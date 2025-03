Nowe paliwo na stacjach. Od 1 marca zmiana dla kierowców

Nowe paliwo dotarło już na stacje benzynowe w całej Polsce. Od 1 marca w obrocie są już tzw. paliwa przejściowe. Do niedawna, z dystrybutorów płynęły jeszcze paliwa zimowe. Czym różnią się nowa benzyna i nowy olej napędowy od stosowanych do końca lutego? Właściwości paliw przejściowych zwiastują nadejście wiosny!

Kwestie dotyczące parametrów i dat wprowadzania odpowiednich paliw reguluje prawo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, letnia benzyna dostępna jest od 1 maja do 30 września, przejściowa od 1 marca do 30 kwietnia i przez cały październik zaś zimowa – od 1 listopada do końca lutego. W przypadku oleju napędowego jest nieco inaczej: letni diesel w sprzedaży znajduje się od 16 kwietnia do 30 września, przejściowy od 1 marca do 15 kwietnia i 1 października do 15 listopada, zaś zimowy – od 16 listopada do końca lutego.

Oto nowe paliwo. Czym różni się od zimowego?

Rodzaj paliwa i zastosowane w nim dodatki zmieniają właściwości fizyczne cieczy. W przypadku letniego paliwa wystarczyłby niewielki mróz, by potencjalne kłopoty dały się we znaki. Ważny dla posiadaczy aut z silnikami Diesla parametr CFPP, czyli temperatura zatkania zimnego filtra paliwa dla zimowego oleju napędowego wynosi -20 stopni Celsjusza, dla przejściowego paliwa minus 10, a letni "diesel" może sprawiać kłopoty już w temperaturze 0 stopni Celsjusza.

W przypadku letniej, zimowej i przejściowej benzyny, najważniejszy jest z kolei inny parametr czyli prężność par. Minimalna wartość w przypadku benzyny przejściowej to 45,0 kPa, a maksymalna - 90 kPa. Im większa prężność wartość tym bardziej lotna jest benzyna. W praktyce, paliwa przejściowe łączą cechy paliw letnich i zimowych - wszystko po to, by samochód spalał ich odrobinę mniej, a silnik bez trudu pracował i odpalał w określonym zakresie temperatur.

Czy warto tankować nowe paliwo? Zmiany na stacjach od 1 marca

Do tankowania nowego, przejściowego paliwa nie ma oczywiście przeciwwskazań. Dobrym nawykiem, szczególnie w zimowych i wiosennych warunkach, jest tankowanie auta do pełna. Jazda na rezerwie lub utrzymywanie niskiego poziomu paliwa przez dłuższy czas sprawia, że w zbiorniku paliwa może skraplać się woda. Zawilgocenie baku i innych elementów układu potrafi z kolei doprowadzić do kosztownej awarii, o którą znacznie łatwiej, gdy temperatura otoczenia nie przekracza 10 stopni Celsjusza. Skąd w zbiorniku bierze się jednak woda?

Pusty bak sprawia, że znajduje się w nim sporo powietrza. Benzyna i olej napędowy pobierane są przez pompę paliwową, ale do silnika trafia tylko część zaciągniętej cieczy. Reszta wraca i krąży w obiegu, ogrzewając się w trakcie pracy silnika. Wzrost temperatury w zbiorniku paliwa prowadzi do skroplenia pary wodnej na ściankach, a woda trafia wówczas do paliwa, pogarszając jego właściwości, a w starszych autach przyspieszając korozję elementów układu paliwowego.

Krótko mówiąc - kierowcy śmiało mogą tankować przejściowe paliwo, choć każdy powinien wziąć pod uwagę również to, czy do baku samochodu trafia benzyna E5 czy E10. Są bowiem takie auta, które niezbyt dobrze znoszą nową benzynę 95-oktanową.

Benzyna 95 E10 na stacjach. Tych aut nie tankuj nowym paliwem

Nowe paliwo E10 to benzyna 95-oktanowa, która zawiera do 10 proc. biokomponentów. E10 zastąpiła na stacjach znaną od lat benzynę E5 (która zawierała do 5 proc. biododatków). Biokomponentem stosowanym w nowym paliwie jest alkohol, a dokładniej bioetanol pozyskiwany np. ze zboża (pszenica, kukurydza).

Czy takie paliwo może zaszkodzić silnikowi? Okazuje się, że w przypadku niektórych samochodów, benzyna E10 jest mocno odradzana - nawet przez producentów. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, paliwa E10 nie powinno się tankować do przeszło 1 mln pojazdów z ponad 11,6 mln zarejestrowanych w Polsce aut benzynowych. To oznacza, że problem tankowania samochodów osobowych benzyną E10 dotyczy sporej grupy kierowców. Jakie auta nie są kompatybilne z tym paliwem?

Golf, Giulietta, A4, Mondeo - kierowcy tych aut muszą uważać

Eksperci podkreślają, że niektóre popularne modele nie powinny być tankowane nowym paliwem. Jakie skutki może mieć jazda na E10 w przypadku tych aut? Adam Lehnort, ekspert sieci ProfiAuto, zauważa że jednorazowe zatankowanie nawet pełnego zbiornika paliwem E10 nie spowoduje żadnych szkód. – Dopiero długotrwałe działanie większej porcji etanolu na podzespoły układu paliwowego może mieć na nie niekorzystny wpływ. Może spowodować korozję i nieszczelności, natomiast to nie należy do pewników – wskazał ekspert. Etanol negatywnie działa na elementy wykonane z aluminium, m.in. pompę paliwa. Warto jednak zaznaczyć, że chodzi przede wszystkim o etanol pod dużym ciśnieniem. Dlatego też układy wtrysku bezpośredniego pierwszej generacji nie nadają się do zasilania benzyną E10. Chodzi m.in. o samochody Grupy Volkswagen (niektóre silniki FSI oraz TFSI) Mitsubishi GDI i bliźniacze Volvo czy Mercedesy (CGI z lat 2002-2005).

Warto też pamiętać, że benzyna z większą zawartością etanolu w większym stopniu chłonie wodę. Co w takim razie z samochodami, które są rzadko użytkowane?

– Stan układu paliwowego powinien być regularnie kontrolowany, szczególnie jeśli korzystamy z auta sporadycznie. Jeśli zamierzamy jeździć na benzynie E10 starszym autem, powinniśmy poddać go bardziej wnikliwej kontroli – zaznaczył Lehnort. – Może być tak, że w zbiorniku paliwa jest już sporo wody, a benzyna E10 tylko zwiększy jej ilość. Czyszczenie zbiornika paliwa jest czynnością, która z pewnością wydłuży trwałość silnika i jego osprzętu. Dobrze jest zlecić w warsztacie weryfikację wszystkich przewodów i połączeń w układzie paliwowym, a także wymianę filtra lub filtrów paliwa – dodał.

Te auta źle znoszą benzynę E10

W przypadku nowszych samochodów, podpowiedzi o odpowiednim rodzaju benzyny można szukać pod klapką wlewu paliwa. Są jednak auta, w których na próżno szukać oznaczeń, bądź te z czasem zostały wytarte, lub stały się nieczytelne. Wśród popularnych modeli, których nie należy tankować nową benzyną z większą zawartością biokomponentów jest m.in. Alfa Romeo Giulietta i Alfa Romeo MiTo (z każdym silnikiem), Audi A3 i A3 z silnikami 2.0 FSI z lat 2003-2004, Ford Mondeo 1.8 SCI (2003-2007) czy Ople Vectra, Signum i Zafira z silnikiem 2.2. Szeroką listę modeli znajdziesz w tym artykule.