Lexus podąża nową mapą inwestycji i rozwoju samochodów elektrycznych oraz akumulatorów. Plan pod tytułem Lexus Electrified rozpisano na najbliższą dekadę. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Akio Toyoda, prezydent Toyota Motor Corporation, ogłosił że jego koncern zamierza wprowadzić na rynek 30 modeli BEV i przewiduje sprzedaż 3,5 mln elektryków. Należący do Toyoty Lexus do 2030 roku będzie oferował wyłącznie auta bateryjne. Nowy rozdział otworzył niedawno Lexus RZ 450e, czyli pierwszy bateryjny SUV japońskiej marki zbudowany od podstaw w oparciu o nową platformę eTNGA stworzoną z myślą o autach EV.

Elektryczny Lexus lepszy niż spalinowy LFA z V10

Jednak prawdziwą bombą będzie sportowy samochód elektryczny, który jest przedstawiany jako odpowiednik spalinowego Lexusa LFA (silnik benzynowy 4.8 V10/560 KM, przyspieszenie 0-100 km/h w 3,7 sekundy).

Lexus Electrified Sport pierwszy raz w Europie

NOWY Lexus Electrified Sport zadebiutował w trakcie Goodwood Festival of Speed w Wielkiej Brytanii - czyli jednej z najbardziej prestiżowych imprez motoryzacyjnych na świecie. Japoński sportowiec na prąd był najważniejszym elementem wystawy Electric Avenue, na której prezentowano bezemisyjne pojazdy.

Pod względem stylistycznym już teraz dowodzi, że Japończycy zrywają z wizerunkiem nudnych samochodów. Awangardowe kształty, koła rozstawione na rogach nadwozia, długa maska i nisko położony środek ciężkości to obietnica niezwykłych wrażeń z jazdy.

Nowy Lexus przyspieszy w 2 sekundy do 100 km/h

Nowy Lexus na prąd przyspieszy od 0 do 100 km/h w nieco ponad 2 sekundy, a jego zasięg przekroczy 700 km za sprawą możliwości akumulatora ze stałym elektrolitem (produkcyjna wersja tego auta może dostać w ten rodzaj baterii). Trakcji z pewnością dopilnuje elektryczny napęd 4x4.

Toyota inwestuje w akumulatory i stały elektrolit

Toyota zainwestuje globalnie 11,5 mld euro w rozwój i produkcję baterii. W ramach tego programu firma już uruchomiła masową produkcję pierwszych na świecie bipolarnych baterii niklowo-wodorkowych, które wykorzystują mniej cenne surowce niż baterie litowo-jonowe, a ich gęstość energii jest dwa razy większa w porównaniu do tradycyjnych baterii NiMh, przy niższych kosztach produkcji.

Japończycy zamierzają wykorzystać te same techniki zwiększania gęstości energii przy obniżeniu kosztów wobec baterii litowo-jonowych. W efekcie producent spodziewa się, że koszt baterii w jednym samochodzie zostanie obniżony o 50 proc. bez ograniczania zasięgu pojazdu.

Akumulatory ze stałym elektrolitem? Po testach prototypów w 2020 roku prawdopodobnie w pierwszej kolejności trafią one do hybryd, zanim koncern wdroży je szeroko do aut elektrycznych. Dzięki bateriom ze stałym elektrolitem samochody zyskają większą moc, większy zasięg i krótszy czas ładowania.