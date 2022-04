Reklama

Lexus RX zadebiutował w 1998 roku i z miejsca stał się przebojem – na całym świecie od dnia premiery do końca marca 2022 roku na drogi wyjechało dokładnie 3 525 722 egz. czterech generacji tego modelu. Dzięki temu RX jest najpopularniejszym autem w historii japońskiej firmy - co czwarty sprzedany Lexus to właśnie RX.

RX to również najczęściej wybierane hybrydowe auto Lexusa. Japończycy są jednak świadomi, że dobra passa nie trwa wiecznie. Stąd postanowili podbić stawkę tuż przed premierą zupełnie nowej 5. generacji Lexusa RX.

Lexus RX Final Edition z silnikiem benzynowym i hybrydą

Na polski rynek wjeżdża RX Final Edition, którym firma zamierza godnie pożegnać schodzący model. SUV występuje w aż 12 wariantach kolorystycznych i pięciu wersjach wyposażeniowych. Standard obejmuje rozbudowany pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego, Apple CarPlay i Android Auto, 20-calowe alufelgi, elektrycznie regulowane, podgrzewane i wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawienia, elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, światła w technologii LED, aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości oraz kamerę cofania.

RX Final Edition dostępny jest z dwoma napędami. RX 300 wyposażony jest w dwulitrową, benzynową jednostkę z turbodoładowaniem o mocy 238 KM, która jest połączona z 6-biegową skrzynią automatyczną.

Lexus RX Final Edition w cenie Toyoty dostępny od ręki

Hybrydowy RX 450h ma przekładnię E-CVT, a za napęd odpowiada 3,5-litrowe V6 wraz z dwoma silnikami elektrycznymi. Łączna moc układu wynosi 313 KM. W obu wersjach napędowych bagażnik ma taką samą pojemność (453 l), a auto w wersji hybrydowej może pociągnąć przyczepę o masie do 2 ton.

Lexus RX 300 Final Edition kosztuje od 237 400 zł, czyli niemal identycznie jak Toyota Highlander w najtańszej wersji Prestige (od 237 200 zł). Cennik hybrydowego RX 450h startuje od 299 600 zł. Co ważne, producent obiecuje dostępność aut od ręki. Samochody będzie można odbierać już od czerwca.

Lexus RX nowej generacji zaskoczy napędem

Lexus RX 5. generacji zadebiutuje jesienią 2022 roku. Po nowym NX i elektrycznym RZ to kolejna ważna premiera japońskiej marki.

Największy SUV w europejskiej ofercie dostanie napęd hybrydowy zupełnie nowej generacji. Wzorem wcześniejszych nowości japońskiego koncernu można spodziewać, że zespół wykorzysta litowo-jonową baterię, która będzie mocniejsza i lżejsza od starszego rozwiązania.

Także silnik benzynowy i jednostki elektryczne zyskają na sile, co zaowocuje większą łączną mocą całego układu. Przyspieszenie stanie się bardziej liniowe, a system lepiej dopasuje obroty silnika do prędkości auta. Stąd nowy RX będzie szybszy, bardziej zwinny, do tego dłużej i częściej będzie jeździć na energii elektrycznej oraz zużyje mniej benzyny.