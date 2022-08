Reklama

Ford Tourneo Connect powstaje w Poznaniu, na jednej taśmie produkcyjnej z technicznym kuzynem - Volkswagenem Caddy. Oba modele współdzielą płytę podłogową oraz silniki, ale różnią się wyglądem oraz ceną.

W przypadku amerykańskiego koncernu Tourneo Connect to pierwszy w historii samochód użytkowy stworzony w kooperacji z niemiecką marką. Jednocześnie Ford kolejny raz decyduje się na produkcję w Polsce – była już montownia Escorta w Płońsku, Ka jako bliźniak Pandy powstawał w zakładzie Fiata w Tychach.

Ford Tourneo Connect i Volkswagen Caddy, czyli różnice

Tourneo Connect pod względem stylistycznym zyskał elementy charakterystyczne dla współczesnego designu Forda. Z przodu dominuje atrapa chłodnicy tak wielka, że nie powstydziłby się jej nawet Explorer. Nowe są też reflektory i zderzak. W efekcie łatwiej go odróżnić od VW. Profil i proporcje auta z oczywistych względów są identyczne, ale wprowadzono akcent w postaci innych wzorów felg. Z tyłu zmian jest najmniej - lekko zmodyfikowano wygląd lamp i przetłoczenia klapy bagażnika.

Ford Tourneo Connect i Grand Tourneo Connect, wersja krótka i długa

Nowość Forda jest dostępna w dwóch wersjach nadwoziowych: standardowej (Tourneo) i wydłużonej (Grand Tourneo). Dłuższy model mierzy 4,85 m (4,50 m wersja krótsza), a do tego ma większy rozstaw osi - 2,97 m (2,75 m wersja standardowa). Dopłata w tym przypadku wynosi zaledwie 3 tys. zł. W obu wariantach można wybierać pomiędzy wersjami 5- i 7-osobowymi. Wstawienia dodatkowego rzędu foteli kosztuje 3,5 tys. zł.

Ilość miejsca na nogi jest wystarczająca, ale przez wysoko umieszczoną podłogę pasażerowie o słusznym wzroście będą musieli przykurczyć nogi. W trzecim rzędzie znalazły się uchwyty na napoje oraz niewielka kieszeń. Jedynym mankamentem podczas jazdy dla siedzących z tyłu jest mocniej odczuwalne, twarde resorowanie zawieszenia.

Miejsca w drugim (i trzecim) rzędzie zajmuje się przez rozsuwane tylne drzwi. Wystarczą dwa pociągnięcia, żeby odsunąć środkową kanapę - mechanizm działa bardzo lekko. W razie potrzeby trzeci rząd siedzeń można szybko zdemontować i zyskać dostęp do dodatkowej przestrzeni ładunkowej.

Ford Grand Tourneo Connect i jaka pojemność bagażnika?

Przedłużony wariant Grand Tourneo z 7 osobami na pokładzie oferuje bagażnik o pojemności 650 litrów. W praktyce oznacza to, że bez większego trudu zmieści się w nim kilka walizek kabinowych oraz torby. Słowem każdy pasażer może zabrać ze sobą bagaż na weekendowy wyjazd. Przy komplecie podróżnych na dłuższe wyprawy przyda się boks dachowy.

Pozostawienie ostatnich foteli w garażu powiększa bagażnik do 1720 litrów, a po wyciągnięciu środkowej kanapy możliwości transportowe osiągają imponujące 3105 litrów. W ten sposób w kilka minut wygodne auto osobowe można zamienić w praktycznego dostawczaka. Dodatkowo przedni fotel pasażera składa się na płasko, dlatego nowy Ford potrafi przewieźć rzeczy o długości do 3 m ( kajaki, meble do samodzielnego montażu czy deski).

Ford Tourneo Connect, czyli jakie wnętrze i jak jeździ?

We wnętrzu zmian w porównaniu z niemieckim kuzynem niewiele. Wprawdzie Ford wprowadził własne wzory tapicerek oraz kilka klasycznych przycisków, ale przykładna ergonomia znana z VW Caddy nie ucierpiała. W tym przypadku to nawet dobrze, że Ford nie zamierzał wymyślać koła na nowo. Jedynym, zgrzytem – podobnie jak w VW – jest dotykowy suwak odpowiedzialny za sterowanie klimatyzacją oraz głośnością stacji multimedialnej. Bardzo często opiera się w tym miejscu dłoń, co powoduje niezamierzone przyciszenie muzyki lub włączenie ogrzewania.

Jakość materiałów stoi gdzieś pomiędzy samochodami dostawczymi a osobowymi. W niektórych miejscach jest twardo i surowo, ale nic nie wibruje i nie skrzypi. Ford zrezygnował z fortepianowej czerni plastików znanej z Volkswagena – ta okładzina po kilku miesiącach użytkowania nadaje się wyłącznie do ponownego lakierowania. Jest skromniej, ale schludniej.

Ford Tourneo Connect może być dobrym kompanem na długie trasy. To zasługa ergonomicznych foteli z certyfikatem AGR (atest przyznawany przez lekarzy ortopedów), za które wprawdzie trzeba dopłacić 1,9 tys. zł, ale szybko docenimy ich walory. Pozycja za kierownicą oraz wyprofilowanie sprawiają, że jadąc Tourneo Connect zapominamy o jego dostawczych korzeniach. Pozytywne wrażenia dopełnia zawieszenie, które zapewnia bardzo dobre tłumienie nierówności bez kompromisów w kwestii przyczepności. Jedynie spore, poprzeczne wertepy potrafią wybić ten samochód z rytmu.

Ford Tourneo Connect i silnik benzynowy 1.5 czy diesel 2.0, jaki wybrać?

Wspólna platforma z Volkswagenem oznacza, że w ofercie pojawiły się dobrze znane jednostki. Do wyboru jest silnik benzynowy 1.5 o mocy 114 KM oraz diesel 2.0 dostępny w dwóch wariantach - 102 i 122 KM. Zamiast oznaczeń TSI i TDI mamy EcoBoost oraz EcoBlue. Obie jednostki nie są tytanami mocy, ale odwdzięczą się niskimi kosztami eksploatacji.

Podczas pierwszych jazd najwięcej kilometrów pokonaliśmy najmocniejszą wersją ze 122-konnym dieslem i 6-biegową skrzynią manualną, która pozwala dużo skuteczniej wykorzystać potencjał 320 Nm momentu obrotowego niż DSG. Naszym zdaniem warto od razu zainwestować w mocniejszy wariant wysokoprężnej jednostki 2.0 EcoBlue (TDI). Dodatkowe konie i niutonometry przydadzą się przy pełnym obciążeniu samochodu.

Ford Tourneo Connect, czyli ile spala diesel 2.0 i benzyna 1.5?

Mocniejsza wersja wysokoprężnej jednostki nie sprawia, że Tourneo Connect jest demonem szybkości (szczególnie, że auto stworzono do innych celów), ale w trasie i przy równej prędkości potrafi odwdzięczyć się bardzo niskim apetytem na olej napędowy. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,8-5,5 l/100 km, jednak przy rozsądnym traktowaniu gazu bez większych problemów można zejść poniżej 4,5 l/100 km. Przy takich wartościach Tourneo Connect to prawdziwy długodystansowiec - na jednym zbiorniku przejedzie nawet 1000 km.

Wariant benzynowy 1.5 EcoBoost (114 KM, 220 Nm) warto rozważyć w sytuacji, gdy Tourneo Connect będzie poruszać się głównie po mieście i na krótkich dystansach. Jednak trzeba się pogodzić z spokojnym temperamentem tej jednostki oraz nieco wyższym niż w przypadku Diesla zużyciem paliwa - katalogowe wartości 6,3-6,9 l/100 km są jak najbardziej możliwe do osiągnięcia.

Ford Tourneo Connect i wyposażenie

Tourneo Connect jest też na czasie, jeśli chodzi o systemy wsparcia kierowcy. Spis obejmuje aż 19 pozycji. Standard to układ Pre-Collision Assist z funkcją automatycznego hamowania awaryjnego i ostrzegania przed kolizją czołową, system utrzymania na wybranym pasie ruchu, monitorowanie koncentracji kierowcy, tempomat, regulowany ogranicznik prędkości, wspomaganie ruszania pod górę, czujniki parkowania przednie i tylne.

Wśród dodatków jest jeszcze aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, rozpoznawania znaków drogowych, monitorowanie martwego pola i ruchu poprzecznego. Ford postarał się także o system ułatwiający manewrowanie z przyczepą czy układ asystujący przy cofaniu (z funkcją wykrywania przeszkód i automatycznego hamowania). Lista opcji to również m.in. funkcja domykania odsuwanych bocznych drzwi i pokrywy bagażnika, rozciągający się nad pierwszym i nad drugim rzędem siedzeń szklany dach panoramiczny o powierzchni 1,4 m2. Tourneo Connect może zidentyfikować i automatycznie wjechać i wyjechać z prostopadłych i równoległych miejsc parkingowych; kierowca kontroluje pedał gazu, hamulec i wybór biegów.

W wersji Sport standardem są reflektory adaptacyjne, które w zależności od sytuacji (jazda po autostradzie, w mieście, po drogach lokalnych i na skrzyżowaniach) zmieniają kształt i jasność wiązki światła tak by nie oślepiać innych. Standardem są również automatyczne światła drogowe oraz reflektory i światła tylne wykonane w technologii LED.

Ford Tourneo Connect i ceny w Polsce, jest tańszy niż Volkswagen Caddy

Wreszcie cena. Ford Tourneo Connect jest już dostępny w polskich salonach, a jego cennik startuje od 98 320 zł za wersję 1.5 EcoBoost Titanium. Podstawowy Volkswagen Caddy z tą samą jednostką i podstawowym wyposażeniem kosztuje 114 279 zł.

Jeszcze większa różnica robi się w droższych wariantach. W przypadku testowanego Grand Tourneo z silnikiem 2.0 EcoBlue 122 KM, manualną skrzynią i topowym wyposażeniem Active cennik startuje od 111 820 zł. Z kolei Volkswagen Caddy w wersji Life to wydatek przynajmniej 151 401 zł. Nie mówiąc już o tym, że w specyfikacji występuje jeszcze droższa wersja Style. Oczywiście w Fordzie za wiele dodatków obecnych w standardzie Volkswagena trzeba dopłacić, ale na rachunku końcowym i tak pozostaje jeszcze duża różnica na korzyść Tourneo Connect.

Ford Tourneo Connect, opinia i konkurencja w Polsce

Na tym poziomie cenowym Ford może nawiązywać rywalizację rynkową z popularną Toyotą Proace City Verso, która jest również dostępna w przedłużonej odmianie z silnikiem wysokoprężnym, ale jest nieco droższa. Na rynku są jeszcze dostępni tacy konkurenci jak Nissan Townstar, Mercedes Citan czy Klasa T. Ten pierwszy nie ma w ofercie Diesla, a pozostałe nie są dostępne w wersji z przedłużanym nadwoziem.

W tej sytuacji Ford pozostaje mocnym kandydatem do namieszania w segmencie. Oczywiście, jeśli tylko Volkswagen na to pozwoli, a dostępność samochodów będzie na odpowiednio wysokim poziomie.

Ford Grand Tourneo Connect diesel 2.0 EcoBlue 122 KM, dane techniczne i wymiary

Silnik Diesel, 4-cylindrowy, 16V Pojemność 1968 ccm Moc maksymalna 122 KM/2750 obr./min Maks. moment obrotowy 320 Nm/1600 obr./min Zużycie paliwa 4,6 l/100 km Emisja CO2 122 g/km Prędkość maksymalna 187 km/h Przyspieszenie 0-100 km/h 11,2 s Wymiary (dł./szer./wys.) 4853/1855/1833 mm

Ford Tourneo Connect z silnikiem 1.5 EcoBoost oraz diesel 2.0 EcoBlue, spalanie