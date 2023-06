Reklama

Lancia nakreśliła ambitny plan działania, który – zgodnie z założeniami planu strategicznego "Dare Forward" grupy Stellantis – zakłada powrót marki na międzynarodowe rynki w oparciu o trzy podstawowe filary: elektryfikację, jakość i zrównoważony rozwój.

Plan odrodzenia Lancii jest kontynuowany wraz z wprowadzeniem marki na rynek w sześciu krajach: do pierwszej połowy 2024 roku Włosi chcą być obecni w Europie z siecią 70 nowych dilerów. Cały proces postępuje w szybkim tempie, podpisano już czterdzieści pierwszych listów intencyjnych. Proces reorganizacji modelu dystrybucji ma zakończyć się w całej sieci przed wprowadzeniem na rynek nowej Lancii Ypsilon.

Lancia: co dwa lata nowy model

No właśnie, nowe modele. Otóż w ramach swojego 10-letniego planu strategicznego Lancia przewiduje wprowadzenie na rynek trzech nowych modeli: jednego co dwa lata, począwszy od 2024 r. Na pierwszy ogień idzie nowy Ypsilon, a od 2026 r. Lancia będzie wprowadzać wyłącznie modele w 100 proc. elektryczne. Natomiast od 2028 r. w ofercie zostaną wyłącznie samochody w 100 proc. elektryczne. Ponadto, plan strategiczny kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, czego dowodem jest zastosowanie innowacyjnych materiałów: 50 proc. powierzchni, których można dotknąć, będzie wykonane z materiałów ekologicznych.

Sportowa i elektryczna Lancia Pu+Ra HPE to (na razie?) samochód koncepcyjny Lancii, który ucieleśnia wizję marki na najbliższe 10 lat. Europejska trasa Lancii Pu+Ra HPE zaplanowana na nadchodzące tygodnie pozwoli entuzjastom marki osobiście zobaczyć, jak wygląda wizja marki na najbliższe 10 lat.

– Dziś robimy kolejny krok naprzód w kierunku odrodzenia Lancii. Lancia to marka pięknych włoskich samochodów, flagowych modeli, którymi poruszały się głowy państwa i zwycięskich samochodów rajdowych od lat 70. do 90. Lancia Pu+Ra HPE, pierwszy samochód w naszej nowej erze, to prawdziwa Lancia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Odzwierciedla ona wszystkie elementy, które uczyniły markę sławną na całym świecie: czystość i radykalność, elegancję i surową geometrię – powiedział Luca Napolitano, dyrektor generalny marki Lancia.

Luca Napolitano: pierwszy samochód nowej ery

– Lancia Pu+Ra HPE to wyraźna zapowiedź tego, jak będą wyglądały nowe samochody Lancii pod względem designu, innowacji i technologii. Ponadto, dzięki współpracy z firmą Cassina, z którą łączy nas ponad stuletnia historia i wartości, takie jak włoski styl, zrównoważony rozwój i innowacyjność, jazda Lancią Pu+Ra HPE staje się prawdziwą przyjemnością i przypomina trochę siedzenie w swoim własnym salonie – wyjaśnia Napolitano.

– Lancia Pu+Ra HPE wkracza teraz do Europy, co jest kolejnym historycznym momentem. W maju 2022 roku, w krajach biorących udział w międzynarodowym projekcie odrodzenia marki, powołaliśmy pięciu brand managerów. Później dołączyła do nich jeszcze Portugalia. Podczas Lancia Design Day zaprezentowaliśmy nowe logo, w lutym 2023 roku wprowadziliśmy nową tożsamość marki, a w kwietniu ubiegłego roku podczas Milan Design Week zaprezentowaliśmy samochód koncepcyjny. Teraz Lancia Pu+Ra HPE trafia do Europy jako pierwszy samochód nowej ery marki: Lancia powraca, a ten model koncepcyjny jest tego konkretnym dowodem! – kończy Luca Napolitano.