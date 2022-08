Reklama

Ford Mustang Mach-E lśniący lakierem Lucid Red to pierwsza dostawa amerykańskiego koncernu dla firmy zajmującej się wynajmem długoterminowym w Polsce. Z USA właśnie dotarło pierwsze 15 z 40 egzemplarzy zamówionych przez firmę Arval Service Lease Polska. Auta ustawione obok siebie wyglądają spektakularnie…

Każdy Mustang Mach-E ma napęd na tylną oś i standardową baterię o pojemności 75 kWh. Ich zasięg to 440 km. Kolejne auta będą pomalowane na kolor Star White (12 sztuk) oraz Dark Matter Grey (13 sztuk).

Ford Mustang Mach-E z rekordową dostawą w Polsce

– Pierwsze 40 elektrycznych Mustangów Mach-E we flocie Arval to dowód, że użytkownicy samochodów w Polsce bardzo chętnie przesiadają się na pojazdy w pełni elektryczne i coraz częściej robią to, korzystając z wynajmu długoterminowego – powiedział Robert Antczak, dyrektor generalny Arval Service Lease Polska. – Jest to bardzo korzystna forma użytkowania takich, nie najtańszych przecież, aut. W ramach wynajmu oferujemy finansowanie oraz pełen zakres usług serwisowych, z ubezpieczeniem, w ramach jednej raty, której wysokość nie zmieni się przez cały okres umowy. Co istotne, w wynajmie możliwe jest skorzystanie z dopłaty z programu "Mój elektryk", co znacznie obniża wysokość raty. Z dotacji skorzystali wszyscy nasi klienci, którzy wybrali Mustangi Mach-E – wyjaśnił.

Dopłata z programu "Mój elektryk" może obniżać miesięczną ratę za wynajem auta nawet o kilkaset złotych. Stad opłata za wynajem samochodu elektrycznego może zrównać się z kosztami wynajmu auta podobnej klasy z tradycyjnym napędem.

Ford Mustang Mach-E rozchwytywany nad Wisłą

Mustang Mach-E w ciągu zaledwie 12 miesięcy od premiery stał się liderem rynku samochodów elektrycznych w Polsce. Po siedmiu miesiącach 2022 roku jego sprzedaż osiągnęła poziom 438 sztuk i 7,8 proc. udziału w segmencie.

Mustang Mach-E, cena w Polsce i wyposażenie

Ford Mustang Mach-E RWD 75 kWh, czyli z napędem na tył i podstawowym akumulatorem to najtańsza wersja, ale bogato wyposażona. Standardem to 15,5-calowy kolorowy ekran dotykowy, Ford SYNC nowej generacji, podgrzewane przednie fotele czy tylne reflektory LED. Do tego m.in. system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach, system zapobiegający kolizjom Pre-Collision Assist, asystent utrzymania pasa ruchu, adaptacyjny tempomat, poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka kolanowa dla kierowcy, boczne poduszki i kurtyny dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, a także system ostrzegania pieszych Audible Vehicle Alert System. Wersje z napędem na tylne koła są dostępne z 18-calowymi felgami aluminiowymi.

Moc maksymalna samochodu w tej odmianie to 269 KM (430 Nm), a jego zasięg według WLTP – do 440 km. Cena startuje od 292 000 zł.

Ford Mustang Mach-E AWD 75 kWh i zasięg

Podstawowa wersja Mustanga Mach-E z 4x4 kosztuje od 314 000 zł. Moc maksymalna tej wersji to 269 KM (580 Nm). Zasięg to ok. 400 km na jednym ładowaniu akumulatora 75 kWh. Mustang Mach-E AWD 75 kWh to większe 19-calowe alufelgi i pakiet stylizacji nadwozia. Do tego są jeszcze adaptacyjne reflektory LED Mustang Signature czy przednie fotele z funkcją pamięci regulowane elektrycznie w ośmiu płaszczyznach oraz kamera ułatwiająca parkowanie tyłem.

Ford Mustang Mach-E RWD z największym akumulatorem 98 kWh

Mustang Mach-E z napędem na tylne koła, silnikiem o mocy 294 KM i topową baterią 98 kWh kosztuje od 320 000 zł. To właśnie w tej odmianie można liczyć na imponujący zasięg 610 km oraz szereg dodatków, których próżno szukać w wersjach ze standardową baterią.

Ford Mustang Mach-E z napędem 4x4 i akumulatorem 98 kWh

Ford Mustang Mach-E z napędem 4x4 i mocą 351 KM jest wyposażony w czerwone zaciski hamulcowe. W kabinie skrywa ciemną podsufitkę i perforowaną tapicerkę foteli Sensico z czerwonymi przeszyciami. Zasięg to 540 km. Cena startuje od 349 000 zł.

Mustang Mach-E to król wszystkich Fordów

Mustang Mach-E GT to najsilniejszy i najszybszy samochód w europejskiej gamie amerykańskiego koncernu. Ukryta pod karoserią para silników elektrycznych zapewnia 487 KM mocy i 860 Nm momentu obrotowego. Król wszystkich Fordów w Europie od zera do setki przyspiesza w 3,7 sekundy, by pomknąć do 200 km/h. A to osiągi lepsze niż zapewnia Porsche Taycan 4S (4 s do 100 km/h) i niewiele wolniej od wersji Turbo (3,2 s). Z kolei Mustang Mach-1 z benzynowym 460-konnym V8 rozpędza się do 100 km/h w 4,4 sekundy.

Ford Mustang Mach-E GT, zasięg i ładowanie akumulatora

Mustang Mach-E GT skrywa w podłodze największy akumulator o pojemności 98 kWh. Ford deklaruje zasięg do 490 km. Ładowanie także robi wrażenie – 10 minut pod kablem szybkiej ładowarki o mocy do 150 kW daje dodatkowe 99 km zasięgu, a 45-minutowa sesja wystarczy na uzupełnienie prądu od 10 do 80 proc.

Seryjne wyposażenie Mach-E GT obejmuje adaptacyjne zawieszenie MagneRide, sportowy układ hamulcowy Brembo z czerwonymi zaciskami czy specjalnie opracowane dla tego auta opony nawinięte na 20-calowe alufelgi. Do tego poza standardowymi ustawieniami układu napędowego (od Whisper, przez Active do Untamed) jest jeszcze specjalny tryb jazdy Untamed Plus. Ta funkcja kalibruje elektryczny napęd tak, by zapewniał stałą moc i moment obrotowy w powtarzających się sytuacjach wysokiego zapotrzebowania na konie i niutonometry, w czasie jazdy na torze wyścigowym.

Ford Mustang Mach-E GT, wyposażenie i cena

W kabinie centrum dowodzenia Mach-E GT jest ogromny, 15,5-calowy ekran centralny z najnowszą generacją systemu komunikacji SYNC. Sportowe fotele Ford Performance i kierownicę pokrywa miękki zamsz. Wyposażenie obejmuje także system audio B&O z dziesięcioma głośnikami czy bezdotykowe sterowanie klapą 402-litrowego bagażnika. Ford Mustang Mach-E GT w Polsce kosztuje od 399 tys. zł.