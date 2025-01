Grupa Renault inwestuje w Polsce. Oto pierwszy zakład Renault renew Factory

Sękocin Nowy pod Warszawą – tu powstał pierwszy w Polsce zakład Renault renew Factory specjalizujący się w odnawianiu samochodów używanych na skalę przemysłową. To także pierwsza w Europie tego typu inwestycja Grupy Renault realizowana z autoryzowanym serwisem francuskiego koncernu motoryzacyjnego.

– Uruchomienie renew Factory w Polsce to krok milowy w rozwoju naszej strategii opartej na gospodarce o obiegu zamkniętym. Dzięki współpracy z KrubaGroup możemy oferować naszym klientom samochody najwyższej jakości, odnawiane zgodnie z rygorystycznymi standardami Grupy Renault – mówi Tomasz Mróz, dyrektor wykonawczy Grupy Renault w Polsce i krajach bałtyckich. Co te okrągłe słowa oznaczają dla kierowców?

Nawet 5000 samochodów używanych przywrócą do stanu fabrycznego

W halach o powierzchni 2200 m² ponad 30 pracowników będzie odmładzać samochody używane Renault, Dacia oraz innych marek (w wieku do 10-12 lat). O rozmachu przedsięwzięcia może świadczyć także parking, który pomieści 600 aut oczekujących na odnowienie. Zlecenia są przyjmowane zarówno od firm, jak i klientów indywidualnych.

Obecne moce produkcyjne renew Factory w pierwszej fazie projektu to ok. 300 samochodów miesięcznie/3600 egzemplarzy rocznie, z planowanym wzrostem do 5000 aut w przyszłym roku. W 2024 roku zakład osiągnął poziom 1400 certyfikowanych regeneracji, obejmujących kompleksowe prace nad karoserią, mechaniką i wnętrzem pojazdów. Wszystkie samochody po regeneracji są objęte specjalną gwarancją na 2 lata + 1 rok, do 80 000 km przebiegu.

Każdy samochód jest badany w 159 punktach

Operacji przywrócenia do stanu niemal fabrycznego zaczyna się od oględzin auta, zaznaczenia uszkodzeń, sprawdzenia wyposażenia, stanu mechanicznego (159 punktów kontroli technicznej), pomiaru grubości lakieru i opon, szczegółowej dokumentacji fotograficznej. Ekspertyzy trwa średnio około 1 godziny w przypadku aut osobowych i około 2 godzin w przypadku aut dostawczych. Na koniec wszystkie informacje dotyczące stanu pojazdu oraz szczegóły naprawy są wprowadzane do aplikacji, która jest dostępna również dla zleceniodawcy. Priorytetem jest poszukiwanie oszczędności - starają się więcej naprawiać, niż wymieniać.

Proces przywracania świetności auta rozpoczyna się od napraw mechanicznych. Następnie odświeżane jest wnętrze. Na finał drugie życie dostaje nadwozie - nowy blask zyskuje powłoka lakiernicza czy elementy z tworzyw sztucznych. Po wykonaniu zdjęć auto trafia do sprzedaży. Renowacja trwa średnio 5 dni, lakierowanie wydłuża proces o 2 dni. Co ciekawe po takim odmłodzeniu wartość rezydualna samochodu ma być zbliżona do RV nowego modelu.

Karoserię po gradobiciu naprawią bez lakierowania. Jakim cudem?

Zakład wyposażono w park specjalistycznych urządzeń i narzędzi, które pozwalają na odnowienie zużytych części lub ich naprawę w ramach Smart Repair (inteligentnych technik naprawczych), a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, na wymianę. W zakres takich sprytnych napraw wchodzi np. usunięcie śladów po gradobiciu z karoserii całego auta przy zastosowaniu technologii PDR (ang. Paintless Dent Repair), która pozwala usuwać wgniecenia karoserii bez potrzeby ich późniejszego lakierowania. Jak również m.in.: renowacja tapicerki, naprawa szyb przednich, naprawa uszkodzonych zderzaków i błotników, rekonstrukcje panelowe elementów poszycia nadwozia, regeneracja felg aluminiowych, punktowe lakierowanie SPOT eliminujące konieczność cieniowania sąsiednich elementów i usuwanie rys bez lakierowania.

Naprawa szyby przedniej kosztuje do 500 zł

W przypadku np. uszkodzonej szyby czołowej naprawa w ramach Smart Repair polega na ocenie przez eksperta rozległości i umiejscowienia odprysku lub pęknięcia, a następnie, jeśli uszkodzenie jest w odpowiednim stanie, podjęcia próby naprawy. Proces naprawy polega na nawierceniu uszkodzonego miejsca i wypełnieniu go UV-utwardzalną żywicą, która nie tylko uzupełnia ubytek, ale również chroni przed dalszym pękaniem dzięki swojej elastyczności. Następnie żywica jest utwardzana promieniami UV, a końcowy etap to zeszlifowanie nadmiaru materiału i przepolerowanie szyby. Koszt naprawy szyby w tej technologii waha się od 300 do 500 zł netto, w zależności od zakresu pracy, podczas gdy koszt wymiany całej szyby to średnio 5000-7000 zł netto.

Renault inwestuje w Polsce. Dwa nowe zakłady w budowie

Od 2021 roku Grupa Renault rozwija programy odnawiania pojazdów, takie jak renew Factory we Flins we Francji, Sewilli w Hiszpanii i Bursie w Turcji. Łącznie odnowiono już ponad 50 000 aut. W Polsce program ten będzie kontynuowany, skupiając się na odnawianiu samochodów używanych ze wszystkimi rodzajami napędów – elektrycznym, hybrydowym, benzynowym i wysokoprężnym.

Jeszcze w 2025 roku na południu kraju ruszy drugie centrum odpowiedzialne za odnawianie samochodów dostawczych. Od 2026 roku ruszy trzeci zakład na północy - tam nowe życie dostanie nawet 2000 aut osobowych i użytkowych.