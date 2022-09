Orlen ogłosił, że zbuduje pięć nowych ogólnodostępnych stacji tankownia wodoru. Rządowy koncern zakłada, że punkty w Bielsko-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile zostaną oddane do użytku w połowie 2025 roku.

Reklama

Wcześniej, bo już w drugiej połowie 2023 roku otwarte zostaną stacje tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach, na których budowę Orlen otrzymał unijne dofinansowanie w 2021 roku. Będą to ogólnodostępne, całodobowe obiekty, przystosowane do użytkowania przez wszystkie pojazdy zasilane wodorem – zarówno w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu.

Gdzie tankować? Toyota Mirai na wodór z Orlenu?

Planowana infrastruktura umożliwi tankowanie łącznie ponad 40 autobusów, a także samochodów osobowych i innych pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi. W ocenie fachowców Orlenu zapotrzebowanie jednego autobusu na paliwo wodorowe wynosi 30 kg/dzień, co pozwala na przejechanie ok. 300 km. Pojemność zbiorników samochodów osobowych typu Toyota Mirai wynosi z kolei ok. 5 kg wodoru, a to zapewnia zasięg 600 km.

Reklama

Orlen w Polsce ustawi 57 stacji wodorowych

Orlen do 2030 r. przeznaczy na inwestycje w wodór nisko- i zeroemisyjny 7,4 mld zł. Koncern zakłada w tym czasie budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych oraz sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. W Polsce powstanie ok. 57 stacji, na Słowacji ok. 26, a w Czechach ok. 28.

Pierwsza stacja wodorowa Orlenu już działa