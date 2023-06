Reklama

Range Rover Evoque w swojej drugiej odsłonie debiutował na rynku pod koniec 2018 roku i jest jednym z najpopularniejszych modeli brytyjskiej marki. Teraz przyszedł czas na face lifting, który odświeżył wygląd nadwozia i wnętrza oraz wzbogacił wyposażenie dając Evoque’owi nowe argumenty w starciu z takimi rywalami w segmencie jak Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA czy Volvo XC40.

Czego mogą oczekiwać klienci po nowej odsłonie.

Range Rover Evoque – więcej niż kosmetyka nadwozia

Zmiany wprowadzone w wyglądzie Evoque’a są dość subtelne i miały przede wszystkim na celu dostosowanie detali stylistycznych do tych stosowanych także w innych modelach marki. Przód zyskał nową atrapę grilla oraz smuklejsze reflektory ze zmodyfikowanymi diodami Pixel LED, które dzięki technologii matrycowej mają zapewniać lepszą widoczność. Nowy system ma trzy razy więcej diod LED niż poprzednie reflektory Matrix LED, a każdy posiada cztery moduły pikselowe, zawierające 67 precyzyjnie sterowanych diod LED. Nowe są także lampy tylne z odświeżoną grafiką.

Range Rover Evoque – dopracowane wnętrze hi-tech

We wnętrzu tzw. redukcyjna filozofia projektowania Range Rovera zaowocowała nowym 11,4-calowym, zakrzywionym ekranem dotykowym systemu informacyjno-rozrywkowego Pivi Pro z funkcją rozpoznawania głosu Amazon Alexa. Stanowi on teraz główne centrum dowodzenia wszystkimi pokładowymi systemami, a Range Rover twierdzi, że około 80 procent zadań można wykonać w dwóch dotknięciach ekranu głównego. W poliftowej wersji nie znajdziemy już dodatkowego wyświetlacza do sterowania klimatyzacją, nie ma też właściwie żadnych fizycznych przycisków, oprócz drążka skrzyni biegów na konsoli środkowej. System Pivi Pro zapewnia też dostęp do najnowszych zdalnych aktualizacji (Over-the-air) i obsługuje bezprzewodowo Apple CarPlay i Android Auto.

Nowością jest ponadto opcjonalny system filtracji powietrza Cabin Air Purification Plus, który eliminuje zanieczyszczenia PM2.5, reguluje poziom CO2, a nawet, dzięki technologii nanoe X potrafi zwalczać patogeny, bakterie i zmniejszać zapachy, przez co wpływa na utrzymanie komfortu i dobrego samopoczucia we wnętrzu auta.

Range Rover dużą wagę przywiązuje do materiałów wykończeniowych i poszerza zakres dostępnych tworzyw pochodzących z recyclingu, a także tapicerek tekstylnych Ultrafabrics i Kvadrat, które stanowią alternatywę dla naturalnej skóry. Ciekawostka: aby zapewnić wytrzymałość, materiały przechodzą 60 000 cykli testów ścieralności – równowartość 10 lat użytkowania – z testami UV, które symulują trzyletnią ekspozycję na ostre światło słoneczne, w ciągu zaledwie jednego miesiąca.

Gama pakietów wyposażeniowych będzie obejmować teraz wersje: Evoque S, Dynamic SE, Dynamic HSE i topową Autobiography.

Range Rover Evoque – silniki o mocy od 163 do 309 KM

Paleta jednostek napędowych w nowych Evoque jest właściwie taka sama jak dotychczas, a to oznacza wybór spośród dwóch diesli 2.0 w wariantach o mocy 163 lub 204 KM, benzyniaków 1.5 160 KM lub 2.0 w wersjach o mocy 200 lub 249 KM, wszystkie z miękkim układem hybrydowym, oraz hybrydy plug-in, w której układ benzyniaka 1.5 i silnika elektrycznego generuje moc systemową 309 KM. Evoque PHEV dzięki zmianom w strukturze chemicznej akumulatora o pojemności 14,9 kWh może poruszać się w trybie czysto elektrycznym na dystansie do 62 km. Baterie mogą być ładowane prądem stałym na szybkich ładowarkach, które umożliwiają uzupełnienie energii w niespełna 30 minut. Przy wykorzystaniu Wallboxa o mocy 7 kW proces ten zajmuje około dwóch godzin.

Wszystkie wersje silnikowe z wyjątkiem najsłabszej benzynowej mają seryjny napęd na obydwie osie.

Range Rover Evoque – kiedy na rynku, jaka cena

Księga zamówień na wersje po liftingu zostanie otwarta pod koniec czerwca, kiedy zostanie ogłoszony polski cennik, a dostawy pierwszych egzemplarzy rozpoczną się późną jesienią. Niestety, spodziewamy się znacznego wzrostu cen. W wielkiej Brytanii startują one teraz z poziomu 40 080 funtów, co oznacza, że są wyższe o ponad 5000 funtów w porównaniu z dotychczas oferowanymi wariantami modelu. W Polsce za najtańszego Evoque’a (bez promocji) trzeba było zapłacić minimum 219 100 zł.