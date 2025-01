Renault Rafale już w Polsce. Cena?

Ten model stanął niedawno na szczycie gamy francuskiej marki. Renault Rafale to SUV coupe, który bazuje na płycie podłogowej CMF-CD. Platforma znana już z modeli Austral i Espace posłużyła za bazę do stworzenia efektownego modelu nawiązującego nazwą do lotniczej historii firmy. Przydomek "Rafale" nosił bowiem samolot zaprojektowany w latach 30. z myślą o biciu rekordów prędkości. Dziś, Dassault Rafale stanowi trzon floty myśliwców w siłach zbrojnych Francji.

Rafale widoczne na zdjęciach ma być skuteczną bronią również w ofercie Renault. SUV został narysowany od początku zgodnie z założeniami nowego języka stylistycznego marki. Ostre linie, sporo przetłoczeń, dzielone lampy przednie oraz wąskie światła z tyłu przypominają to, co widzieliśmy już m.in. w nowym Renault Scenic.

W odróżnieniu od elektrycznego krewnego, Rafale jest jednak napędzane silnikami spalinowymi, pracującymi w hybrydowych układach. W gamie znalazła się również 300-konna wersja nastawiona na wysokie osiągi, a w każdym wariancie silnikowym dostępny jest system 4Control advanced.

Renault Rafale z systemem 4Control

Układ czterech kół skrętnych w nowej, 3. generacji umożliwia wychylenie kół tylnej osi o 5 stopni w każdą stronę. Kierowca może regulować sposób działania systemu ustawiając stopień maksymalnego wychylenia. Jak to działa? Podczas dynamicznej jazdy powyżej 50 km/h koła tylne skręcają się w tym samym kierunku co przednie, co zdaniem inżynierów poprawia stabilność pojazdu. W przypadku manewrowania w mieście, przy prędkości poniżej 50 km/h skręt kół tylnych odbywa się w kierunku przeciwnym do kół przedniej osi, co poprawia zwrotność i zmniejsza średnicę zawracania do przyzwoitych 10,4 m.

Renault Rafale - silniki

Pod maską nowego francuskiego SUV-a coupe pracuje turbodoładowany silnik benzynowy 1.2, wspierany pokaźnym momentem obrotowym elektrycznych jednostek. W podstawowym wariancie E-Tech full hybrid 200 jest to jeden motor napędzający przednią oś. Systemowa moc 199 KM sprawia, że samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 8,4 s. Napęd trafia na koła za pośrednictwem przekładni Multi-mode. To autorskie rozwiązanie Renault, którego zasada działania różni się od tradycyjnego automatu. Z punktu widzenia kierowcy najważniejsza ma być jednak płynność jazdy i oszczędność paliwa. Hybryda według producenta zużywa 4,7-4,9 l/100 km w cyklu mieszanym.

Poziom wyżej pozycjonowany jest wariant E-Tech 4x4 300. To hybryda plug-in, która oferuje możliwość ładowania z gniazdka i jazdy w trybie zupełnie bezemisyjnym. Napęd trafia na obie osie, a tylna jest napędzana dodatkową jednostką elektryczną umieszczoną pomiędzy kołami. Elektryczny zasięg wynosi w cyklu mieszanym aż 96-105 km, a wszystko dzięki baterii o pojemności aż 22 kWh. Mocniejsza hybryda oznacza też znacznie lepsze osiągi. Renault deklaruje, że 300-konne Rafale rozpędza się do setki w czasie 6,4 s. Średnie zużycie paliwa z rozładowanym akumulatorem wynosi 5,7-6,2 l/100 km według WLTP. Nawet w hybrydowym trybie pracy, Renault powinno być oszczędnym samochodem. Prędkość maksymalna w każdym wariancie została elektronicznie ograniczona do 180 km/h.

Renault Rafale - wnętrze

Słowo "kokpit" pasuje tutaj doskonale. W centralnym miejscu tunelu środkowego zastosowano tutaj uchwyt służący do otwierania i zamykania pokaźnego schowka w środkowej konsoli. Jest on wyraźnie stylizowany na dźwignię przepustnicy z samolotu i nawiązuje do lotniczego dziedzictwa koncernu. Oprócz tego, uwagę zwraca 12-calowy ekran systemu multimedialnego i 12,3-calowe cyfrowe zegary. Renault postawiło na zintegrowanie pionowego ekranu z deską rozdzielczą. Sterowanie jest w większości dotykowe, choć na konsoli pozostało jeszcze kilka fizycznych przycisków, odpowiedzialnych m.in. za regulowanie temperatury nawiewu oraz otwieranie i ryglowanie zamków w drzwiach.

W osobnym akapicie warto przybliżyć również szklany dach o regulowanej przezroczystości. Rozwiązanie zwane Solarbay wykonano ze szkła o regulowanej przezroczystości zaprojektowany przez firmę Saint-Gobain. Został opracowany z wykorzystaniem technologii dyspersji ciekłych kryształów PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) zaczerpniętej ze świata budownictwa. Dzięki technologii AmpliSky nie wymaga montażu żaluzji przeciwsłonecznej, co zmniejsza masę dachu i przyczynia się do ograniczenia zużycia energii. Zastosowane rozwiązanie polega na zmianie ułożenia zawiesiny cząsteczek, zamkniętej w szkle, pod wpływem napięcia elektrycznego, w efekcie szkło staje się nieprzezroczyste w wybranej przez kierowcę części dachu. Rozwiązaniem można sterować głosowo za pomocą Asystenta Google lub przyciskiem przy lampce sufitowej. Dziewięć segmentów kaskadowo traci przezroczystość.

Renault Rafale - wyposażenie

W ofercie Rafale znalazły się trzy poziomy wyposażenia. Cennik otwiera Renault Rafale techno, w którym wyposażenie obejmuje m.in.: cyfrowe zegar z 12,3-calowym ekranem TFT, system multi-sense 3. generacji, adaptacyjny tempomat, kamerę cofania, światła przednie full LED Adaptive Vision z funkcją AFS, podgrzewane fotele i przednia szyba, bezprzewodowy interfejs Android Auto i Apple Carplay, openR link 12" DAB z nawigacją, system Arkamys Auditorium z 6 głośnikami, wbudowaną nawigację Google Maps, ładowarkę indukcyjną do smartfona, szyby przednie akustyczne, tylne szyby przyciemniane, 20-calowe felgi aluminiowe oraz lakier metalizowany czerwony Flamme. Standardem są również oczywiście systemy wsparcia kierowcy i wymagany przez prawo komplet cyfrowych asystentów.

Renault Rafale esprit Alpine to wersja, która stylem nawiązuje do sportowej marki w grupie Renault. Oprócz designerskich dodatków, wyposażenie obejmuje system 4. kół skrętnych 4Control advanced, funkcję bezpiecznego wysiadania (OSE), system kontroli martwego pola (BSW), system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania nagłego hamowania podczas jazdy do tyłu (R-AEB), elektrycznie podnoszoną klapę bagażnika, deskę rozdzielcza wykończoną satynową listwą z ambientowym oświetleniem i elementami dekoracyjnymi z naturalnego łupka w kolorze grafitowym, tapicerkę z Alcantary z recyklingu łączoną ze skórą ekologiczną, a także felgi aluminiowe 20" Castellet.

Na szczycie oferty stoi Renault Rafale atelier Alpine. To topowy wariant, który można zamówić wyłącznie z 300-konną hybrydą plug-in. W wyposażeniu najbogatszego wariantu znalazły się dodatkowe udogodnienia takie jak predykcyjne zawieszenie adaptacyjne oparte na kamerze wielofunkcyjnej, inteligentny aktywny regulator prędkości stop&go (i-ACC), system Active Driver Assist (ADA), system Hands Free Parking (HFP), system kamer 360°, światła przednie Full LED Matrix Vision z kierunkowskazami sekwencyjnymi, oświetlenie podłoża z lusterek bocznych, elektrycznie bezdotykowo podnoszona klapa bagażnika, fotele przednie z regulacją elektryczną w 6 kierunkach, fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, pamięcią ustawień i masażem oraz imponujące, 21-calowe felgi aluminiowe Chicane.

Renault Rafale - cena

Ile kosztuje Renault Rafale? Za bazową wersję techno z silnikiem E-Tech full hybrid 200 trzeba zapłacić 192 900 zł. Na drugim biegunie cennika plasuje się wariant atelier Alpine z jednostką E-Tech 4x4 300. Topowy model wyceniany jest na 248 900 zł. Oto pełny cennik modelu, który od 2024 zjeżdża z taśmy fabryki w hiszpańskiej Palencji: