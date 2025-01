Tego kierowcy boją się bardziej niż mandatów

Kierowcy bardziej boją się punktów karnych niż mandatów, stąd nowe i ostrzejsze przepisy uderzą w ten czuły punkt. Ministerstwo Infrastruktury właśnie ujawniło gotową nowelizację prawa drogowego.

Krew z żyłach zmotoryzowanych zmrożą też zmiany w karaniu za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym. Na celowniku jest przynajmniej 80 proc. zmotoryzowanych. Ale po kolei…

Nowe prawo poza terenem zabudowanym. 80 proc. kierowców na celowniku

Przepisy dotyczące utraty prawa jazdy na 3 miesiące za zbyt szybką jazdę rozszerzono o nową przesłankę do zatrzymania uprawnień. Nowelizacja sprawi, że z "prawkiem" na 3 miesiące pożegnają się także kierowcy, którzy pojadą o ponad 50 km/h za szybko również poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Wprowadzenie zaostrzonej kary resort uzasadnia statystykami, z których wynika, że do 80 proc. wszystkich wypadków dochodzi na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych i właśnie tam zanotowano 87 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych. – Mimo, iż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce poza obszarem zabudowanym zginęło więcej osób, w co piątym wypadku zginął człowiek, podczas gdy w obszarze zabudowanym w co dwudziestym. Natomiast główną przyczyną wypadków występujących na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych po nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu (3836 wypadków w 2023 roku) było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (3562 wypadki) – wyliczają urzędnicy.

Przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym. Zabiorą prawo jazdy

W praktyce to oznacza, że nowe przepisy dotyczące rozszerzenia zasad zatrzymania prawa jazdy mogą dotyczyć aż 8 na 10 kierowców. – Wyniki badań europejskiego projektu Baseline przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego pokazują, że aż 79 proc. polskich kierowców przekracza limity dozwolonych prędkości poza obszarem zabudowanym – powiedziała dziennik.pl Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.\

Jaki mandat za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h?

Obecnie za przekroczenie prędkości w przedziale od 51 do 60 km/h grozi kierowcy 1500 zł mandatu (3000 zł w recydywie). Do tego policjant dopisuje 13 punktów karnych.

Maksymalna kara za przekroczenie prędkości to 2500 zł i 15 punktów – przy przekroczeniu o ponad 70 km/h (recydywa oznacza podwójną karę, czyli 5 tys. zł). W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Masz punkty karne? To teraz pożałujesz. Zmiany w zasadach

Nowe zasady dotyczące punktów karnych mają utemperować kierowców. Zamiany w prawie ograniczą możliwość redukcji punktów, stąd na specjalnych kursach WORD będzie można kasować tylko te "oczka" przyznane za lżejsze wykroczenia.

Przy czym ministerstwo początkowo zapowiadało spis występków drogowych, za które nie będzie kasowania punktów karnych. Po drodze pojawił się problem.

– W związku z jego obszernością i trudnościami związanymi zapewnieniem czytelności regulacji dla jej odbiorców przesądzono, że uzasadnione jest stworzenie katalogu pozytywnego, tj. wskazującego wykroczenia, których popełnienie nie charakteryzuje się wysokim wpływem na bezpieczeństwo ruchu drogowego – twierdzi resort.

Określenie "pozytywny katalog" w kontekście wykroczeń brzmi przynajmniej dziwnie, ale to ta lista zdecyduje, za co można zredukować maksymalnie 6 punktów karnych. Każde inny wykroczenie nieujęte w spisie zostanie uznane za najcięższe, czyli najbardziej godzące w bezpieczeństwo ruchu drogowego i nie podlega odpokutowaniu. Oznacza to możliwość szybszej utraty prawa jazdy ze względu na liczbę punktów karnych zebranych na koncie. Z wcześniejszych zapowiedzi ministerstwa można spodziewać się przynajmniej trzech sytuacji, w których nie będzie mowy o redukcji punktów:

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych – dziś 15 punktów karnych i mandat 1500 zł; 3 tys. w recydywie;

Przejazd na czerwonym świetle – aktualnie grozi za to 15 punktów i mandat 500 zł;

Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h – teraz taryfikator za przekroczenie od 51 km/h do ponad 70 km/h przewiduje od 13 do 15 punktów karnych, mandat do 2500 zł; 5 tys. w recydywie.

Ile punktów karnych można mieć w 2025 roku?

Co się stanie gdy przekroczysz dopuszczalny limit punktów karnych? Opcje są dwie i każda zmienia kierowcę w pieszego przynajmniej na pewien czas:

Jeśli masz prawo jazdy ponad rok i masz na koncie więcej niż 24 punkty karne wówczas dostaniesz od starosty skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje (to taki sam egzamin, jak ten na prawo jazdy) oraz na badanie psychologiczne. Jeżeli nie zaliczysz egzaminu lub badań, starosta cofnie uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

wówczas dostaniesz od starosty skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje (to taki sam egzamin, jak ten na prawo jazdy) oraz na badanie psychologiczne. Jeżeli nie zaliczysz egzaminu lub badań, starosta cofnie uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Jeśli to twoje pierwsze prawo jazdy, masz je krócej niż rok i masz na koncie więcej niż 20 punktów karnych wtedy starosta od razu cofnie wszystkie uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Punkty karne nie znikną z konta, jeżeli suma tymczasowych punktów karnych i aktywnych punktów karnych przekracza dozwolony limit 24 punktów (20 punktów – jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok). Tymczasowe punkty karne to punkty z naruszeń, za które nie przyjęto mandatu – nie są jeszcze naliczone na twoim koncie, czekają na orzeczenie sądu. Aktywne punkty karne to punkty, które masz na koncie.

Nowa przesłanka. Za to nie dostaniesz prawa jazdy

Nową przesłanką do odmowy wydania prawa jazdy i cofnięcia uprawnień będzie kierowanie pojazdem silnikowym bez uprawnień. Obecnie osoba z aktywnym 3-miesięcznym zakazem prowadzenia przyłapana za kierownicą dostaje wydłużenie kary do 6 miesięcy. Ostrzejsze przepisy za taki wybryk będą bezlitosne. Kierowanie pojazdem, pomimo zatrzymanego prawa jazdy, będzie karane cofnięciem uprawnień.

Od kiedy nowe przepisy dla kierowców? Podali termin

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2025 roku.