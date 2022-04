Oznaczenie GR, pochodzące od Gazoo Racing, w przypadku Toyoty to sygnał, że mamy do czynienia z autem o usportowionym charakterze. I gwarancja, że pracowali przy nim inżynierowie z motorosportowej sekcji japońskiego koncernu, czyli Toyota Gazoo Racing. Marka zadbała jednak o to, by dać jak najszerszej grupie klientów możliwość zasmakowania choć odrobiny sportowego klimatu - tak powstała linia stylistyczna GR Sport. Na początku 2022 roku oferowane są już cztery modele z linii GR Sport - Yaris, Corolla, C-HR oraz Hilux. Łączą je sportowe akcenty, emblematy GR Sport, modyfikacje stylistyczne, a także specjalne wzory felg czy lakiery zarezerwowane wyłącznie dla tej wersji. Ponadto, GR Sport to zazwyczaj najwyższa wersja wyposażenia dostępna w gamie danego auta.

Ponadto, samochody z oznaczeniem GR Sport przechodzą też modyfikacje układu jezdnego. Czasami zmiany idą dalej - w Yarisie GR Sport przeprojektowano zarówno przednie jak i tylne zawieszenie, dopracowano pracę układu kierowniczego, a także zastosowano dodatkowe wzmocnienia nadwozia. Z kolei Hilux GR Sport ma zmodyfikowane amortyzatory jednorurowe i usztywnione sprężyny, a także dostrojony do tych zmian układ kierowniczy, a także aluminiowe osłony chroniące silnik oraz tylny most oraz terenowe opony AT.

Toyota GR Supra, czyli pierwsza z serii

Jeśli sportowe smaczki to dla kogoś za mało, Toyota oferuje prawdziwie sportowe auta z linii GR. Gamę samochodów stworzonych od podstaw przez inżynierów Toyota Gazoo Racing zainaugurowała w 2019 roku GR Supra, czyli dwumiejscowe coupe z napędem na tył, w którym montowany jest sześciocylindrowy, trzylitrowy silnik o mocy 340 KM. Taki układ napędowy to nawiązanie do legendy czterech poprzednich generacji Supry. Auto ma jednak zupełnie współczesne osiągi (pierwszą setkę osiąga po nieco ponad 4 sekundach), najnowsze multimedia oraz systemy bezpieczeństwa.

Toyota GR Yaris, przebój wśród kierowców

W 2020 roku dołączył GR Yaris, czyli hitowy hot hatch. Skąd taki sukces tego modelu? Takich aut już się niemal nie produkuje. Mocny, trzycylindrowy silnik 1.6 z turbodoładowaniem, manualna skrzynia biegów, napęd na cztery koła, hamulec ręczny, a także ultralekkie nadwozie. Toyota dostarcza mechanicznych emocji rodem z poprzedniego stulecia wykorzystując najnowocześniejsze technologie jak mechanizmy Torsen czy trzy tryby jazdy, które pozwalają wykorzystać maksimum potencjału auta.

Toyota GR86 z tylnym napędem i silnikiem typu bokser

Toyota GR86 to trzeci globalny model z linii GR. Coupe ma cztery miejsca, 2,4-litrowy silnik bokser o mocy 234 KM, napęd na tył. Auto jest też więcej niż zwinne w jeździe na wprost - wersja z manualną skrzynią rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,3 sekundy.

Toyota GR Corolla to najmocniejszy silnik i napęd 4x4

Toyota GR Corolla jest już czwartym autem, w którym bardzo poważnie maczali palce inżynierowie z Toyota Gazoo Racing, ale pierwszym, które nie będzie oferowane w Europie. GR Corolla ma mocniejszą, 304-konną (224 kW) wersję 1,6-litrowego, rzędowego, trzycylindrowego silnika turbo z intercoolerem, znanego z GR Yarisa. Samochód został wyposażony także w pochodzący z GR Yarisa napęd na cztery koła GR-FOUR, przystosowany do specyfikacji nowego modelu. Do tego dochodzi ręczna skrzynia biegów z dźwignią o krótkim skoku, ręczny hamulec postojowy, a także stworzony specjalnie dla tego modelu wyświetlacz przed kierowcą. Analogowe wrażenia z jazdy gwarantowane.

Toyota GRMN Yaris, czyli jeszcze ostrzej

Modele z linii GR nie wyczerpują możliwości i talentów inżynierów Toyota Gazoo Racing. Specjaliści, na bazie swoich doświadczeń z motorsportu, zajmują się też tuningiem sportowych samochodów przygotowując ich ekstremalne wersje. Te auta mają oznaczenie GRMN.

Najnowszym reprezentantem tej linii jest Toyota GRMN Yaris. Jest dostępny tylko na japońskim rynku i powstanie w ograniczonej do 500 sztuk liczbie egzemplarzy. O przydziale do klientów przesądzi specjalna loteria. Czym GRMN Yaris różni się od GR Yarisa? Jest lżejszy o 20 kg, szerszy o 10 mm, co korzystnie wpłynęło na aerodynamikę, a obniżenie o dodatkowe 10 mm pozwoliło obniżyć środek ciężkości. Auto ma ten sam silnik i identyczną moc co oferowany w Japonii GR Yaris (272 KM), ale moment obrotowy wzrósł do 390 Nm. Do tego, przeprojektowano skrzynię biegów, zastosowano mechaniczne szpery z przodu i z tyłu, a we wnętrzu są prawdziwie sportowe kubełki od Recaro. Co więcej, wylosowani szczęśliwcy będą mogli zdecydować się na pakiet specjalny, a tym samym określić, czy wolą auto w stylu rajdowym (Rally Package), czy torowym (Circuit Package).