Oto nowy Fiat Grande Panda. Włosi wracają do gry

Fiat przez ostatnie lata zaniedbywał kierowców. Marka znana z praktycznych, niedrogich aut stała się w Europie właściwie niewidoczna. Dwa auta elektryczne i "stare" modele spalinowe to za mało, żeby błyszczeć na tle rywali.

Szczęśliwie najnowsze wieści z Turynu świadczą o tym, że Włosi wzięli się w garść i na 125 urodziny marki Fiat wracają do gry z mocą nowych modeli i nowych układów napędowych. Plan jest taki…

Reklama

Tak wygląda Fiat Grande Panda. Nowa platforma i silnik spalinowy

Fiat Grande Panda – podobnie jak koncernowy bliźniak Citroen C3 – wykorzystuje nową platformę STLA Smart stworzoną specjalnie z myślą o całej serii popularnych i tanich samochodów. W oparciu o tę architekturę do 2027 roku producent wprowadzi co najmniej pięć nowych modeli. Co ciekawe, konstrukcję pomyślano tak, by stosować w niej napęd elektryczny, hybrydowy albo silnik spalinowy. Do tego platforma jest niezwykle skalowalna, dzięki temu można na niej budować najróżniejsze auta w dowolnym zakątku świata.

Reklama

Modułowa technologia pozwoli składać samochody z niemal identycznych klocków – inżynierowie przewidują wykorzystanie nawet 80 proc. wspólnych części, w tym wnętrza. Takie podejście ma obniżyć koszty produkcji i przełożyć się na przystępną cenę.

Fiat Grande Panda jest dłuższy o 31 cm od schodzącego modelu. Jaka pojemność bagażnika?

Fiat Grande Panda ma 3,99 m długości czyli jest o 31 cm większy od obecnego modelu. Pudełkowate nadwozie nawiązuje do pierwszej generacji z 1979 roku zaprojektowanej przez Giorgetto Giugiaro. Nowy język stylistyczny czerpie także z Lingotto w Turynie – historycznego i ważnego dla Fiata miejsca, w którym w 1923 roku powstała pierwsza fabryka włoskiego producenta z niezwykłym torem testowym La Pista 500 na dachu budynku zakładów. Stąd reflektory składające się z opalowych kostek, nawiązują do okien fasady fabryki Lingotto. Dodatkowo światła do jazdy dziennej zamieniają się w kierunkowskazy i podświetlają niektóre kostki, które wyglądają jak poziome piksele ułożone we wzór szachownicy. Tłoczony napis PANDA na bokach auta ma przypominać klasyczną Pandę 4x4.

Wnętrze zaskoczy pomysłowością i prostotą. Nowy Fiat Grande Panda dostanie m.in. deskę rozdzielczą, wyświetlacz i półki w kształcie słynnego toru La Pista. Wysoka pozycja za kierownicą plus wyraźny zarys karoserii ułatwią manewry w mieście. Fiat twierdzi, że na pokładzie nowej i większej Pandy może wygodnie podróżować 5 osób. Bagażnik zapewni ok. 310 l pojemności.

Nowy Fiat Grande Panda jako tani samochód elektryczny. Jaka cena?

Napęd? Idąc śladem Citroena C3 można spodziewać się, że Fiat Grande Panda w wersji elektrycznej dostanie akumulator LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy) o pojemności 44 kWh, zapewniający zasięg do 300-320 km. Silnik 113 KM pozwoli przyspieszyć od 0 do 100 km/h w około 11 sekund. Funkcja szybkiego ładowania prądem stałym DC z mocą 100 kW umożliwi uzupełnienie energii z 20 do 80 proc. pojemności w 26 minut – parametry są więc wystarczające, jak na samochód miejski. Cena? Elektryczne e-C3 kosztuje 110 650 zł – jest więc jednym z tańszych aut na prąd, dostępnych obecnie w salonach. Jeśli Fiat chce być lepszy od Citroena, to musi zejść niżej…

Nowy Fiat Grande Panda z silnikiem benzynowym 1.2 turbo będzie hitem

Kierowców w Polsce znacznie bardziej ucieszy Fiat Grande Panda w bardziej przystępnej cenowo odmianie benzynowej. Wszystko wskazuje na to, że włoski SUV dostanie 48-woltową technologię hybrydową tzw. miękką hybrydę. Taki zelektryfikowany napęd ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem.

Pierwsze skrzypce w zespole gra trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2 Turbo (o mocy 100 KM lub 136 KM). Dobrze znana konstrukcja przeszła modernizację i teraz rozrząd jest napędzany łańcuchem. Jednostkę połączono z nową 6-stopniową dwusprzęgłową skrzynią biegów. A głównym elementem 48-woltowego systemu jest napędzane paskiem urządzenie ISG o mocy 28 KM łączące w sobie funkcję rozrusznika i generatora. Dzięki niemu podczas wytracania prędkości silnik nie zużywa paliwa, a odzyskana energia ładuje akumulator litowo-jonowy o pojemności 432 Wh. ISG pełni też funkcję silnika elektrycznego – wtedy wykorzystuje zebrany prąd i wspomaga jednostkę benzynową zatykając turbodziurę dodatkowym zastrzykiem 55 Nm momentu obrotowego. Taki napęd sprawdzi się w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens. Silnik elektryczny umożliwi również jazdę w trybie elektrycznym. Jako 100-proc. EV przejedzie nawet 1 km, ale pod warunkiem delikatnego traktowania gazu np. podczas manewrowania lub przy prędkości poniżej 30 km/h).

Cena? Spalinowy Citroen C3 to wydatek na poziomie 71 250 zł. Fiat Grande Panda 1.2 Turbo powinien kosztować podobnie. Na tym jednak nie koniec rewelacji z Italii…

Nowy pikap Fiata z podwójną kabiną

Następny w kolejce jest futurystycznie stylizowany pikap. Dziś Fiat Strada to najpopularniejszy tego rodzaju samochód w Brazylii. Włoski producent wierzy, że nowy model nie tylko powtórzy sukces, ale też podbije serca kierowców w Europie. Auto z podwójna kabiną łączy praktyczność otwartej skrzyni ładunkowej z funkcjonalnością lekkiego dostawczaka i komfortem miejskiego SUV-a.

Tak wygląda następca Fiata Tipo, czyli nowy Fiat Fastback

Kierowców w Polsce ucieszy nowy Fiat Fastback. Włosi przedstawiają go jako następcę popularnego Tipo. Mocno przeszklone nadwozie w kształcie podwyższonej limuzyny coupe zapewni mnóstwo miejsca w kabinie, pojemny bagażnik i będzie alternatywą dla zwalistych SUV-ów. Jednym ze smaczków stylistycznych są cztery paski przypominające logo marki z 1980 roku powtórzone na każdym błotniku.

Nowy SUV dla dużej rodziny. Oto Fiat Giga-Panda

Czwarta nowość to rodzinny SUV roboczo nazwany Fiat Giga-Panda. Duże nadwozie zapewni przestronną i podatną na aranżację kabinę oraz pojemny bagażnik.

Nowy Fiat Camper. Tak wygląda skrzyżowanie SUV-a i vana

Nowy Fiat Camper to skrzyżowanie SUV-a i vana ustawione na wielkich kołach. Wyciągarka zabudowana w przednim zderzaku ma pomóc w zdobywaniu bezdroży. W ocenie Włochów ich dzieło jest uniwersalne jak Panda z lat 80., która równie dobrze sprawdzała się w mieście i podczas wypadów na łono natury.