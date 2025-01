Renault odkrywa karty. Samochód elektryczny w cenie spalinowego

Renault wciska gaz i zamierza sprzedawać samochody elektryczne segmentu B i C w cenie aut spalinowych wcześniej niż konkurencja. – Chcemy zdemokratyzować auta elektryczne w Europie. Obniżymy koszty, aby obniżyć ceny, jednocześnie poprawiając nasze marże – zapowiedział Thierry Pieton, dyrektor finansowy Grupy Renault.

Żeby dopiąć celu Francuzi planują zmniejszyć koszty komponentów, a osiągną to m.in. dzięki efektowi skali. Stąd akumulatory mają być tańsze o 50 proc., silniki oraz platforma odpowiednio po 25 proc., a nadwozie o 15 proc. I tu na scenę wjeżdża najtańsze elektryczne dziecko francuskiego producenta…

Reklama

Nowe Renault Twingo wygląda świetnie w środku i na zewnątrz

Renault sięga do szuflady ze sprawdzonymi projektami i przywraca je do naszych czasów. Po spektakularnym Renault 5, które właśnie zdobyło tytuł Car of the Year 2025 i Renault 4 przyszła pora na kolejną reinkarnację dawnego hitu

Nowe Renault Twingo wyglądem przypomina Twingo pierwszej generacji pokazane w 1992 roku. Wtedy jego krągłe kształty i żywe kolory namieszały kierowcom w głowach. Teraz Francuzi fundują nam renesans tego modelu. Auto opracowano w ciągu zaledwie dwóch lat na platformie AmpR Small wymyślonej na potrzeby miejskich i tanich samochodów. Proporcje, światła w technologii LED, potrójny wlot powietrza na masce i okrągłe klamki nawiązują do auta sprzed 30 lat. Nawet zaokrąglony szklany dach to nawiązanie do wersji pierwszego Twingo z materiałowym rolldachem. Brawo za rozmach i pomysłowość.

Wnętrze nowego Renault Twingo jest odlotowe

Wnętrze to kolejny popis stylistów. Wiernie oddaje ducha pierwszej generacji – jest kolorowe, tak samo przestronne i funkcjonalne. Schowki, półeczki i kieszenie utrzymają prządek. Lekko narysowana, podwieszana deska rozdzielcza o walcowatym kształcie mieści cyfrowy zespół zegarów o przekątnej 7 cali i 10,1-calowy ekran multimedialny. Pierwsze Twingo przypominają także trzy pokrętła sterowania klimatyzacją oraz czerwony przycisk świateł awaryjnych zamknięty w przezroczystej kapsule. Innowacją jest podłoga wyłożona barwionym korkiem, który jest materiałem odpornym na użytkowanie.

Jaki bagażnik w nowym Twingo? Funkcjonalny po staremu

Bagażnik można niemal dowolnie konfigurować – tylna kanapa nowego Twingo jest przesuwana i składana na dwie części w układzie 50/50. Do tego życie codzienne ułatwi np. magnes w przednim zagłówku umożliwiający pasażerowi z tyłu przymocowanie przed sobą telefonu, jest też elastyczna taśma pełniąca rolę kieszeni w oparciu fotela, w której można umieścić butelkę z wodą. Pokrętło do regulacji oparcia fotela jest inspirowane kółkami deskorolki – w ten sposób styliści nawiązali do miejskiego rodowodu Twingo.

Ile będzie kosztować nowe Renault Twingo? Cena sensacją

Nowe Twingo ma kosztować mniej niż 20 tys. euro, czyli na poziomie 84 000 zł. To nawet mniej niż obecnie kosztuje archaiczna Dacia Spring z klimatyzacją. Jednocześnie Francuzi wyprowadzają bolesny cios w chińskich producentów. Do tego po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach nowego programu Mój elektryk 2.0, który ma ruszyć w lutym 2025 roku, cena Twingo spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 44 000 zł.

Renault twierdzi również, że nowe Twingo zaoferuje najlepszą w swojej klasie wydajność przy zużyciu energii na poziomie ledwie 10 kWh na 100 km. To o 50 proc. lepiej niż obecne małe auta elektryczne.

Szef Renault: 2,5-tonowe samochody w mieście są bez sensu

Luca de Meo, szef Grupy Renault, porównał Twingo nowej generacji do małych japońskich samochodów Kei car, które stanowią ponad jedną trzecią tamtejszego rynku. – Twingo to europejski samochód typu kei – powiedział. – To bardzo inteligentna koncepcja. Nie ma sensu używać 2,5-tonowego auta do przemieszczania jednej osoby po mieście. Musimy wrócić do mniejszych modeli, stąd nowe Renault Twingo – dodał de Meo.

Nowe Renault Twingo na rynku. Podano daty

Nowe Renault Twingo na rynku zadebiutuje w 2026 roku i będzie powstawać w Europie. Jego produkcją zajmie się fabryka w Słowenii.