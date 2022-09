Reklama

Ford Mustang od ponad 58 lat jest synonimem sportowego samochodu. To auto, którego przedstawiać jakoś specjalnie nie trzeba. Kochają go kierowcy, nienawidzą ekolodzy. Wysoka emisja CO 2 i ryczący wydech jednych odstrasza, na innych działa jak magnes.

Bezdyskusyjnie to wóz z duszą. W dobie silników dwu- i trzycylindrowymi każda przejażdżka samochodem z silnikiem V8 to już wręcz mistyczne przeżycie.

Ford Mustang nowej generacji debiutuje (wideo)

W Polsce od 2015 r. Mustang sprzedaje jak ciepłe bułeczki i należy do najpopularniejszych aut z ikrą. A teraz pora na zmianę warty, czyli siódmą generację najlepiej sprzedającego się samochodu sportowego na świecie.

Jedną z pierwszych osób, które mogły zobaczyć nowe wcielenie Mustanga był Jimmy Fallon, gwiazdor programu The Tonight Show stacji NBC...

Nowy Ford Mustang i jego poprzednicy, nie każdy może się podobać

Więcej słychać niż widać. Dlatego zanim opadnie kurtyna (dziś w nocy) warto przypomnieć poprzedników. Nie każdy z nich może się podobać…