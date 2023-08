Reklama

Lexus LBX to najnowszy i najmniejszy model w gamie japońskiej marki. Jego technicznym bliźniakiem jest Toyota Yaris Cross. Stąd podobne gabaryty, ale totalnie inna stylistyka nadwozia oraz wnętrza.

O przynależności LBX do świata najszybciej rosnącego segmentu SUV-ów i crossoverów świadczy "X", jak UX, NX i RX. Litera "B" zdradza pozycjonowanie na rynku w segmencie B-SUV, czyli podwyższonych aut do zadawania szyku w mieście. Poza tym trzyliterowa nazwa LBX-a podkreśla jego wyjątkowość - wcześniej w ten sposób oznaczono tylko jeden model, supersamochód LFA z silnikiem V10. Czego mogą spodziewać się kierowcy po najmłodszym dziecku Lexusa? Auto już jest zamawiane w ciemno i to głównie w topowej wersji. Ale po kolei…

Nowy Lexus LBX wjeżdża do Polski, co to za samochód?

LBX ma 4,2 m długości (niecałe 30 cm mniej od UX) przy rozstawie osi wynoszącym 2,6 m. Od progu robi wrażenie na fanach nowych technologii. Wnętrze otula zupełnie nowym układem w porównaniu do kokpitów znanych z modeli RX i NX. To pierwszy Lexus z 12,3-calowym wyświetlaczem zegarów. Układ prezentowanych informacji zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy, ale można go też skomponować pod siebie. Na środku duży 9,8-calowy ekran dotykowy ekran łączy się z konsolą, która ma tapicerowane boczki. W tunelu są też dwa uchwyty na kubki, schowki na drobiazgi i 2 porty USB-C.

Lexus LBX - wymiary, wnętrze i wyposażenie

Sterowanie stacją multimedialną umożliwia osiem strzałek na kierownicy, którym da się przypisać różne funkcje, możliwe jest nawet podwójne obłożenie jednego kursora (lewe i prawe pole ma po cztery kursory). W efekcie dostajemy aż 16 skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje czytelny wyświetlacz head-up (opcja) – wystarczy dotknąć odpowiedniego pola na kierownicy. Sprytne, bo pozwala w ten sposób obsłużyć szereg systemów pokładowych bez zdejmowania rąk z kierownicy.

Lexus LBX - jaka pojemność bagażnika?

O resztę można poprosić asystentkę głosową – nowy LBX zrozumie także polecenia po polsku. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. Sam interfejs multimediów łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Do pełni szczęścia jest system nagłośnienia Mark Levinson Premium z 13 głośnikami i subwooferem w klapie. W wersji z napędem na przód bagażnik zapewni 332 l pojemności – ktoś sprawdził, że to wystarczy by zmieścić dwie 75-litrowe walizki.

Lexus LBX i hybryda 5.generacji z silnikiem 1.5 z Polski, jakie spalanie?

Lexus LBX dostał pod maskę produkowaną w Polsce hybrydę 5. generacji. Jednak pod względem komponentów to rozwiązanie jest bardziej zaawansowane i mocniejsze od 116-konnego napędu z Yarisa Cross. Ulepszony napęd hybrydowy pozwala też poruszać się na dłuższych dystansach oraz z wyższymi prędkościami w trybie elektrycznym.

Układ spalinowo-elektryczny składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5, dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i zupełnie nowego akumulatora niklowo-wodorkowego (Yaris ma litowo-jonową baterię). Zespół generuje 136 KM mocy i 185 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu LBX przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,2 s, zachowując przy tym niskie zużycie paliwa (na poziomie 4-5 l/100 km).

Lexus LBX jak nowy Lexus RX, z nowym typem baterii bipolarnej

Auto ma także nową, mocną bipolarną baterię niklowo-wodorkową (NiMH; jako pierwszy tę technologię dostał Lexus RX) o niskiej rezystancji wewnętrznej, która jeszcze lepiej wspomaga silnik elektryczny i zwiększa możliwości auta w jeździe w trybie elektrycznym. Akumulator wykorzystuje mniej cenne surowce niż baterie litowo-jonowe, a gęstość energii jest dwa razy większa w porównaniu do tradycyjnych baterii NiMH, przy niższych kosztach produkcji.

Lexus LBX to pięć wersji wyposażenia, w tym cztery atmosfery

Lexus razem z debiutem LBX wprowadza nowe podejście do gradacji wyposażenia. Oprócz wariantu podstawowego samochody podzielono na cztery tematyczne atmosfery. Wersje Elegant i RelaX dają poczucie ekskluzywności, a wersje Emotion i Cool mają bardziej dynamiczny i sportowy charakter.

Z zewnątrz wersje Emotion i Cool wyróżniają się dwukolorowym malowaniem nadwozia oraz 18-calowymi felgami aluminiowymi z maszynowym wykończeniem. W wersjach Elegant i RelaX jeden lakier pokrywa całe nadwozie, a 18-calowym felgom aluminiowym nadano połysk.

LBX Emotion ma tapicerkę z perforowanej skóry syntetycznej z czerwonymi akcentami i kontrastującymi przeszyciami na fotelach, konsoli centralnej i boczkach drzwi. LBX Cool, czyli najwyższa odmiana o sportowym charakterze, ma wnętrze wykonane z ekologicznego zamszu Ultrasuede i skóry w kontrastujących kolorach czerni i szarości z przeszyciami i detalami w kolorze miedzianym.

Zupełnie inny klimat panuje we wnętrzu wersji Elegant i RelaX. LBX Elegant ma syntetyczną skórę w delikatnym odcieniu Forest Brown lub Ammonite Sand, którą obito także boczki drzwi, konsolę środkową i deskę rozdzielczą. W wersji RelaX można wybrać półanilinową skórę w odcieniu Saddle Tan lub Black z wyraźnymi przeszyciami Tatami.

Oprócz czterech wersji inspirowanych nastrojami, LBX ma też wersję podstawową, która na tle segmentu wyróżnia się bogatym wyposażeniem seryjnym (w tym pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System+). Do tego odmianę bazową oraz wyższe Emotion i Elegant można zamówić z ekologicznym wnętrzem bez skóry naturalnej.

Sam wymyślisz wnętrze Lexusa LBX

Lista opcji obejmuje 12,3-calowy cyfrowy kokpit kierowcy, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, system zdalnego parkowania, audio Mark Levinson, układ oczyszczania powietrza nanoe X oraz elektrycznie sterowanie klapy bagażnika. To jednak nie koniec. Producent przewidział też usługę personalizacji auta Lexus Bespoke Build, która pozwoli stworzyć własną kompozycję wnętrza. Dzięki temu będzie można zmienić kolor pasów bezpieczeństwa, wzór haftu tapicerki, kolory przeszyć czy zdobienia na elementach wykończenia. Gama dostępnych opcji obejmie skórę L-anilinową - skórę dostępną do tej pory tylko we flagowym sedanie LS w gamie Lexusa - oraz zamsz Ultrasuede w różnych kombinacjach kolorystycznych.

Lexus LBX i wyposażenie w systemy bezpieczeństwa

LBX dostał pełen pakiet najnowszych systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +, a w nim układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (z asystentem skrętu na skrzyżowaniu), aktywny tempomat, układ rozpoznawania znaków oraz utrzymanie pasa ruchu. Samochód jest też wyposażony w elektroniczne klamki z systemem zapobiegającym otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją, kamerę monitorującą skupienie kierowcy, inteligentne czujniki parkowania z funkcją hamowania, system monitorowania martwego pola oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu. Opcjonalnie pakiet systemów bezpieczeństwa można rozszerzyć o system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu oraz system kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor). Lexus LBX ma też wycieraczki, które równomiernie dystrybuują płyn do spryskiwaczy. To funkcja znana z modeli LS i LC.

Lexus LBX i cena w Polsce? Topowa odmiana znika na pniu

Lexus LBX na początku lipca zaczął tournée po Polsce. Podczas specjalnych pokazów przedsprzedażowych kierowcy mogli pierwszy raz dotknąć japońskiego crossovera i złożyć zamówienie. I okazuje się, że już zamówiono 400 sztuk tego auta. Przy czym napęd 4x4 wybierał co czwarty kupujący. Polacy nie żałują też sobie jeśli chodzi o wyposażenie.

Najczęściej wybieraną wersją jest topowy LBX Original Edition (37 proc. zamówień, czyli niemal 150 sztuk) - to limitowana seria, na polski rynek przewidziano 200 egzemplarzy (czyli zostało ledwie 50 egz.). Na pokładzie m.in. system kamer panoramicznych z widokiem 360 stopni, asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu czy kolorowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie i haptyczne przyciski na kierownicy. Do tego są jeszcze matowe 18-calowe alufelgi, dodatkowe listwy zderzaków plus napis Original Edition na tylnej klapie.

Lexus LBX w wersji Elegant z pakietem Tech skusił 21 proc. zamawiających, Taki samochód w standardzie ma m.in. 18-calowe alufelgi, kamerę cofania ze spryskiwaczem, 12,3-calowy wirtualny kokpit, system multimedialny Lexus Link Connect z 9,8-calowy wyświetlaczem oraz nawigacją w chmurze, indukcyjną ładowarkę do smartfonów oraz pełen pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System + 3.

Co piąty zamawiany Lexus LBX to wersja Emotion z pakietem Tech. W tej odmianie auto zyskuje dodatkowo dwukolorowe malowanie nadwozia, inny wzór 18-calowych felg, perforowaną tapicerkę ze skóry syntetycznej oraz przyciemniane szyby z tyłu.

Spośród 17 dostępnych lakierów największym powodzeniem cieszy się dwubarwne malowanie z lakierem Sonic Copper (38 proc. zamówień), 11 proc. zdecydowało się na lakier Sonic Copper, a 10 proc. LBX zamówiono z dwukolorowym nadwoziem z lakierem Sonic Chrome. Ponadto połowa zamówionych do tej pory LBX-ów będzie miała tapicerkę wykonaną z ekologicznego zamszu Ultrasuede.

Lexus LBX Original Edition - Japończycy tną cenę o 27 tys. zł

Lexus LBX kosztuje w Polsce od 149 tys. zł. Jednak ciekawiej wygląda oferta na najpopularniejszą odmianę Original Edition – tu Lexus tnie cenę katalogową o 27 tys. zł do 182 900 zł. LBX Elegant z pakietem Tech to rabat do 19 tys. zł - auto kosztuje 160 900 zł. Model LBX Emotion z pakietem Tech jest teraz tańszy o 20 tys. zł i w tej odmianie kosztuje 163 900 zł.

Lexus LBX - dane techniczne, wymiary, silnik, hybryda 1.5