Lexus odważnie rozpycha się na rynku europejskim i w Polsce. Z roku na rok słupki są coraz wyższe, co w czasach szalejącej inflacji i kryzysu może imponować. A o sile japońskiej marki premium decydują najnowsze modele SUV i crossover oraz zelektryfikowane napędy, czyli hybrydy, auta elektryczne i hybrydy plug-in. Liczby najlepiej oddają sytuację…

Lexus w 2022 roku sprzedał w Europie ponad 50 tys. samochodów. Lwią część, bo ponad 80 proc. tego wyniku stanowiły auta nisko- lub zeroemisyjne. W Polsce w zeszłym roku zarejestrowano niemal 93 tys. aut z wyższej półki. W ocenie analityków samochody premium i luksusowe nie sprzedawały się tak dobrze nawet przed wybuchem pandemii. Lexus wykroił dla siebie poważną cześć rynku – nowe numery rejestracyjne dostało prawie 6 tys. aut. Taki wynik dał japońskiej marce piąte miejsce w segmencie premium. Postęp i agresywność Lexusa nad Wisłą pokazują także najnowsze notowania – od stycznia do końca kwietnia 2023 roku sprzedało się już ponad 3,5 tys. samochodów. To już przeszło połowa całego wyniku z 2022 roku. Największy udział w rejestracjach Lexusa w Polsce mają SUV-y i crossovery (88 proc.) – pierwszy jest NX, następny RX nowej generacji dostępny w trzech hybrydowych odmianach, a podium zamyka najmniejszy UX. Niebawem jednak może nastąpić zmiana sił…

Lexus LBX gotowy do debiutu, co to za samochód?

Lexus LBX to czwarty model SUV, który już za chwilę dołączy do japońskiej rodziny w Europie. O przynależności do świata najszybciej rosnącego segmentu SUV-ów i crossoverów świadczy "X" w nazwie (jak UX, NX i RX). Potwierdza to też zarys podwyższonej sylwetki ujawnionej na pierwszych zdjęciach. Litery "LB" pojawiają się pierwszy raz w nomenklaturze Lexusa. To z kolei może oznaczać, że Japończycy wprowadzając model LBX dają początek większej linii modelowej.

W całej tajemnicy kluczową może jednak okazać się litera "B", która zdradza pozycjonowanie na rynku w segmencie B-SUV, czyli podwyższonych aut do zadawania szyku w mieście. Teraz wystarczy połączyć kropki i mamy obraz nowego Lexusa LBX…

Lexus LBX jak Toyota Yaris Cross? Jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Toyota jako koncern unifikuje platformy i napędy. Stąd można spodziewać się, że technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Lexusa będzie Toyota Yaris Cross. Tak, jak np. Lexus UX jest szlachetniejszym krewniakiem Toyoty C-HR. Jeśli sprawdzą się nasze przewidywania, to Lexus LBX oparty na platformie GA-B z serii TNGA (Toyota New Global Architecture) będzie miał ok. 4,2 m długości przy rozstawie osi wynoszącym ok. 2,6 m i bagażnik o pojemności bliskiej 400 l! Stąd Lexus LBX z nadwoziem krótszym o niecałe 30 cm stanie poniżej modelu UX, czyli zostanie najmniejszym i jednocześnie najtańszym autem w gamie producenta. A to daje ogromną przewagę na starcie...

Lexus LBX w lakierze Sonic Copper będzie super jak Lexus RX (wideo)

Pod względem stylistycznym Lexus LBX podąża śladem topowego RX. Na zdjęciu poniżej srebrnej listwy łączącej reflektory widać fragment charakterystycznego grilla w kształcie klepsydry z trójwymiarową powierzchnią naszpikowaną czujnikami. Szlachetny wizerunek LBX podkreśla miedziany lakier Sonic Copper nakładany technologią sonicznąoraz listwa LED łącząca tylne światła. Także i w tym modelu - jako nowy znak szczególny japońskich aut - na klapie bagażnika powinien pojawić się duży napis LEXUS.

Lexus LBX i hybryda 1.5 z Polski? Ile spala?

Napęd? Mało prawdopodobne, by Lexus LBX był oferowany jako samochód elektryczny. Choćby dlatego, że auta bateryjne mają w oznaczeniu "Z", jak pierwszy elektryk Lexus RZ 450e. Platforma wspólna z najmniejszym SUV-em Toyoty determinuje klasyczną hybrydę. Przypominamy, że Yaris Cross wykorzystuje wytwarzany w Polsce układ spalinowo-elektryczny, który składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5 o długim skoku tłoka i wysokim stopniu sprężania (14:1), dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego. Zespół generuje 116 KM. Spalanie? Toyota Yaris Cross zużywa od 4,8-5,1 l/100 km, dlatego nowy Lexus LBX nie może być gorszy...

Lexus LBX to także dobra informacja dla fabryk Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Więcej zamówień na hybrydę 1.5, to pewność zatrudnienia. Nie można też wykluczyć nowych etatów.

Lexus LBX z napędem 4x4 E-Four, jak Lexus RX i Toyota Yaris Cross AWD-i?

Lexus LBX korzystając z rozwiązań Toyoty zyska jeszcze jedną przewagę - inteligentny układ 4x4. W nomenklaturze Lexa taki system to E-Four (jak w RX 450h+ i RX 350h). W odróżnieniu od klasycznych terenówek nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny, a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. To on decyduje o rozdziale mocy między osiami. Podczas normalnej, spokojnej jazdy napędzany jest głównie przód. Tył włącza się by stworzyć układ 4x4 tylko, gdy to jest absolutnie niezbędne. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie. Zawsze gdy elektronika wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy kiedy zjedziemy z gładkiego asfaltu.

Lexus LBX, kiedy cena w Polsce?

Lexus LBX oficjalnie zadebiutuje na początku czerwca. W Polsce powinien pojawić się jesienią. Za ile? Dziś 4,5-metrowy Lexus UX kosztuje od 157 tys. zł. Przyjmując, że różnica w długości odpowiada różnicy przy zakupie, wówczas można spodziewać się cena LBX będzie na poziomie 125-127 tys. zł. Tym samym najmniejszy i najtańszy przedstawiciel hybrydowej rodziny Lexusa mocno obniży próg wejścia do świata japońskich aut premium.