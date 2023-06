Reklama

Tomasz Sewastianowicz: Polska jest ważnym rynkiem dla SsangYonga?

Jerzy Prządka, członek zarządu SsangYong Auto Polska: Zdecydowanie tak, nasz udział w sprzedaży SsangYonga w Europie stale rośnie i zbliża się obecnie do niebagatelnych 10 proc. Producent zauważył nasze starania i rozwój kluczowych dla budowania silnej na rynku marki obszarów, wspomnę nie tylko o szeroko zakrojonych działaniach reklamowych, ale również o działaniach związanych z rozwojem sieci czy obsługą posprzedażną. Wracając jednak wyników sprzedaży – Polacy uwielbiają jeździć samochodami 4x4 oraz SUV i jak powszechnie wiemy, docenili koreańską motoryzację, co znajduje odbicie również w polskich rejestracjach – miejsce dwudzieste ósme w rankingu sprzedaży SsangYonga i pozycja przed kilkoma uznanymi markami, słynących z samochodów z napędem 4x4 mówi chyba sama za siebie.

SsangYong nowym hitem w Polsce. Koreańska marka potraja sieć dilerów

Planujecie rozwój sieci dilerskiej? Ilu macie już przedstawicieli?

W 2020 roku rozpoczynaliśmy pracę z dziesięcioma punktami dilerskimi. Obecnie mamy już 33 punkty sprzedaży i serwisu oraz dodatkowe sześć punktów serwisowych. Są wśród nich również salony mono-brandowe, czyli dedykowane wyłącznie marce SsangYong. Jako importer zainwestowaliśmy znaczne środki w budowę magazynu centralnego w Polsce i odpowiedni stok części. Obecnie mamy ponad 3 tysiące referencji dostępnych z dnia na dzień w autoryzowanej sieci dilerskiej. Na analizę czekają kolejne aplikacje, niemniej przy tak licznej reprezentacji na rynku, będziemy stawiać przede wszystkim i zadbanie jakości tej już istniejącej.

Ostatnio było głośno o zmianie nazwy na KG Mobility. Nie szkoda trwonić kapitału tak rozpoznawalnej marki jak SsangYong? Auta dostaną nowy znaczek? Czy w Polsce coś się zmieni?

Na początek trochę historii – SsangYong Motor Company została założona w 1954 roku jako Ha Dong-Hwan Company, a nazwa SsangYong została oficjalnie wprowadzona dopiero w 1988 roku. Po 35 latach przychodzi czas na zmianę – podczas spotkania akcjonariuszy, które odbyło się pod koniec marca w Korei, nazwa koncernu została zmieniona na KG Mobility. Szczegóły na temat stopniowego wprowadzania nowej nazwy w komunikacji korporacyjnej zostaną przedstawione w kolejnych miesiącach. Nie umiem dziś odpowiedzieć jednoznacznie, jakie zmiany zostaną wprowadzone na rynku europejskim, czekamy z niecierpliwością na finalne decyzje.

SsangYong Tivoli Grand z homologacją N1, czyli SUV dobry na podatki

Kia, Hyundai – koreańskie marki od lat są nad Wisłą. Z kolei Japończycy mają pikapy i duże modele SUV. Dlaczego mam wybrać SsangYonga?

Nasza główna oferta koncentruje się na SUV-ach, które stanowią trzon naszej sprzedaży. Model Korando, rodzinny SUV cieszy się niezmiennie popularnością i wybierany jest przez 50 proc. naszych klientów. Dodatkowo, oferujemy także interesującą gamę użytkowych pickupów Musso. Jesteśmy jedynym producentem na rynku, który oferuje praktyczne nadwozie w dwóch różnych długościach przestrzeni ładunkowej, przy zachowaniu podwójnej kabiny pasażerskiej. Musso już teraz przewyższa statystyki sprzedaży niektórych uznanych japońskich konkurentów. W mojej ocenie, duży potencjał w segmencie flotowym ma Tivoli Grand, który jest przedłużoną wersją modelu Tivoli. Oferuje on obszerne wnętrze i dużą przestrzeń ładunkową. Jeszcze w tym roku rozszerzymy naszą ofertę o samochody z homologacją N1, które posiadają kratkę za pierwszym rzędem siedzeń. Co istotne, na polskim rynku nie ma żadnego innego pojazdu o takich gabarytach, który przynosiłby wymierne korzyści podatkowe. Ten pojazd może przynieść korzyści podatkowe firmie w trakcie użytkowania, a po nim może zostać przywrócony do wersji osobowej, co wpłynie na jego wartość.

SsangYong Torres w Polsce sprzedaje się w ciemno. Trwa wielkie show

SsangYong Torres to najważniejsza tegoroczna premiera. Jak sprzedaje się ten model?

Pierwsze modele Torres trafią do polskich salonów już po tegorocznych wakacjach. Dotychczas klienci mieli szansę naocznie zobaczyć go podczas oficjalnej premiery na Poznań Motorshow w kwietniu, a kilka dni temu rozpoczęliśmy trwające niemal dwa miesiące pokazy przedpremierowe u 23 dilerów na terenie całego kraju. Dotychczas udało się zebrać ponad 250 zamówień w przedsprzedaży, co uznajemy za świetny prognostyk jego ciepłego przyjęcia przez polskich klientów. Liczba z pewnością wzrośnie w najbliższych tygodniach – większość zainteresowanych tym przełomowym dla marki modelem nie widziała go przecież jeszcze z bliska.

SsangYong kontra norma Euro 7. Lekarstwem LPG i cztery nowe modele

Oferujecie głównie samochody spalinowe. Nie boi się pan, że norma Euro 7 uśmierci najpopularniejsze i najbardziej dostępne auta?

W gamie SsangYong stawiamy na stopniowe wprowadzanie pojazdów BEV do oferty, tak aby dostosować się do oczekiwań klientów. Modele Tivoli oraz Korando dostępne są z mocnymi, 4-cylindrowymi silnikami benzynowymi o mocy 163 KM, które świetnie współpracują z instalacjami LPG – ekologicznym paliwem o niewielkiej zawartości węgla, a przede wszystkim znacząco obniżającym koszty eksploatacji samochodu. Instalacje montowane w autoryzowanej sieci dilerskiej nie powodują zmian warunków 5-letniej fabrycznej gwarancji i potrafią zamortyzować się już w kilka miesięcy od zakupu. Jednocześnie rozbudowujemy gamę jednostek zeroemisyjnych – obecnie klienci mogą zdecydować się na w pełni elektryczne Korando e-Motion, a już na przełomie roku do oferty dołączy absolutnie przełomowy dla marki model Torres EVX w wersji BEV. W kwietniu SsangYong zaprezentował ponadto trzy modele koncepcyjne z napędem elektrycznym: użytkowego pickupa o oznaczeniu O100, awangardowo stylizowanego SUV-a F100 oraz kompaktowego crossovera KR10. Wersje produkcyjne trafią na rynek na przełomie 2024/25 roku, tak więc będziemy przygotowani na spełnienie normy Euro 7. Pytanie, czy zostanie wprowadzona zgodnie z oczekiwaniami Unii Europejskiej w 2025, osobiście podejrzewam opóźnienie z jej wdrożeniem.

SsangYong zostanie marką elektryczną

2035 rok to koniec sprzedaży nowych aut spalinowych na paliwa kopalne (tradycyjna benzyna i ON). Co pan o tym sądzi? Jak SsangYong szykuje się do tej daty? To możliwe by motoryzacja była wyłącznie elektryczna?

Wszystkie marki motoryzacyjne, dystrybuujące samochody na Starym Kontynencie, przygotowują się do tego scenariusza. Intensyfikowane są inwestycje w produkcję pojazdów elektrycznych i rozwój nowych technologii, takich jak wodór czy rozwiązań związanych z magazynowaniem energii. SsangYong po przejęciu przez koncern KG Group (KG to skrót od Korea Green) planuje skupić się na mobilności przyszłości – platformach BEV, pojazdach autonomicznych i wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI). Całkowite przejście na motoryzację w pełni ekologiczną do 2035 roku może być ambitnym celem. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na tempo tego procesu, takie jak dostępność technologii, infrastruktura ładowania, zmiany regulacyjne i potrzeby samych konsumentów, o których ustawodawcy chyba nieco zapomnieli.

SsangYong kontra samochody z Chin? Tego nie można ominąć w pół dekady

W Polsce coraz mocniej rozpychają się chińskie marki. Nie czujecie zagrożenia z tej strony?

Absolutnie nie czujemy takiego zagrożenia. Po pierwsze SsangYong to producent o długiej tradycji – niemal 70 lat doświadczenia w produkcji samochodów osobowych to czas, którego nie można bezkarnie "ominąć" w pół dekady. Ponadto, mimo wciąż relatywnie niewielkiej liczby użytkowanych na polskich drogach samochodów SsangYong, spontaniczna znajomość marki jest na poziomie, którego chińskie marki nie osiągną w krótkiej i średniej perspektywie. Ten brak znajomości marki może znacząco ograniczyć ekspansję nieznanych w Europie brandów, co przy jednoczesnym braku wyspecjalizowanych punktów serwisowych pozwala nam spać spokojnie.

SsangYong gotowy do dalszej ekspansji na polskim rynku

Czym jeszcze SsangYong zaskoczy polskich kierowców w 2023 roku? Będzie tani samochód elektryczny?

Ostatnie dwa lata stały pod znakiem rozwoju sieci dilerskiej i serwisowej. Jak wspomniałem, obecnie dysponujemy siecią 33 punktów dilerskich. Tak skrojona sieć ułatwia klientów z całej Polski wygodny dostęp do naszej oferty. Równolegle postawiliśmy na poprawę jakości obsługi, wdrażając standardy pracy z dilerami i rozbudowany system szkoleń. W tej kwestii klienci mają czuć się zaskoczeni – oczywiście pozytywnie – poziomem obsługi i łatwością w konfiguracji, zamówieniu i szybkim odbiorze wymarzonego samochodu – na przykład Torresa, który w chwili emisji naszej rozmowy rozpoczyna cykl pokazów przedpremierowych u wybranych dilerów i już wczesną jesienią trafi do pierwszych polskich klientów. Liczba zamówionych w przedsprzedaży samochodów pozwala na stwierdzenie, że dalsza ekspansja na polskim rynku jest na wyciągnięcie ręki. Na klientów, który są gotowi na zero-emisyjny samochód w swoich firmach i rodzinach, w blokach startowych czeka Torres EVX, drugi już elektryczny model SsangYonga.

SsangYong stworzył nową marke i daje 7 lat gwarancji na samochody

Oferujecie solidne auta na ramie jak np. Rexton czy Musso. Nie myśleliście zaoferować tych aut polskiej armii?

W tym roku stworzyliśmy sub-markę SsangYong Professional, z ofertą dedykowaną firmom oraz dla sektora publicznego. Program przynosi wymierne korzyści klientom – 7-letnią gwarancję na najważniejsze podzespoły w pojeździe aż do przebiegu 150 tys. km. Dla firm i na przykład służb mundurowych tak skrojona gwarancja to niskie koszty obsługi posprzedażnych w kolejnych latach, co przy finalnym wyborze najlepszej oferty ma niebagatelne znaczenie. Po drugie zakup w sieci Professional to szereg korzyści finansowych – dla przykładu podam leasing 104,9 procent czy pakiet ubezpieczenia ze stałą stawką 2,2 procent w pierwszym roku użytkowania. Jesteśmy obecni na najważniejszych targach branżowych i prezentujemy coraz szerszą gamę akcesoriów i modyfikacji, spełniających najróżniejsze potrzeby.