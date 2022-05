Reklama

Ford E-Transit Custom jest pierwszym z czterech nowych aut elektrycznych, które powiększą rodzinę dostawczaków amerykańskiego koncernu do 2024 roku. Tym samym spalinowy Transit – najpopularniejszy samochód użytkowy w Europie i ulubiona furgonetka najróżniejszej maści filmowych przestępców – odchodzi do przeszłości.

E-Transit Custom pod względem stylistycznym to zgrabny van ze światłami LED w standardzie. Ubrany w futurystyczne rysy, ale bez uszczerbku dla funkcjonalności. Ford nie pochwalił się wnętrzem, ale zapowiada najnowsze rozwiązania cyfrowe.

Ford E-Transit Custom zapewni wyposażenie cyfrowe

Dzięki funkcji Ford Power-Up samochód po opuszczeniu fabryki pozwoli na zdalną aktualizację pokładowego oprogramowania (w trybie OTA Over the air; pokładowa karta SIM). Stąd nawet po latach jego funkcjonalność będzie lepsza niż na początku. Ciągle udoskonalane softu pozwoli na przykład uruchamiać nowe funkcje wyposażenia czy zwiększyć wydajność elektrycznego napędu. Mustang Mach-E ma podobnie...

Reklama

Ford E-Transit Custom zasili piłę, spawarkę czy wiertarkę

Numerem popisowym Forda jest funkcja ProPower Onboard, która zmienia E-Transita w warsztat z własnym źródłem prądu zasilającym narzędzia mocą 2,3 kW. Wystarczy do pracy z piłą, wiertarką czy spawarką. Nie trzeba martwić się o prąd, ponieważ przez cztery godziny czerpiąc 2,3 kWh zużyjemy około 10 kWh energii – czyli ledwie ok. 1/6 baterii. To rozwiązanie znane m.in. z elektrycznego pikapa F-150 Lightning.

Ford E-Transit Custom to zasięg trzy razy większy niż potrzebuje kierowca

Ford zapowiada możliwość holowania przyczepy i szybkie ładowanie prądem stałym. Jeśli Amerykanie sięgną po technikę znaną z modelu E-Transit to wówczas E-Transit Custom dostanie akumulator 67 kWh, instalację 400 V i możliwość ładowania z mocą do 115 kW.

Firma zapowiada zasięg na poziomie 380 km. To ponad trzy raz więcej niż dziennie pokonuje w Unii Europejskiej przeciętny samochód dostawczy. Przerost formy nad treścią? Nie, ponieważ kierowca nie musi się martwić zimą, mrozem, deszczem czy pełnym załadunkiem, bo zasięg i tak pozostanie więcej niż wystarczający.

Ford wprowadzi cztery nowe samochody elektryczne do pracy

E-Transit Custom wejdzie do produkcji w drugiej połowie 2023 roku. Ford zaoferuje furgony Transit Custom i Transit Courier oraz samochody osobowe Tourneo Custom i Tourneo Courier. Wszystkie warianty nowego EV będą wytwarzane przez Ford Otosan – spółkę joint venture Forda w Turcji – w zakładzie w Kocaeli.

Niedawno firmy podpisały ustalenia, dzięki którym na powstać jeden z największych w Europie zakładów produkujących akumulatory do aut użytkowych. Taśmy ruszą w połowie dekady. Rocznie mają tam powstawać akumulatory o łącznej pojemności od 30 do 45 gigawatogodzin.