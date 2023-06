Reklama

Lexus odważnie rozpycha się na rynku europejskim i w Polsce. Z roku na rok słupki są coraz wyższe, co w czasach szalejącej inflacji i kryzysu może imponować. O sile japońskiej marki premium decydują najnowsze modele SUV i crossover oraz zelektryfikowane napędy, czyli hybrydy, auta elektryczne i hybrydy plug-in. Liczby najlepiej oddają sytuację…

Lexus w 2022 roku sprzedał w Europie ponad 50 tys. samochodów. Lwią część, bo ponad 80 proc. tego wyniku stanowiły auta nisko- lub zeroemisyjne. W Polsce w zeszłym roku zarejestrowano niemal 93 tys. aut z wyższej półki. W ocenie analityków premium i luksusowe nie sprzedawały się tak dobrze nawet przed wybuchem pandemii. Lexus wykroił dla siebie poważną cześć rynku – nowe numery rejestracyjne dostało prawie 6 tys. aut. Taki wynik dał japońskiej marce piąte miejsce w segmencie premium. Postęp i agresywność Lexusa nad Wisłą pokazują także najnowsze notowania – od stycznia do końca kwietnia 2023 roku sprzedało się już ponad 3,5 tys. samochodów. To już przeszło połowa całego wyniku z 2022 roku. Po pierwszych czterech miesiącach 2023 roku Polska jest największym rynkiem Lexusa w Europie. Niemal 90-proc. udziału w rejestracjach marki mają SUV-y i crossovery – pierwszy jest NX, następny RX nowej generacji dostępny w trzech hybrydowych odmianach, a podium zamyka najmniejszy UX. Teraz zanosi się na zmianę sił…

Reklama

Lexus LBX już w wakacje wjeżdża do Polski, co to za samochód?

Nowy Lexus LBX to czwarty model SUV, który powiększa rodzinę japońskiej marki w Europie. Rozwinięcie jego nazwy oznacza Lexus Breaktrough Crossover, czyli przełomowy crossover Lexusa. O przynależności do świata najszybciej rosnącego segmentu SUV-ów i crossoverów świadczy "X" w nazwie (jak UX, NX i RX). Litera "B" zdradza pozycjonowanie na rynku w segmencie B-SUV, czyli podwyższonych aut do zadawania szyku w mieście. Poza tym trzyliterowa nazwa LBX-a podkreśla jego wyjątkowość - cześniej w ten sposób oznaczono tylko jeden model, supersamochód LFA.

- LBX to najmniejszy crossover w gamie Lexusa. Samochód powstał z myślą o Europejczykach, a Polska będzie należeć do największych rynków dla tego auta - powiedział Patryk Ładusiak, product manager w Lexus Central Europe. - LBX daje szansę dotarcia do zupełnie nowych grup klientów, w tym osób, które do tej pory nie brały pod uwagę aut Lexusa. Przedprodukcyjne egzemplarze LBX-a będzie można oglądać w trakcie specjalnych pokazów w salonach Lexusa w całej Polsce już w wakacje, a pierwsze zamówione auta powinny dotrzeć do klientów na przełomie lutego i marca 2024 roku - zapowiedział.

Lexus LBX jak Toyota Yaris Cross? Jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Toyota jako koncern unifikuje platformy i napędy. Stąd technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Lexusa jest Toyota Yaris Cross. Tak, jak np. Lexus UX jest szlachetniejszym krewniakiem Toyoty C-HR.

Nowy Lexus LBX oparty na platformie GA-B z serii TNGA (Toyota New Global Architecture) ma 4,2 m długości przy rozstawie osi wynoszącym 2,6 m. W wersji z napędem na przód bagażnik ma 332 litry pojemności – to przestrzeń, w której zmieszczą się dwie 75-litrowe walizki.

LBX z nadwoziem krótszym o niecałe 30 cm stanie poniżej modelu UX, czyli zostanie najmniejszym i jednocześnie najtańszym autem w gamie producenta. A to daje ogromną przewagę na starcie...

Lexus LBX w lakierze Sonic Copper wygląda jak Lexus RX

Pod względem stylistycznym Lexus LBX podąża śladem topowego RX. Poniżej srebrnej listwy łączącej reflektory mamy charakterystyczny grill w kształcie klepsydry z trójwymiarową powierzchnią naszpikowaną czujnikami. Szlachetny wizerunek LBX podkreśla miedziany lakier Sonic Coppernakładany technologią soniczną oraz listwa LED łącząca tylne światła. Także i w tym modelu - jako nowy znak szczególny japońskich aut - na klapie bagażnika widać duży napis LEXUS.

Lexus LBX będzie dostępny w żywych kolorach, w ofercie przewiedziano też lakiery o wysokim połysku nakładane technologią soniczną. W wersjach Emotion i Cool można zastosować dwukolorowe malowanie nadwozia, w którym dowolny lakier łączy się z kontrastującym czarnym dachem

Lexus LBX i najważniejsze dane techniczne: