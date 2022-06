Reklama

Lexus RX to najlepiej sprzedający się model w historii marki należącej do Toyoty. Od debiutu w 1998 roku na drogi wyjechało ponad 3,5 mln egzemplarzy tego auta, z czego przeszło 300 tys. kupili Europejczycy. Teraz czas na zmianę warty...

RX nowej 5. generacji wyskoczył z pudełka podczas specjalnego pokazu w Brukseli. Największy SUV japońskiej marki upodobnił się do nowego NX. Powstał na platformie GA-K. Stąd inżynierowie obiecują lepszą sztywność nadwozia i nisko położony środek ciężkości przy jednoczesnym zmniejszeniu masy aż o 90 kg w porównaniu do poprzednika. A wszystko to w imię lepszego prowadzenia...

Lexus RX nowej generacji jest większy i bardziej przestronny

Nowy RX zachował długość 4,9 m znaną z poprzednika, ale ma wydłużony o 6 mm rozstaw osi, co w życiu codziennym przełoży się na większą wygodę na pokładzie. Linia dachu jest obniżona o 10 mm, a rozstaw kół poszerzony o 15 mm z przodu i 40 mm z tyłu. Takie zabiegi zaowocowały sportowymi proporcjami - RX stoi niżej i szerzej na drodze, zyskał długi przód i kabinę przesuniętą do tyłu. Charakterystyczny dla Lexusa trapezoidalny kształt, znany do tej pory z atrapy chłodnicy, zyskał teraz trójwymiarowość i stał się integralną częścią całej przedniej części nadwozia.

Lexus RX i wyposażenie z najwyższej półki

RX w standardzie jest wyposażony w pakiet Lexus Safety System + trzeciej generacji z ulepszonym układem reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) i nowym układem Proactive Driving Assist (PDA), a w wyższych wersjach dostępny jest poszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa (Extended Safety Package).

Nowy Lexus RX ma też multimedia najnowszej generacji z asystentem głosowym Lexus Concierge wywoływanym komendą "Hey Lexus" oraz obsługą wybranych funkcji auta przy pomocy aplikacji Lexus Link.

Lexus RX to trzy napędy do wyboru, hybryda zamiast diesla

Nowy RX w Polsce będzie dostępny w trzech zelektryfikowanych wariantach. Kluczowym modelem w gamie będzie RX 450h+ z napędem hybrydowym typu plug-in.

Wersja RX 350h będzie dobrą alternatywą dla konkurencyjnych aut z mniejszymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

Absolutną nowością w gamie będzie mocna hybryda RX 500h. To pierwszy w historii Lexusa samochód z napędem hybrydowym wykorzystujący silnik z turbodoładowaniem. Ponadto auto będzie wyposażone w napęd na cztery koła DIRECT4, który zadebiutował wraz z elektrycznym modelem RZ.

Lexus RX zużywa 1,1 l benzyny na 100 km, RX 500h imponuje przyspieszeniem (dane techniczne)

WERSJA RX 350h RX 450h+ RX 500h Typ HEV PHEV HEV Silnik 2,5-litrowy 2,5-litrowy 2,4-litrowy z turbodoładowaniem Typ baterii Niklowo-metalowo-wodorkowa Litowo-jonowa Niklowo-metalowo-wodorkowa Moc maksymalna (KM/kW) 245/180 306/225 371/273 Skrzynia biegów e-CVT e-CVT 6-stopniowa, automatyczna Napęd E-Four E-Four DIRECT4 Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.) 8,0 ok. 7,0 ok. 5,9 CO2 (cykl mieszany WLTP - g/km) 143-150 24-26 182-189 Zużycie paliwa (l/100km) 6,4-6,7 1,1-1,2 8,2-8,5

Lexus RX nowej generacji wjeżdża do Polski, kiedy cena?

Polski cennik nowego Lexusa RX ma być znany we wrześniu. Wtedy też auto będzie można obejrzeć w salonach i składać zamówienia. Jazdy testowe planowane są na grudzień 2022 roku, pierwsze egzemplarze nowego RX-a powinny dotrzeć do klientów w styczniu 2023 roku.

