Toyota rusza w Polsce z realizacją nowej strategii. Pierwszym asem z rękawa jest Gwarancja Toyota Relax, z której mogą skorzystać zarówno pierwsi właściciele samochodu tej japońskiej marki po wygaśnięciu podstawowej 3-letniej gwarancji producenta, jak i nabywcy używanego auta, pochodzącego z Polski lub sprowadzonego z innego kraju UE.

Programem mogą być objęte samochody nie starsze niż 10 lat i z przebiegiem do 185 tys. km. Toyota przyjmuje też pod skrzydła swoje auta z przerwą w serwisowaniu.

Gwarancji Toyota Relax, czyli samochód używany z gwarancją do 10 lat

Gwarancja Toyota Relax jest przyznawana automatycznie po wykonaniu przeglądu Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty. Oznacza to, że przez następne 12 miesięcy lub 15 tys. km, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, kierowca może korzystać z samochodu bez obaw o koszty napraw.

– Gwarancja Toyota Relax to unikalny w skali rynku program gwarancyjny – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR senior manager, Toyota i Lexus Central Europe. – Chcemy zaoferować komfort użytkowania samochodów, bez względu na to, czy ich samochód oryginalnie pochodzi z polskiego salonu czy z innego europejskiego kraju. Ogromną zaletą programu jest jego prostota – wystarczy wykonać okresowy przegląd Relax, aby uzyskać gwarancję na cały interwał przeglądowy bez żadnych dodatkowych formalności – podkreślił.

Samochód naprawisz w całej Europie i dostaniesz zwrot kosztów

Gwarancja Toyota Relax jest realizowana przez Toyota Motor Europe i obowiązuje w całym regionie. Dzięki temu, w razie potrzeby można wykonać naprawę gwarancyjną w dowolnym autoryzowanym serwisie Toyoty w Europie i otrzymać w Polsce refundację kosztów. Na tym jednak nie koniec...

Lexus wprowadza 10 lat gwarancji dla samochodów używanych i sprowadzonych

Lexus, czyli marka premium należąca do koncernu Toyota, także od niedawna realizuje program Gwarancja Lexus Relax. Tu jednak warunki są nieco inne – program obejmuje wszystkie Lexusy z europejskiej dystrybucji nie starsze niż 10-letnie, ale z przebiegiem do 160 tys. km (auta Toyoty do 185 tys. km).

Przypominamy, że wszystkie samochody Lexusa chroni standardowa 3-letnia gwarancją producenta (do 100 tys. km). Z kolei auta z napędami hybrydowymi mają też gwarancję na hybrydowe komponenty oraz akumulator napędu hybrydowego na 5 lat lub 100 tys. km. Dodatkowo, właściciele hybrydowych Lexusów mogą sukcesywnie przedłużać gwarancję na akumulator układu hybrydowego o kolejny rok (lub 15 tys. km) aż do 10 lat, wykonując corocznie test baterii napędu hybrydowego w ASO Lexusa.

Lexus nowy i używany z gwarancją na 10 lat

Z tego rozwiązania mogą skorzystać właściciele nowych i używanych Lexusów, w wieku do 10 lat i z przebiegiem do 160 tys. km. Jeśli auto miało przerwę w serwisowaniu w ASO lub zostało sprowadzone, wówczas warunkiem objęcia pojazdu ochroną Lexus Relax jest przegląd okresowy, zgodny z zaleceniami producenta w autoryzowanej stacji. Po tej operacji kierowca zyskuje ochronę na rok lub 15 tys. km (w zależności co nastąpi wcześniej).