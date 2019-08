Porsche odstawia diesla i najmocniejszą benzynę do muzeum. Niemiecki producent uznał, że przyszłość należy do elektryfikacji i właśnie ogłosił światu: Panie i Panowie, gama Cayenne wzbogaca się o flagowy wariant w postaci hybrydy plug-in. Oto Cayenne Turbo S E-Hybrid oraz Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe – oba auta skrywają potężną technikę.

Kierowca może liczyć na moc systemową o wartości 680 KM dostarczaną przez zespół 4-litrowego silnika V8 (550 KM) oraz jednostki elektrycznej (136 KM) połączonej z 8-biegową przekładnią Tiptronic S. Systemowy maksymalny moment obrotowy wynosi – uwaga! – 900 Nm. Obie odmiany tego SUV-a przyspieszają od zera do 100 km/h w 3,8 s i osiągają maksymalną prędkość 295 km/h.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid i Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe / Porsche

Przy całym atomowym potencjale potrafią też być ciche i mogą przejechać do 40 km w trybie czysto elektrycznym. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa w cyklu NEDC na poziomie 3,7-3,9 l/100 km, a energii elektrycznej – 18,7-19,6 kWh/100 km.

Luksus w wdaniu Porsche zawsze ma rozmach / Porsche

Prędkość do 135 km/h wyłącznie "na prądzie"

Silnik elektryczny w Cayenne Turbo S E-Hybrid znajduje się pomiędzy jednostką V8 a 8 biegowym automatem. Oba motory są ze sobą połączone za pośrednictwem sprzęgła rozdzielającego, umieszczonego wewnątrz modułu hybrydowego (ECA – Electric Clutch Actuator, z ang. elektryczny siłownik sprzęgła). W trybie jazdy E-Power silnik elektryczny jest zdolny samodzielnie rozpędzić pojazd do maksymalnej prędkości 135 km/h. Można używać go również w innych trybach, w celu dodatkowego zwiększenia mocy. Do ich wyboru służy pokrętło standardowego pakietu Sport Chrono (Hybrid Auto, Sport i Sport Plus). Porsche zapożyczyło ten sposób "doładowania" z supersportowego modelu 918 Spyder.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe i Cayenne Turbo S E-Hybrid / Porsche

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 14,1 kWh zamontowano pod podłogą bagażnika. Za pomocą standardowej pokładowej ładowarki AC (prądu przemiennego) o mocy 7,2 kW, przy użyciu 400-woltowego połączenia z bezpiecznikiem 16 A, można go "zatankować do pełna" w 2,4 godziny. Ładowanie z konwencjonalnego domowego gniazdka (230 V, 10 A) trwa 6 godzin. Co więcej, proces ładowania można zaplanować za pośrednictwem Porsche Communication Management (PCM) lub korzystając z aplikacji Porsche Connect (na smartfony i zegarek Apple Watch).

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid / Porsche

Cayenne Turbo S E-Hybrid oraz Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe mają bogate wyposażenie standardowe, obejmujące m.in.: system stabilizacji przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), blokadę mechanizmu różnicowego tylnej osi Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), ceramiczne hamulce, 21-calowe alufelgi o wzorze Aero, wspomaganie układu kierowniczego Plus i pakiet Sport Chrono. Adaptacyjne trójkomorowe zawieszenie pneumatyczne w połączeniu z elektronicznym system kontroli tłumienia amortyzatorów PASM ma zatroszczyć się o komfort. Na życzenie dostępne są również m.in. felgi z lekkich stopów o średnicy do 22 cali czy skrętna tylna oś.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid / Porsche

Także hybryda V6

Poza dwoma topowymi wariantami w gamie hybryd Porsche debiutuje również nowe Cayenne E-Hybrid Coupe z 3-litrową jednostką V6 turbo. Układ spalinowo elektryczny gwarantuje 340 kW (462 KM) mocy systemowej i 700 Nm momentu obrotowego. W zestawieniu ze standardowym pakietem Sport Chrono niemiecki SUV przyspiesza od 0 na do 100 km/h w 5,1 s (5,0 s w przypadku sportowych pakietów obniżających masę własną) i osiąga prędkość maksymalną 253 km/h. Zaniem inżynierów średnie zużycie paliwa w cyklu NEDC wynosi 3,1-3,2 l/100 km, a zużycie prądu – 17,7-18,7 kWh/100 km. Zasięg w trybie wyłącznie elektrycznym wynosi do 43 km. Ponownie można zamawiać także Cayenne E-Hybrid, teraz wyposażone w filtr cząstek stałych.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe / Porsche

Cena

Wszystkie hybrydowe wersje największego SUV-a Porsche można już zamawiać. "Tańsze V6" kosztuje od 440 tys. zł za Cayenne E-Hybrid i 469 tys. zł za Cayenne E-Hybrid Coupe.

Najmocniejsze w gamie Cayenne Turbo S E-Hybrid to wydatek od 843 tys. zł, a Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe – od 864 tys. zł.