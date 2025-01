Metoda na Skodę, czyli nowy sposób złodziei na okradanie ludzi

"Skoda do wygrania" – na Facebooku pojawiają się posty, w których oszuści obiecują nowy samochód czeskiej marki. Mechanizm jest prosty – wystarczy zamieścić komentarz z miesiącem swoich urodzin. Następnie polubić i udostępnić post konkursowy, co ma rzekomo zwiększyć szansę na wygraną.

W odpowiedzi na komentarz użytkownik otrzymuje wiadomość na Messengerze z pytaniem o miasto, w którym mieszka. Zostają też przekazane dalsze instrukcje oraz link do strony konkursowej. W tym momencie zaczynają się kłopoty…

Pieniądze znikają z konta co kilka dni

Kliknięcie w link przenosi na witrynę wyłudzającą informacje: numer telefonu i kod autoryzacyjny. Po wprowadzeniu tych danych dochodzi do aktywacji płatnej subskrypcji, która automatycznie będzie pobierać pieniądze z konta co kilka dni.

– Użytkownicy, którzy dadzą się nabrać, narażają się na stratę pieniędzy z konta, ponieważ płatne subskrypcje są trudne do anulowania bez wsparcia operatora lub banku. Nierozważnie udostępnione informacje mogą też zostać wykorzystane do kolejnych oszustw – zauważa Elwira Charmuszko, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

Jak poznać oszustwo w sieci?

Dla własnego dobra warto pamiętać, ze oficjalne konkursy marek są organizowane na ich stronach internetowych lub na zweryfikowanych profilach. Dodatkowo, jeśli strona wymaga podania numeru telefonu i kodów weryfikacyjnych w rozdaniu, powinno to wzbudzić czujność. Trzeba też zwrócić uwagę na adres strony - domeny wykorzystywane przez oszustów zazwyczaj różnią się od oficjalnych stron marki np. literówkami.

Oszustwa w internecie coraz popularniejsze

Liczba oszustw w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie, za to rośnie wartość kradzieży. To oznacza, że Polacy dają się oszukiwać na coraz większe kwoty. Visa w swoim raporcie dotyczącym cyberzagrożeń wskazuje, że przestępcy coraz częściej wykorzystują technologie, takie jak klonowanie głosu za pomocą AI i chatboty AI, aby nakłonić konsumentów do przekazania pieniędzy pod fałszywym pretekstem. Z kolei z raportu "Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024" opublikowanego przez SMSAPI wynika, że klienci nie są zbyt ostrożni - aż 40 proc. Polaków nie weryfikuje tożsamości rozmówcy telefonicznego lub nadawcy e-maila, a ponad 17 proc. Polaków nie jest pewnych czy już nie padło ofiarą oszustwa w sieci.