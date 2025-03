98 proc. kierowców skarży się na oślepianie przez inne auta. Skąd ten problem?

98 proc. polskich kierowców narzeka na oślepianie przez światła innych samochodów. W ocenie specjalistów z Instytutu Transportu Samochodowego aż w 70 proc. przypadków przyczyną tej plagi są zamienniki żarówek halogenowych, czyli retrofity LED.

Kierowcy decydują się na ulepszenia, ponieważ niewielkim kosztem mogą poprawić jakość oświetlania. Szczególnie, że retrofity LED mają taki sam rozmiar jak tradycyjne żarówki i montuje się je równie łatwo. Eksperci ITS przestrzegają jednak przed stosowaniem tych zamienników.

Czy żarówki H4 i H7 można wymienić na retrofity LED? Co mówią przepisy?

– W lampach samochodowych można stosować tylko homologowane źródła światła o kategorii przewidzianej przez producenta lampy – mówi dziennik.pl dr inż. Piotr Kaźmierczak z Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego. – Zwykle kierowcy montując retrofity LED oczekują zwiększenia jasności oświetlenia drogi. Niestety w większości przypadków problemem nie jest samo źródło światła lecz eksploatacyjne pogorszenie stanu technicznego lamp (najczęściej powstają zmatowienia na kloszu lub zabrudzenia i uszkodzenia powierzchni odbłyśnika) co powoduje pochłanianie i rozpraszanie światła i w efekcie pogorszenie jakości oświetlenia drogi. Zastosowanie w takiej lampie zamiennika LED poza niewielką poprawą jasności oświetlenia może skutkować niepożądanym oślepianiem innych kierowców. Montaż LED-ów jako zamienników tradycyjnych żarówek do reflektorów w Polsce jest nielegalny– przestrzega naukowiec.

Kaźmierczak zauważa jednocześnie, że w przypadku retrofitów LED w niektórych państwach UE zastosowano tzw. krajowe dopuszczenie (obowiązujące tylko na terenie danego kraju). Przepisy pozwalające legalnie używać takich zamienników żarówek H4 i H7 stworzono np. w Niemczech.

Nowe przepisy zaskoczą kierowców

– W Polsce, ze względu na niedługą perspektywę zmiany przepisów homologacyjnych, nie zdecydowano się na wprowadzenie takiej tymczasowej procedury – wyjaśnia przedstawiciel ITS. – W najbliższych latach źródła retrofit mają być stopniowo wprowadzane do systemu homologacji europejskiej. Obecnie wprowadzono już możliwość homologacji zamienników LED dla kategorii H11, a w kolejnych latach planowane jest wprowadzenie zamienników dla kolejnych kategorii żarówek – tłumaczy Kaźmierczak.

Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym

To oznacza, że do czasu zmiany przepisów kierowcy, którzy pokusili się o wymianę żarówek typu H4 na LED-y H4 (lub zamiast żarówek H7 zamontowali LED-y H7), muszą liczyć się nieprzyjemnymi konsekwencjami. – Skutkiem takiej modyfikacji oświetlenia samochodu może być negatywny wynik badania technicznego. W przypadku kontroli policji odebranie dowodu rejestracyjnego z zaleceniem wymiany źródeł światła na zgodne z homologowanym typem – przestrzega ekspert ITS.

Do tego policjant może również nałożyć 3000 zł mandatu. Odzyskanie dowodu rejestracyjnego i powrót auta na drogi nastąpi po zamontowaniu właściwych żarówek i uzyskaniu pozytywnego wyniku badania technicznego.

Kiedy samochód nie przejdzie badania technicznego?

Kierowca musi jednak pamiętać, że jeśli na Stacji Kontroli Pojazdów pojawi się samochodem, w którym diagnosta wykryje inne usterki kwalifikowane jako poważne, wówczas może zapomnieć o pieczątce w dowodzie rejestracyjnym. Ma 14 dni na ich usunięcie, jeśli nie chce ponownie płacić za badanie techniczne. Lista wad obejmuje:

Wycieki z amortyzatorów;

Obluzowany amortyzator;

Nadmierne zużycie sworznia lub łożysk sworznia lub sworzni wahaczy;

Ustawienie kół wpływające na stabilność podczas jazdy na wprost;

Brak osłony gumowej amortyzatora;

Nieprawidłowy montaż drążków kierowniczych i końcówek drążków;

Nadmierne luzy w połączeniach (przegubach);

Brak lub uszkodzone osłony gumowe elementów układu kierowniczego;

Brak wymaganych zabezpieczeń połączeń śrubowych w układzie kierowniczym;

Zbyt duży luz na wielowypuście wału kierowniczego, a także wszelkie luzy lub zacięcia, wpływające na działanie;

Nadmierne zużycie lub zbyt duży luz sworznia pedału hamulca;

Uszkodzone lub skorodowane przewody hamulcowe;

Kontrolka ABS lub inne usterki układu;

Różne opony na kołach jednej osi;

Kontrolka poduszki powietrznej;

Niedopuszczalny stan techniczny szyby przedniej (np. zarysowania lub zniekształcenia);

Brak lub niedziałanie świateł mijania, brak reflektorów lub poważne usterki odbłyśnika;

Nieprawidłowe lub uszkodzone mocowanie reflektora, nieprawidłowa barwa światła;

Niesprawne kierunkowskazy lub światła STOP;

Niewielkie pęknięcia lub odkształcenia podłużnic;

Nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji;

Uszkodzenia układu przeniesienia napędu - wygięte półosie, luzy na wale napędowym;

Nieprawidłowe działanie lub brak pasów bezpieczeństwa;

Brak prędkościomierza lub brak podświetlenia zegarów jeśli występuje fabrycznie;

Uszkodzona konstrukcja fotela kierowcy a także brak zagłówków;

Nieszczelność lub niepewne mocowanie elementów układu wydechowego.

Za co diagnosta zatrzyma dowód rejestracyjny na SKP?

Usterki określane jako niebezpieczne z miejsca przekreślają szanse na pozytywny wynik badania technicznego na SKP. Diagnosta dzięki nowym przepisom obowiązującym od 2024 roku zatrzyma dowód rejestracyjny elektronicznie (adnotacja w bazie CEPiK; czyli nawet wtedy, gdy kierowca nie tego dokumentu przy sobie). Lista niebezpiecznych usterek, które mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmuje:

Pęknięty przewód hamulcowy;

Obluzowane mocowanie fotela kierowcy;

Poważne ryzyko obluzowania kierownicy;

Poważne pęknięcie podłużnic;

Brak siły hamowania na co najmniej jednym kole;

Mocne pęknięcie szyby w polu widzenia;

Prawdopodobieństwo obluzowania koła w trakcie jazdy;

Poważne usterki przekładni kierowniczej wpływające na działanie;

Pęknięcie lub odkształcenie osi;

Spaliny przedostające się do środka auta w stopniu zagrażającym zdrowiu kierowcy i pasażerów;

Skrajnie zużyte opony; z widocznym kordem lub wtedy, gdy głębokość bieżnika jest niezgodna z przepisami.

41 usterek, które diagności najczęściej wykrywają podczas badania technicznego

W praktyce istnieje przynajmniej 41 najczęstszych usterek, które mogą przyczynić się negatywnego wyniku badania technicznego (brak pieczątki w dowodzie rejestracyjnym) lub do zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez diagnostę – wynika z danych zebranych z SKP przez Instytut Transportu Samochodowego.

– Usterki na liście są uszeregowane od najczęściej występujących. Wszystkie występowały na tyle często, że ich udział wśród całkowitej liczby usterek przekraczał 1 proc. – powiedział dziennik.pl dr inż. Paweł Dziedziak z ITS. Oto spis prosto ze stacji: