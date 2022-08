Reklama

Toyota znalazła sposób na długie oczekiwanie na samochód innej marki. Japoński koncern rusza w Polsce z nowym programem najmu Kinto One przeznaczonym dla osób prywatnych i firm, które zamówiły już auto konkurencyjnego producenta, ale dostaną je znacznie później.

Kierowcy mają dwie opcje do wyboru. Tańsza to Toyota Corolla sedan. Z kolei Lexus RX w wersji Final Edition zapewni znacznie więcej komfortu za odpowiednio wyższą stawkę. Do tego Japończycy obiecują dostawę od ręki, a to może okazać się nawet silniejszym argumentem niż pieniądze. Szczególnie, że przy dzisiejszych problemach z dostępnością samochodów u niektórych producentów na realizację zamówienia trzeba czekać ponad rok od podpisu w salonie.

Toyota Corolla od ręki na rok lub dłużej, a wyposażenie i silnik?

W przypadku marki Toyota oczekiwanie na samochód innej marki ma osłodzić Corolla sedan z silnikiem benzynowym 1.5/125 KM i w wersji wyposażeniowej Comfort. Taki samochód oferuje pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego z inteligentnym tempomatem adaptacyjnym, dwustrefową klimatyzację automatyczną, system multimedialny z kolorowym, 8-calowym ekranem dotykowym, Apple CarPlay i Android Auto, usługi łączności Toyota Connected Car i 16-calowe felgi aluminiowe.

Corolla w trójbryłowym nadwoziu to bez wątpienia ładny samochód, a zrobienie eleganckiego sedana w klasie kompakt nie jest łatwe! Nikt nie zaryzykuje stwierdzenia, że bagażnik został doklejony na siłę, spójna sylwetka zwraca uwagę. Świetny klimat panuje we wnętrzu. Wygodne fotele zachęcają do podróży.

Toyota Corolla zamiast zamówionego samochodu, ile to kosztuje?

Umowę najmu (bez opłaty wstępnej) można podpisać na 12 lub 18 miesięcy z maksymalnym limitem przebiegu do 30 tys. km. Toyota wylicza, że Corolla Comfort użytkowana w programie najmu to koszt od 1200 zł netto miesięcznie przy kontrakcie na 12 miesięcy i 20 tys. km przebiegu.

Toyota Corolla za 1200 zł, czyli spłata utraty wartości samochodu

– Zaburzenia łańcuchów dostaw doprowadziły do sytuacji, w której średni czas oczekiwania na nowe samochody znacząco się wydłużył. Toyota oferuje osobom prywatnym i firmom czekającym na zamówiony samochód dowolnej marki auto od ręki, niskie raty i okres wynajmu dostosowany do potrzeb – powiedział Maciej Walecki, Specjalista ds. Rozwoju Produktów w Dziale KINTO Toyota Central Europe. – Najem Kinto One to specjalnie skonfigurowany produkt, w którym niskie raty to efekt spłacania jedynie utraty wartości samochodu w czasie trwania umowy. W przeciwieństwie do Leasingu Kinto One, w Najmie Kinto One nie ma możliwości wykupu pojazdu po zakończeniu kontraktu. Oferta jest dostępna czasowo do wyczerpania puli samochodów – wyjaśnił.

Lexus RX Final Edition w Kinto One zamiast oczekiwania na zamówiony samochód

Także rynek aut klasy premium boryka się z dostępnością samochodów i długim czasem dostawy wielu modeli. Tu interes widzi Lexus, który chce na swoją stronę przeciągnąć kierowców oczekujących na zamówione auto z wyższej półki.

Magnesem ma być Lexus RX Final Edition w najmie Kinto One, który miesięcznie kosztuje od 2885 zł netto w wersji RX 300 z silnikiem benzynowym. Z kolei hybrydowy RX 450h to miesięczna rata od 3780 zł netto. Takie stawki dotyczą umowy zawieranej na 12 miesięcy i limitu przebiegu do 20 tys. km rocznie. Co ważne, przy zawieraniu umowy nie będzie pobierana opłata wstępna.

Lexus RX Final Edition i wyposażenie

Lexus RX Final Edition to samochód, którym firma zamierza godnie pożegnać schodzący model (następca na rynku pojawi się z początkiem 2023 roku). Obecny SUV występuje w aż 12 wariantach kolorystycznych i pięciu wersjach wyposażeniowych. Standard obejmuje rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego, Apple CarPlay i Android Auto, 20-calowe alufelgi, elektrycznie regulowane, podgrzewane i wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawienia, elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, światła w technologii LED, aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości oraz kamerę cofania.

Lexus RX Final Edition z silnikiem benzynowym i hybrydą

RX Final Edition dostępny jest z dwoma napędami. RX 300 wyposażony jest w dwulitrową, benzynową jednostkę z turbodoładowaniem o mocy 238 KM, która jest połączona z 6-biegową skrzynią automatyczną oraz klasycznym napędem 4x4.

Hybrydowy RX 450h ma przekładnię E-CVT, a za napęd odpowiada 3,5-litrowe V6 wraz z dwoma silnikami elektrycznymi. Łączna moc układu wynosi 313 KM. Trakcję zapewnia elektryczny napęd 4x4 E-Four. W obu wersjach napędowych bagażnik ma taką samą pojemność (453 l), a auto w wersji hybrydowej może pociągnąć przyczepę o masie do 2 ton.

Lexus RX Final Edition i cena? Jest tańszy od Toyoty i dostępny od ręki

Lexus RX 300 Final Edition kosztuje od 237 400 zł, czyli taniej niż Toyota Highlander w najtańszej wersji Comfort (od 242 800 zł).

Cennik hybrydowego RX 450h startuje od 299 600 zł. Co ważne, producent obiecuje dostępność aut od ręki. Samochody będzie można odbierać już po trzech miesiącach od zamówienia.