Lexus LC to najbardziej okazała perła w koronie japońskiej marki. Awangardowy design przeniesiony niemal żywcem z prototypu do seryjnego coupe i kabrio nikogo nie pozostawia obojętnym.

Język stylistyczny Lexusa, który przyniósł mu ogrom nagród – w tym prestiżowe wyróżnienia EyesOn Design Awards, Best Designed Interior czy Design Excellence – Production Car – pozwala tym japońskim autom błyszczeć na ulicy. Zwłaszcza odważny model LC przyciąga spojrzenia i może być dowodem kunsztu projektantów – wyróżnia się urodą i jakością wnętrza. Jednak teraz Japończycy zapragnęli zmiany…

Lexus LC w nowej odsłonie, oto zmiany we wnętrzu

W kabinie Lexusa LC z roku modelowego 2024 najbardziej zauważalna nowością jest stacja multimedialna z 12,3-calowym ekranem – system imponuje szybkością reakcji, większą liczbą funkcji i jakością prezentowanych grafik. Nowy dotykowy wyświetlacz HD zastąpił dotychczasowy 10-calowy ekran obsługiwany przy pomocy touchpada (gładzika). Większy ekran przesunięto również o 86 mm bliżej kierowcy – to dla ułatwienia obsługi.

Sam interfejs multimediów błyskawicznie łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. LC można również zarządzać głosowo. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi klimatyzację czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi.

Lexus LC zgubił przestarzały gładzik, oto nowy kokpit

Zastosowanie ekranu dotykowego i likwidacja przestarzałego gładzika uwolniły drogę do przeprojektowania układu przycisków na konsoli środkowej. Obok skrzyni biegów pojawiło się aluminiowe pokrętło systemu audio. W schowku w konsoli środkowej są teraz gniazda USB-A, USB-C oraz 12V. Lexus do pełni szczęścia na pokładzie LC 2024 wprowadził ulepszony system nagłośnienia Mark Levinson Surround Sound System - 13-głośnikowy układ ma jakość dźwięku porównywalną z zestawem kina domowego.

Lexus LC 2024 to wnętrze w dwóch nowych wersjach,

Lexus LC i LC Convertible to również dwie nowe kolorystyki wnętrza. Elegancka Blue&White ma niebieskie elementy kierownicy, lewarka zmiany biegów, boczków drzwi oraz progów. Dark Rose to wariant o sportowym charakterze – tu czerń kontrastuje z intensywnym czerwonym kolorem obicia siedzeń, konsoli środkowej, deski rozdzielczej i boczków drzwi. Na tym jednak nie koniec zmian we wnętrzu LC. Nowa deska rozdzielcza od strony pasażera ma teraz takie samo wykończenie jak na konsoli środkowej, są nowe pokrycia siedzeń, a nakładki progowe w wybranych wersjach wykonano z włókna węglowego.

Lexus LC 2024, kamery w lusterkach, nowe lakiery i felgi

Manewrowanie Lexusem LC ułatwią seryjnie montowane w lusterkach kamery systemu monitorującego otoczenie wokół samochodu. Same lusterka zyskały nowy kształt obudowy, który powinien poprawić właściwości aerodynamiczne i jednocześnie zmniejszy hałas. Do palety kolorów dołączyły dwa nowe lakiery - Heat Blue oraz Sonic Cooper znany z modeli RX oraz elektrycznego RZ. Samochody oferowane są także z trzema rodzajami felg aluminiowych - 21-calowe w czarnym, metalicznym kolorze, 21-calowe z wykończeniem maszynowym 3D oraz 21-calowe w kontrastujących kolorach czarnego matu oraz błyszczącego chromu.

Lexus LC i nowe wyposażenie, rozbudowany Lexus Safety System+

Japoński producent rozbudował także pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System+. Nowe funkcje pomogą uniknąć kolizji w większej liczbie sytuacji i lepiej wspomagają kierowcę. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zyskał rozpoznawanie rowerzystów w dzień. Dodano asystenta skrętu na skrzyżowaniu, a układ wspomagania kierowania dokonuje delikatnych korekt jazdy, by zapobiec zjechaniu ze swojego pasa ruchu. System rozpoznawania znaków współpracuje z aktywnym tempomatem i jest w stanie dostosować prędkość auta do ograniczeń prędkości na znakach. Nowym elementem jest Curve Speed Reduction, który dostosowuje prędkość podczas jazdy w zakręcie.

Lexus LC to nowy układ jezdny, poprawione zawieszenie, układ kierowniczy i lepsze hamulce

Lexus LC w nowej odsłonie ma jeszcze lepiej trzymać się drogi. Inżynierowie odpowiedzialni za zawieszenie zastosowali zmodyfikowane ustawienia sprężyn i amortyzatorów. Zmienili także sztywność sprężyn stabilizatora. Dopracowano mocowanie kolumny kierownicy, przekładni kierowniczej, łożysk piasty osi, a także mocowania samych kół. Poprawiono też punkty mocowania silnika i zmniejszono drgania wywołane pracą silnika.

Układ hamulcowy także przeszedł zmiany. Zmodyfikowano ustawienia systemu break-by-wire, by dawał on jeszcze bardziej naturalne odczucie podczas hamowania. Poprawiono pracę 10-biegowej skrzyni automatycznej w pozycji D. Przekładnia w trybie SPORT S i SPORT S+ ma dostarczyć jeszcze więcej frajdy, a tryb SPORT S+ sprawiać wrażenie jazdy samochodem wyposażonym w skrzynię manualną (odpowiednio dobierając biegi podczas przyspieszania lub zwalniania).

Lexus LC 500 i LC 500h, czyli silnik 5.0 V8 oraz hybryda 3.6 V6

Lexus LC Coupe będzie nadal oferowany jako LC 500 z wolnossącym, 5-litrownym silnikiem V8 oraz jako LC 500h z napędem hybrydowym z silnikiem 3.5 V6. Kabriolet LC Convertible dostępny jest wyłącznie z "widalstą ósemką".

Lexus pod względem napędów należy do arystokracji - jako jeden z ostatnich producentów oferuje w Europie wolnossący silnik V8. Melodyjnie bulgoczące 5-litrowe serce w najnowszej odsłonie osiąga 464 KM mocy oraz 530 Nm momentu obrotowego. To wystarcza by rozpędzić coupe od 0 do 100 km/h w 4,7 sekundy (kabrio – 5 sekund). Maksymalna prędkość - 270 km/h.

Lexus LC 500 i LC 500h jakie przyspieszenie, zmiany i cena?

Modele z silnikiem V8 oraz tylnym dyferencjałem LSD zyskały tryb Expert, który rozłącza układ kontroli trakcji i pozwala na prowadzenie auta w poślizgu. W coupe LC 500h ulepszono baterię hybrydową, która ma teraz ogniwa o większej pojemności. Dzięki temu moc dostarczana jest szybciej, co jest odczuwalne zwłaszcza podczas przyspieszania.

Lexus LC i LC Convertible w nowej odsłonie wejdzie do produkcji w maju 2023 roku. Cena? Dziś LC 500 V8 coupe kosztuje od 710 300 tys. zł (kabriolet - 764 200 zł). Hybrydowy LC 500h jest tańszy - od 668 500 zł.