Większa strefa czystego transportu w Warszawie. Od kiedy SCT wchodzi w życie?

Warszawa od 1 lipca 2024 roku chce uruchomić strefę czystego transportu. Nowa SCT w wyniku konsultacji społecznych ma być dwa razy większa niż zakładano początkowo. Jednocześnie wejdą dodatkowe rozwiązania dla mieszkańców w obrębie strefy oraz ograniczenia dla kierowców przyjezdnych.

Wdrożenie strefy podzielono na pięć etapów. W każdym samochody podlegają coraz wyższym obostrzeniom ze względu na silnik Diesla i benzynowy, normę Euro oraz wiek pojazdu. Oto szczegóły…

Jakie samochody nie wjadą do strefy czystego transportu w Warszawie?

Wiadomo już, że osoby zamieszkałe wewnątrz nowego obszaru SCT i płacące podatki w Warszawie będą zwolnione z obostrzeń strefy na pierwszych dwóch etapach jej wprowadzania (od lipca 2024 i 2026 roku). W ten sposób stołeczni włodarze dają czas właścicielom samochodów niespełniających norm emisyjnych więcej czasu na ich wymianę (sprzedaż lub złomowanie).

– Samochody zarejestrowane do 2023, należące do mieszkańców Strefy Czystego Transportu, płacących podatki w Warszawie – będą mogły poruszać się bez ograniczeń w dwóch początkowych etapach wdrożenia SCT – powiedział dziennik.pl Tamás Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym m.st. Warszawy. – Auta zarejestrowane od 2024, także te należące do mieszkańców strefy nie będą mogły do niej wjechać ani się po niej poruszać – mając świadomość działającej SCT mieszkaniec powinien kupić samochód który spełnia jej wymogi – wskazał.

Masz taki samochód? Będzie problem. Seniorzy zwolnieni z zasad SCT

Po okresie ochronnym od stycznia 2028 roku zasady SCT zaczną obowiązywać również jej mieszkańców.Wówczas nie będą oni mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata.

Przepisy wprowadzają wyjątek dla seniorów (osób, które do końca 2023 r. ukończą 70 lat), o ile już przed przyjęciem uchwały o SCT byli właścicielami swoich samochodów. Kierowcy powyżej 70. roku życia będą zwolnieni bezterminowo z zasad obowiązujących w obszarze SCT.

Strefa czystego transportu w Warszawie: naklejka na szybę i kamery do kontroli kierowców

Przyjezdnych oraz mieszkańców Warszawy, którzy kupili samochód po przyjęciu uchwały, obowiązują wszystkie wymogi (o tym dalej). Jak władze skontrolują, czy do SCT wjeżdża auto, które ma do tego prawo, czyli jego silnik spełnia odpowiednią normę emisji spalin i jest w dopuszczalnym wieku?

– Wykorzystamy zarówno kamery, jak i naklejki. System odczytu tablic rejestracyjnych będzie oparty częściowo o istniejące, a częściowo o nowe kamery. Do tego potrzebne będzie nowe oprogramowanie do zarządzania, także w celu zarządzania dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów – zapowiedział Dombi. – Dla ok. 95 proc. pojazdów, dla których uprawnienie da się potwierdzić za pomocą dostępu do CEP, nie będą wydawane nalepki. Dla starych pojazdów, które spełniają któreś z kryteriów dla wyjątków (np. mieszkańcy SCT albo seniorzy, którzy kupili samochód już wcześniej) obowiązkowe będą naklejki – wyjaśnił nasz rozmówca.

Etapy wdrożenia SCT dla osób mieszkających na jej obszarze i płacących podatki w Warszawie lipiec 2024 - etap 1 2026 - etap 2 2028 - etap 3 2030 - etap 4 2032 - etap 5 Samochód z silnikiem benzynowym (norma euro/max. wiek w roku wdrożenia SCT) bez limitu bez limitu Euro 4 (max. 22 lata) Euro 5 (max. 20 lat) Euro 6 (max. 17 lat) Samochód z silnikiem Diesla (norma euro/max. wiek w roku wdrożenia SCT) bez limitu bez limitu Euro 6 (max. 13 lat) Euro 6dT (max. 11 lat) Euro 6d (max. 11 lat)

Naklejki na szybę samochodów benzynowych i z silnikiem Diesla sprawdzi policja i straż miejska

Straż miejska i policja także będzie kontrolować strefę czystego transportu w Warszawie. Za wjazd nieuprawnionym, starym samochodem (bez odpowiedniej naklejki) będzie groził mandat 500 zł. Mówią o tym przepisy:

Art. 96c Kodeksu wykroczeń: Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.

W przypadku wykrycia przez kamery załamania przepisów kierowca dostanie mandat listownie. Ratusz ma też plan honorowania oznaczeń z innych miast, czyli np. naklejki z Krakowa czy Wrocławia będą ważne również w stolicy.

Nowa naklejka na szybę samochodu i mandat 500 zł za jej brak

Przepustką do SCT w Warszawie będzie specjalna zielona naklejka. Zgodnie z obowiązującym już rozporządzeniem zielona ośmiokątna nalepka przypomina znak STOP. Na górze przewidziano pole na rok produkcji samochodu. Oznaczenie literowe w ramce po lewej stronie będzie odpowiadać rodzajowi paliwa, jakim jest napędzany pojazd.

P - to benzyna

D - jak diesel, to olej napędowy;

M - mieszanka (paliwo-olej);

LPG - gaz płynny (propan-butan);

CNG - gaz ziemny sprężony (metan);

LNG - gaz ziemny skroplony (metan);

H - wodór;

EE - samochód elektryczny

BD - biodiesel

E85 - etanol

999 - inne.

Ramka z prawej strony zawiera informację, czy nalepka została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu. W dolnej części przewidziano pole na numer rejestracyjny.

Sposób wydawania naklejek określi rada gminy w uchwale, w której ustanowi strefę czystego transportu. Opłata za wydanie naklejki nie może przekroczyć 5 zł.

Strefa czystego transportu w Warszawie i jej granice, oto nowy obszar zamknięty dla samochodów (mapa)

Nowy projekt SCT w Warszawie przewiduje ponad dwukrotnie większy teren. Według założeń do zony wejdzie: całe dzielnice Śródmieście, Żoliborz i Praga Północ; prawie cała Ochota (poza SCT pozostanie fragment z CH Reduta i ul. Mszczonowską oraz Dworzec Zachodni) i Praga Południe (poza SCT pozostanie Olszynka Grochowska: niezamieszkały obszar PKP i rezerwatu przyrody); większość Mokotowa (poza SCT pozostaną Sadyba, Stegny, Augustówka i część Służewca); około połowa Woli (do al. Prymasa Tysiąclecia).

Strefa Czystego Transportu w Warszawie - etapy. Takie samochody wjadą do SCT. Starsze mają zakaz

Przyjezdnych oraz mieszkańców Warszawy, którzy kupili samochód już po przyjęciu uchwały, obowiązują wszystkie wymogi. A to oznacza, że w pierwszym etapie, od 1 lipca 2024 roku, pojazdy będą podlegać następującym obostrzeniom, jeśli będą chciały wjechać do SCT:

Samochód z silnikiem benzynowym (w tym LPG) ma spełniać normę Euro 2 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 1997 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 27 lat);

Auto z silnikiem Diesla powinno spełniać najmniej normę Euro 4 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2006 (18 lat to maksymalny wiek samochodu w roku wdrożenia SCT).

Etap 2 - od 2026 roku samochody będą podlegać następującym restrykcjom:

Auto benzynowe (również z LPG) musi spełniać normę Euro 3 lub być z 2001 roku produkcji (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 25 lat);

Samochód z silnikiem Diesla to już przynajmniej norma Euro 5 lub 2010 ro produkcji (w chwili wdrożenia SCT 16 lat to maksimum).

Etap 3 - od 2028 roku przepisy zezwolą na wjazd do SCT:

Autom benzynowym (także z LPG), które spełnią normę Euro 4 lub będą wyprodukowane od 2006 roku (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 22 lata);

Samochód z silnikiem Diesla wjedzie do SCT pod warunkiem spełnienia przynajmniej normy Euro 6 lub jeśli będzie wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 13 lat).

Etap 4 - od 2030 roku do SCT w Warszawie wjadą:

Auta z silnikiem benzynowym (z LPG) spełniające normę Euro 5 lub wyprodukowane w 2010 (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 20 lat);

Samochody z silnikiem Diesla z normą przynajmniej Euro 6dT lub wyprodukowane w 2019 (maks. 11-letnie w roku wdrożenia SCT).

Etap 5 - od 2032 roku auta dopuszczone do wjazdu do SCT mają podlegać następującym wymogom:

Samochód z silnikiem benzynowym (także z LPG) ma spełniać wymagania normy Euro 6 lub być wyprodukowany w 2015 (17 lat to maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT);

Auto z silnikiem Diesla powinno być zgodne z normą Euro 6d lub być z 2021 roku (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia SCT – 11 lat).

Strefa czystego transportu w Warszawie - oto 5 etapów wdrożenia

Etapy wdrożenia SCT w Warszawie dla osób mieszkających poza jej obszarem i aut kupionych po przyjęciu uchwały lipiec 2024 - etap 1 2026 - etap 2 2028 - etap 3 2030 - etap 4 2032 - etap 5 Samochód z silnikiem benzynowym (norma euro/max. wiek w roku wdrożenia SCT) Norma Euro 2 (max. 27 lat) Euro 3 (max. 25 lat) Euro 4 (max. 22 lata) Euro 5 (max. 20 lat) Euro 6 (max. 17 lat) Samochód z silnikiem Diesla (norma euro/max. wiek w roku wdrożenia SCT) Euro 4 (max. 18 lat) Euro 5 (max. 16 lat) Euro 6 (max. 13 lat) Euro 6dT (max. 11 lat) Euro 6d (max. 11 lat)

Norma emisji spalin wyznacznikiem wjazdu do SCT, silnik Diesla i benzynowy, pierwsza rejestracja samochodu