Reklama

Lexus RZ 450e z podniesionym czołem wjeżdża do świata samochodów elektrycznych. Pierwszy bateryjny SUV japońskiej marki zbudowany od podstaw w oparciu o nową platformę eTNGA stworzoną z myślą o autach EV zadebiutował w trzech odsłonach podczas tajnego pokazu. Embargo przestało obowiązywać i oto pierwsze wrażenia…

RZ 450e serwuje nam niespotykane dotąd w autach Lexusa proporcje. Dwubarwna sylwetka z ostro pochyloną kabiną bardziej przypomina przyczajone coupe z piątką drzwi niż SUV-a. Stoi na szeroko rozstawionych 20-calowych kołach, jakby w każdej chwili był gotów wbić się w zakręt. Elektryczny Lex z długością ponad 4,8 m ląduje między krótszym o 14,5 cm NX i dłuższym o 8,5 cm RX. Także linia dachu RZ biegnie niżej. Za to rozstawem osi (2850 mm) przerasta oba modele.

Lexus RZ 450e większy niż NX, czyli co to za samochód?

Charakterystyczny grill w kształcie klepsydry w RZ został trójwymiarową powierzchnią naszpikowaną czujnikami. Szlachetny wizerunek japońskiego elektryka podkreślają też smaczki w stylu high-tech. Dobrą robotę robi choćby szeroka listwa LED łącząca tylne światła. Z kolei przedzielony tylny spojler nie tylko wysmukla dach, ale też poprawi stabilność auta w tracie. Jednak zanim zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku…

Reklama

Lexus RZ 450e z wolantem zamiast kierownicy, jak to działa?

I pierwsze zaskoczenie – nieruchoma klamka z czujnikiem dotykowym jak w NX. Wystarczy położyć palec na sensorze a drzwi delikatnie odskoczą. We wnętrzu RZ otula wygodą, lexusową jakością i zdumiewa gadżetami. Jedną z najważniejszych nowych technologii jest pierwszy na świecie układ kierowniczy steer-by-wire z wolantem. Swój wynalazek Japończycy nazwali One Motion Grip. Nie jest to marketingowy gadżet na wzór Tesli, gdzie przycięto kierownicę, a reszta pozostała po staremu. W układzie Lexusa nie ma mechanicznego połączenia kół z kierownicą ani kolumny kierowniczej. System wykorzystuje wiązkę elektryczną do wysyłania sygnałów do kół. Wystarczy obrócić wolant o 150 stopni, aby przejść od oporu do oporu, bez potrzeby przekładania rąk (w Tesli trzeba). Taki wirtualny układ kierowniczy na żywo pracuje bardzo realistycznie – wystarczy delikatny ruch, a reakcja kół jest natychmiastowa.

Wolant i elektroniczne połączenie z kołami, czy to bezpieczne?

W rozmowach inżynierowie zapewnili, że na drodze elektroniczny system z wolantem nie będzie bezduszny. Kierowca wśród informacji zwrotnych ze styku kół z jezdnią odczuje np. mniejsze drgania wywołane nierównościami. Do tego odczuwalny będzie stabilny tor jazdy i lepsza jego korekta przy bocznym wietrze, a także większa precyzja w trakcie jazdy na wprost po pochyłej nawierzchni. Czy to bezpieczne? RZ ma specjalne zabezpieczenia awaryjne procesorów sterujących One Motion Grip, a także dodatkowy obwód prądu na wypadek utraty głównego źródła zasilania systemu. Jeśli to jeszcze kogoś nie przekonuje, to zawsze może zaoszczędzić pieniądze i zostać przy tradycyjnej kierownicy.

Sam wolant świetnie leży w dłoniach. Zgrupowane na nim przyciski, kursory czy dwa suwaki do sterowania światłami i wycieraczkami są w zasięgu kciuków. Zmyślny gadżet – wyświetlacz head-up stanowi lustrzane odbicie funkcjonalności powierzonych wolantowi. Wystarczy dotknąć któregoś z klawiszy, a jego odpowiednik podświetlony na zielono pojawi się na szybie. To dla bezpieczeństwa – kierowca nie musi odrywać wzroku od drogi w poszukiwaniu właściwego guzika. Zresztą cały kokpit pomyślano jako przestrzeń, w której do obsługi funkcji auta wystarczy niewielki ruch dłonią lub rzut oka. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi, nad głową jest bardzo dużo miejsca i nie przeszkadza nawet opadająca linia dachu. Pasażerowi podobnej postury siedzącemu w drugim rzędzie od kolan do oparcia fotela zostaje ok. 16-17 cm luzu. Pozytywnie nastraja też ambientowe podświetlenie kabiny. Drzwi otwierają się szeroko, tylne niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Lexus RZ z ogrzewaniem promiennikowym i dachem fotochromatycznym

Kolejna nowość na pokładzie RZ to ogrzewanie promiennikowe, które poza zdrowszym wpływem na podróżujących ma też oszczędniej pobierać prąd i zmniejszać obciążenie klimatyzacji. Promienniki ciepła umieszczono na wysokości kolan przed kierowcą i pasażerem z przodu, pod kolumną kierownicy oraz na dole deski rozdzielczej. Do ograniczenia zużycia energii elektrycznej przyczyni się też dach fotochromatyczny - za jednym dotknięciem magicznie zmienia się z przezroczystego na nieprzezroczysty odcinając promienie słoneczne. Jego panoramiczna tafla szkła ma też powłokę, która odbija promieniowanie podczerwone i redukuje promieniowanie cieplne, jednocześnie zatrzymując ciepło w kabinie, gdy jest zimno.

Lexus RZ 450e na pokładzie to szybkie multimedia i nawigacja z chmury

Na uznanie zasługuje stacja multimedialna Lexus Link Pro z 14-calowym ekranem – system imponuje szybkością reakcji i jakością prezentowanych grafik. Sam interfejs multimediów błyskawicznie łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. RZ można również zarządzać głosowo. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi klimatyzację czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi. Do pełni szczęścia jest system nagłośnienia Mark Levinson – Guns N’ Roses brzmią jakby znowu byli młodzi.

Reklama

Seryjna nawigacja czerpie informacje z chmury. Rozwiązanie zapewnia także dostęp do szeregu usług aktualizowanych w czasie rzeczywistym (over-the-air OTA). To oznacza, że auto w trakcie jego życia będzie można unowocześniać z kanapy, bez potrzeby jazdy do serwisu. Nowy soft poprawi możliwości systemu multimedialnego, układów elektronicznych czy klimatyzacji i wielu innych. Po latach RZ może mieć nawet lepsze parametry niż na początku.

Lexus RZ 450e, czyli dwa silniki, napęd 4x4 i oszczędne zużycie energii

Lexus RX 450e pod płaską podłogą skrywa akumulator litowo-jonowy o pojemności 71,4 kWh (96 ogniw; napięcie 355V). Mocy dostarczają dwa silniki – przedni wytwarza 204 KM, tylny 109 KM. Łącznie taki system zapewnia kierowcy 313 KM (435 Nm) i za jednym zamachem tworzy elektryczny napęd na cztery koła DIRECT4. Rozkład momentu obrotowego między przód i tył może być dostosowany w zakresie od 0 do 100 lub od 100 do 0 w ciągu milisekund. Żaden system mechaniczny nie jest aż tak sprawny.

RZ od zera do 100 km/h rozpędzi się w 5,6 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono do 160 km/h. Zasięg przewidziano większy niż 400 km. Na tle rywali szału nie ma, ale zużycie energii na poziomie 18 kWh/100 km/h to już coś! Swój udział w tym wyniku z pewnością ma tryb Range, który zdławia prędkość, uruchamia specjalny program dystrybucji mocy oraz wyłącza klimatyzację. Do tego jest jeszcze funkcja one-pedal - pozwala kierowcy przyspieszać i zwalniać (hamowanie rekuperacyjne) głównie przez operowanie pedałem "gazu". W ten sposób Lexus RZ 450e zamierza zostać jednym z najbardziej wydajnych EV w klasie.

Akumulator z gwarancją na 10 lat i niską degradacją

Naładowanie do poziomu 80 proc. potrwa 30 minut przy użyciu systemu szybkiego ładowania o mocy 150 kW (CCS2). Lexus gwarantuje, że po 10 latach bateria utrzyma 90 proc. pierwotnej pojemności, a pomoże w tym m.in. aktywne zarządzanie termiczne z pompą ciepła i chłodzeniem cieczą czy proces produkcyjny zabezpieczony tak, by żadne obce ciała nie dostały się do baterii. Ciekawostka – na niektórych rynkach RZ będzie oferowany w dwoma portami ładownia (przy lewym i prawym nadkolu). W Polsce przewidziano jeden od strony kierowcy.

Lexus RZ 450e, kiedy w Polsce i jaka cena?

Szereg nowatorskich rozwiązań, szybkie ładowanie trwałego akumulatora, komfortowe wnętrze, napęd 4x4 i modna stylistyka to atuty nie do przecenienia. RZ 450e to dla Lexusa ważny model – pokazuje, że Japończycy "umieją w elektryki". Do tego jest jednym z elementów układanki przewidującej transformację Lexusa w markę w 100 proc. elektryczną. Godzina zero to rok 2030, a lista premier EV przewiduje przynajmniej 15 nowych modeli. W Polsce nowego RZ będzie można rezerwować już na początku maja. Cena? Wyższa niż za bliźniaczą Toyotę bZ4X. Lexus przewiduje też odmianę z napędem na jedną oś.

Lexus RZ 450e i dane techniczne

NAPĘD AWD TYP Synchroniczny generator elektryczny AC MOC ŁĄCZNA (KM / kW) 313 / 230 SILNIK PRZEDNI (KM / kW) 204 / 150 SILNIK TYLNY (KM / kW) 109 / 80 MOMENT OBROTOWY (Nm) 435

UKŁAD ELEKTRYCZNY AWD BATERIA Litowo-jonowa LICZBA OGNIW 96 NAPIĘCIE (V) 355 POJEMNOŚĆ (kWh) 71,4

OSIĄGI AWD PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 160 km/h PRZYSPIESZENIE 0-100 km/h 5,6 s

ZUŻYCIE ENERGII (kWh/100 km) AWD CYKL MIESZANY WLTP Poniżej 18 (docelowo)

ZASIĘG AWD CYKL MIESZANY WLTP Powyżej 400 km

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm) AWD DŁUGOŚĆ 4805 SZEROKOŚĆ 1895 WYSOKOŚĆ 1635 ROZSTAW OSI 2850