie 75-litrowe walizki.

Lexus LBX - wnętrze i wyposażenie z droższych modeli

Nowicjusz od progu stara się zrobić wrażenie na fanach nowych technologii. Wnętrze otula zupełnie nowym układem w porównaniu do kokpitów znanych z modeli RX i NX. Zamiast klasycznych zegarów jest12,3-calowy wirtualny kokpit. Układ prezentowanych informacji zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też ustawić pod siebie. Na środku duży 9,8-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Connect. Nawigacja oparta na chmurze podaje na bieżąco informacje o ruchu drogowym.

Sterowanie stacją multimedialną umożliwia osiem strzałek na kierownicy, którym da się przypisać różne funkcje, możliwe jest nawet podwójne obłożenie jednego kursora (lewe i prawe pole ma po cztery kursory). W efekcie dostajemy aż 16 skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje wyświetlacz head-up (opcja) – wystarczy dotknąć odpowiedniego pola na kierownicy. Sprytne, bo pozwala w ten sposób obsłużyć szereg systemów pokładowych bez odrywania rąk od prowadzenia auta.

Asystent głosowy rozumie język polski, audio Mark Levinson Premium

O resztę można poprosić asystenta głosowego Lexus Concierge – zrozumie także polecenia po polsku i nawet wtedy, gdy gra muzyka. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest system audio Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. Co ważne, systemy bezpieczeństwa oraz multimedia można aktualizować zdalnie over-the-air bez konieczności wizyty w serwisie. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.

Klimatyzacja zdalnie sterowana z telefonu

Lexus LBX jest standardowo wyposażony w dwustrefową klimatyzację sterowaną zdalnie z aplikacji Lexus Link. Przydatne rozwiązanie zwłaszcza teraz jesienią i zimą, kiedy jeszcze przed wyjściem z domu można w ten sposób podgrzać wnętrze (latem schłodzić kabinę). Lista pokładowych dodatków obejmuję także system nanoe X, który oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii i nieprzyjemnego zapachu, a także dba o odpowiednie nawilżenie skóry i włosów pasażerów.

Lexus LBX ma zupełnie nowy napęd hybrydowy, jakie zużycie benzyny?

Lexus LBX dostał pod maskę produkowaną w Polsce hybrydę 5. generacji. Jednak pod względem komponentów to rozwiązanie jest bardziej zaawansowane i mocniejsze od 116-konnego napędu z Yarisa Cross. Ulepszony napęd hybrydowy pozwala też poruszać się na dłuższych dystansach oraz z wyższymi prędkościami w trybie elektrycznym.

Pierwszy raz w Lexusie hybryda składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowego akumulatora niklowo-wodorkowego (Yaris ma litowo-jonową baterię). Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu LBX przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,2 s, zachowując przy tym niskie zużycie paliwa (na poziomie 4-5 l/100 km).

Sam silnik benzynowy 1.5 charakteryzuje się wyjątkową sprawnością cieplną, co oznacza, że z każdej kropli paliwa uzyskiwane jest więcej energii. Osiąga się to poprzez szybkie spalanie i minimalizację strat spowodowanych tarciem w całym układzie napędowym. Zmienny układ chłodzenia pomaga szybko nagrzać jednostkę. Układ zmiennych faz rozrządu poprawia wydajność i szybkość działania nawet przy niskich prędkościach obrotowych silnika.

LBX można też mieć z napędem na cztery koła E-Four, który tworzy dodatkowy silnik elektryczny z tyłu. Z kolei jednostka spalinowa dzięki większej mocy może pracować na obrotach niższych nawet o 20 proc., co oznacza nie tylko mniejszy apetyt na benzynę, ale także przyjemniejszy dla ucha dźwięk podczas przyspieszania.

Lexus LBX z nowym typem baterii bipolarnej

Auto ma także nową, mocną bipolarną baterię niklowo-wodorkową (NiMH; jako pierwszy tę technologię dostał Lexus RX) o niskiej rezystancji wewnętrznej, która jeszcze lepiej wspomaga silnik elektryczny i przez dłuży czas pozwala poruszać się wyłącznie na prądzie i jechać w trybie EV z większymi prędkościami. Akumulator wykorzystuje mniej cenne surowce niż baterie litowo-jonowe, a gęstość energii jest dwa razy większa w porównaniu do tradycyjnych baterii NiMH, przy niższych kosztach produkcji.

Lexus LBX - wyposażenie w systemy bezpieczeństwa

LBX dostał pełen pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System+, a w nim układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (z asystentem skrętu na skrzyżowaniu), aktywny tempomat, układ rozpoznawania znaków oraz utrzymanie pasa ruchu. Samochód jest też wyposażony w elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (to innowacja znana z modeli NX, RX, RZ oraz LM), kamerę monitorującą skupienie kierowcy, inteligentne czujniki parkowania z funkcją hamowania, system monitorowania martwego pola oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu.

Opcjonalnie pakiet systemów bezpieczeństwa można rozszerzyć o system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu oraz system kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor). Lexus LBX ma też wycieraczki, które równomiernie dystrybuują płyn do spryskiwaczy – to rozwiązanie znane z królewskich modeli LS i LC. Przy pomocy funkcji Advanced Park LBX sam zajmie miejsce postojowe, odpowiednio manewrując. Z kolei układ Remote Park umożliwi zdalne zaparkowanie auta z wykorzystaniem smartfona nawet wtedy, gdy kierowca znajduje się poza autem.

Ile kosztuje Lexus LBX? Topowa odmiana znika na pniu

Polacy przy zamawianiu nowego Lexusa nie żałują też sobie jeśli chodzi o wyposażenie. Najczęściej wybieraną wersją jest topowy LBX Original Edition - to limitowana seria, na polski rynek przewidziano 200 egzemplarzy. Na pokładzie m.in. system kamer panoramicznych z widokiem 360 stopni, asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu czy kolorowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie i haptyczne przyciski na kierownicy. Do tego są jeszcze matowe 18-calowe alufelgi, dodatkowe listwy zderzaków plus napis Original Edition na tylnej klapie.

Lexus LBX w wersji Elegant z pakietem Tech kusi co czwartego zamawiającego. Taki samochód w standardzie oferuje m.in. 18-calowe alufelgi, kamerę cofania ze spryskiwaczem, 12,3-calowy wirtualny kokpit, system multimedialny Lexus Link Connect z 9,8-calowy wyświetlaczem oraz nawigacją w chmurze, indukcyjną ładowarkę do smartfonów oraz pełen pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System+3.

Co piąty zamawiany LBX to wersja Emotion z pakietem Tech. W tej odmianie auto zyskuje dodatkowo dwukolorowe malowanie nadwozia, inny wzór 18-calowych felg, perforowaną tapicerkę ze skóry syntetycznej oraz przyciemniane szyby z tyłu.

Spośród 17 dostępnych lakierów największym wzięciem cieszy się dwubarwne malowanie z lakierem Sonic Copper. Drugie jest całkowite krycie lakierem Sonic Copper. Podium zamyka LBX z dwukolorowym nadwoziem Sonic Chrome. Ponadto połowa zamówionych do tej pory LBX-ów będzie miała tapicerkę wykonaną z ekologicznego zamszu Ultrasuede.

Lexus LBX Original Edition taniej o 23 tys. zł. Jaka cena?

Lexus LBX kosztuje w Polsce od 149 tys. zł. Jednak ciekawiej wygląda oferta na najpopularniejszą odmianę Original Edition – tu Lexus tnie cenę katalogową o 23 tys. zł do 186 900 zł. LBX Elegant z pakietem Tech to rabat do 16 tys. zł – auto kosztuje 163 900 zł. Z kolei model LBX Emotion z pakietem Tech jest teraz tańszy również o 16 tys. zł i w tej odmianie kosztuje 167 900 zł.

Lexus LBX - dane techniczne, wymiary, hybryda z silnikiem 1.5