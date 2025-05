Nowy Fiat Grande Panda 4x4 jedzie do nas. Włosi już świętują sukces

Fiat przez ostatnie lata zaniedbywał kierowców. Marka znana z praktycznych, niedrogich aut stała się w Europie właściwie niewidoczna. Dwa auta elektryczne i "stare" modele spalinowe to było za mało, żeby błyszczeć na tle rywali. Szczęśliwie Włosi wzięli się w garść. Producent z Turynu wraca do gry z mocą nowych modeli i nowych układów napędowych.

Reklama

Pierwszym owocem nowożytnej strategii jest Fiat Grande Panda – co ciekawe, zanim jeszcze ten samochód wjechał do salonów w ciemno sprzedało się ponad 15 000 sztuk tego auta. Jest co świętować. Teraz włoski producent wyjął z kapelusza kolejną nowość – to terenowa Grande Panda 4x4. Już na pierwszy rzut oka widać uderzające podobieństwo do Pandy 4x4 z lat 80. XX wieku. Na co mogą liczyć kierowcy?

Tak wygląda nowy Fiat Grande Panda 4x4

Reklama

Fiat Grande Panda 4x4 wykorzystuje nową platformę STLA Smart stworzoną specjalnie z myślą o całej serii popularnych i tanich samochodów. W oparciu o tę architekturę do 2027 roku producent wprowadzi co najmniej 5 nowych modeli. Co ciekawe, konstrukcję pomyślano tak, by stosować w niej napęd elektryczny, hybrydowy albo silnik spalinowy. Do tego platforma jest niezwykle skalowalna, dzięki temu można na niej budować auta o różnym rozstawie osi i w najróżniejszych nadwoziach.

Modułowa technologia pozwoli składać samochody z niemal identycznych klocków – inżynierowie przewidują wykorzystanie nawet 80 proc. wspólnych części, w tym wnętrza. Takie podejście ma obniżyć koszty produkcji i przełożyć się na przystępną cenę.

Nowy Fiat Grande Panda 4x4 dłuższy o 30 cm od starego modelu

Nowy Fiat Grande Panda 4x4 ma niecałe 4 m długości czyli jest ok. 30 cm dłuższy od poprzedniego modelu. Pudełkowate nadwozie odwołuje się do pierwszej generacji z 1979 roku zaprojektowanej przez Giorgetto Giugiaro. Z kolei ciemnoczerwony lakier nadwozia, beżowe stalowe felgi z agresywnymi oponami All Terrain i tłoczony na bokach auta napis PANDA to ukłon w stronę klasycznej Pandy 4x4 z 1983 roku.

Nowy język stylistyczny czerpie także z Lingotto w Turynie – historycznego i ważnego dla Fiata miejsca, w którym w 1923 roku powstała pierwsza fabryka włoskiego producenta z niezwykłym torem testowym La Pista 500 na dachu budynku zakładów. Stąd reflektory składające się z opalowych kostek, nawiązują do okien fasady fabryki Lingotto. Dodatkowo światła do jazdy dziennej zamieniają się w kierunkowskazy i podświetlają niektóre kostki, które wyglądają jak poziome piksele ułożone we wzór szachownicy. Lampy na bagażniku dachowym podkreślają wszędobylską naturę nowego Fiata.

Nowy Fiat Grande Panda 4x4 z silnikiem benzynowym 1.2 turbo będzie hitem

Nowy Fiat Grande Panda 4x4 dostanie 48-woltową technologię hybrydową tzw. miękką hybrydę oraz zelektryfikowaną tylną oś. Taka kombinacja oznacza układ napędowy podobny do rozwiązania, z którego już korzysta produkowana w Tychach Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 czy Jeep Avenger 4xe.

Pierwsze skrzypce w zespole gra trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2 Turbo o mocy 100 KM. Dobrze znana konstrukcja przeszła modernizację i teraz rozrząd jest napędzany łańcuchem. Jednostkę połączono z nową 6-stopniową dwusprzęgłową skrzynią biegów oraz dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 28,5 KM (21 kW) każdy. Przy czym jeden umieszczony jest na osi przedniej i zintegrowany z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem; drugi zamontowany na tylnej osi zapewnia napęd na cztery koła, ale bez fizycznego połączenia między przednią i tylną osią. Napęd 4x4 włącza się automatycznie w zależności od warunków przyczepności oraz nachylenia drogi.

Ile kosztuje nowy Fiat Grande Panda 4x4?

Nowy, klasyczny Fiat Grande Panda z silnikiem 1.2 Turbo w bazowej wersji POP kosztuje od 79 900 zł. Można spodziewać się, że uterenowiona Grande Panda 4x4 wjedzie na rynek z ceną na poziomie 100 000 zł. Pod nieobecność Suzuki Jimny włoski model powinien okazać się przebojem tam, gdzie potrzeba niedrogiego auta z napędem na obie osie...

Nowy pikap Fiata z podwójną kabiną

Następny w kolejce jest futurystycznie stylizowany pikap. Dziś Fiat Strada to najpopularniejszy tego rodzaju samochód w Brazylii. Włoski producent wierzy, że nowy model nie tylko powtórzy sukces, ale też podbije serca kierowców w Europie. Auto z podwójna kabiną łączy praktyczność otwartej skrzyni ładunkowej z funkcjonalnością lekkiego dostawczaka i komfortem miejskiego SUV-a.

Tak wygląda następca Fiata Tipo, czyli nowy Fiat Fastback

Kierowców w Polsce ucieszy nowy Fiat Fastback. Włosi przedstawiają go jako następcę popularnego Tipo. Mocno przeszklone nadwozie w kształcie podwyższonej limuzyny coupe zapewni mnóstwo miejsca w kabinie, pojemny bagażnik i będzie alternatywą dla zwalistych SUV-ów. Jednym ze smaczków stylistycznych są cztery paski przypominające logo marki z 1980 roku powtórzone na każdym błotniku.

Nowy SUV dla dużej rodziny. Oto Fiat Giga-Panda

Czwarta nowość to rodzinny SUV roboczo nazwany Fiat Giga-Panda. Duże nadwozie zapewni przestronną i podatną na aranżację kabinę oraz pojemny bagażnik.

Nowy Fiat Camper. Tak wygląda skrzyżowanie SUV-a i vana

Nowy Fiat Camper to skrzyżowanie SUV-a i vana ustawione na wielkich kołach. Wyciągarka zabudowana w przednim zderzaku ma pomóc w zdobywaniu bezdroży. W ocenie Włochów ich dzieło jest uniwersalne jak Panda z lat 80., która równie dobrze sprawdzała się w mieście i podczas wypadów na łono natury.