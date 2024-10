Od 1 listopada zmieniają się przepisy. Nowe opłaty drogowe w Polsce

3620 km dróg w Polsce jest dziś płatne. Jednak już od 1 listopada 2024 roku w życie wejdzie zmiana w przepisach i myto obejmie kolejne 1600 km nowych autostrad i ekspresówek.

– Opłata jest oparta na zasadach "korzystający płaci" oraz "zanieczyszczający płaci"– stawki za przejazd są uzależnione od masy pojazdów oraz od normy emisji spalin – powiedziała dziennik.pl Anna Szumańska, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. – Sieć dróg płatnych nie była rozszerzana od 2017 r. Od tego czasu w Polsce oddano do użytku znaczącą liczbę nowych odcinków dróg krajowych klasy A oraz dróg krajowych klasy S. Rozszerzenie jest kontynuacją polityki obejmowania od 2011 r. nowo wybudowanych dróg opłatą – podkreśliła.

Oto nowe autostrady i drogi ekspresowe objęte opłatami od 1 listopada. LISTA płatnych odcinków

Nowe opłaty drogowe mają przynieść zastrzyk gotówki, który sfinansuje trwające i planowane inwestycje drogowe. – W wyniku rozszerzenia sieci dróg krajowych objętych poborem opłat wzrosną wpływy do KFD – w pierwszym pełnym roku funkcjonowania rozszerzonej sieci – o ok. 1,2 mld zł. Jednocześnie konieczne będzie poniesienie jednorazowych wydatków inwestycyjnych związanych z objęciem opłatą elektroniczną nowych odcinków dróg – będzie to koszt ok. 13,4 mln zł. Dodatkowo proporcjonalnie wzrosną koszty utrzymania systemu na powiększonej sieci dróg płatnych – średniorocznie o ok. 13 mln zł – wylicza resort infrastruktury.

Które odcinki nowych tras zostaną włączone do elektronicznego systemu poboru opłat e-TOLL? Rządowa lista przewiduje, że opłaty obejmą następujące odcinki:

Autostrada A1 na odcinkach: węzeł Toruń Południe - Gorzyczki (granica państwowa);

a) Modła Królewska (skrzyżowanie z drogą gminną ulica Bursztynowa) – węzeł Konotopa,

b) węzeł Lubelska – węzeł Kałuszyn;

Autostrada A4 na odcinkach:

a) Zgorzelec (granica państwowa) – węzeł Murckowska,

b) węzeł Balice I – węzeł Korczowa;

Autostrada A6 na odcinku Kołbaskowo (granica państwowa) – węzeł Szczecin Dąbie;

a) węzeł Pyrzowice – węzeł Podwarpie,

b) węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria – Tychy (skrzyżowanie z drogą krajową nr 86),

c) węzeł Bielsko-Biała Komorowice – węzeł Żywiec Browar,

d) Milówka (połączenie z drogą krajową nr 1) – Zwardoń;

a) węzeł Parłówko – węzeł Szczecin Dąbie,

b) węzeł Klucz – węzeł Bolków;

Droga ekspresowa S5 na odcinkach:

a) węzeł Bydgoszcz Północ – Nagradowice (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2440P),

b) węzeł Poznań Zachód – węzeł Wrocław Północ;

Droga ekspresowa S6 na odcinkach:

a) węzeł Goleniów Północ – węzeł Koszalin Wschód,

b) węzeł Bożepole Wielkie – Rusocin (połączenie z autostradą A1);

Droga ekspresowa S7 na odcinkach:

a) Gdynia (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 468) do węzła Gdynia Wielki Kack,

b) węzeł Gdańsk Południe – węzeł Płońsk Południe,

c) Zakroczym (połączenie z drogą krajową nr 7) – Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W),

d) węzeł Tarczyn Południe – węzeł Wodzisław,

e) węzeł Kraków Nowa Huta – węzeł Kraków Bieżanów,

f) Myślenice (połączenie z drogą krajową nr 7) – węzeł Zabornia;

Droga ekspresowa S8 na odcinkach:

a) Domasław skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1971D – węzeł Wrocław Południe,

b) węzeł Wrocław Psie Pole – węzeł Łódź Południe,

c) węzeł Piotrków Trybunalski Zachód – węzeł Opacz,

d) węzeł Konotopa – Choroszcz (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2287B);

Droga ekspresowa S10 na odcinkach:

a) granica m. Szczecin – węzeł Stargard Wschód,

b) węzeł Wałcz Zachód – węzeł Witankowo,

c) węzeł Bydgoszcz Błonie – węzeł Bydgoszcz Południe,

d) węzeł Toruń Zachód – węzeł Toruń Południe;

Droga ekspresowa S11 na odcinkach:

a) Szczecinek (połączenie z drogą krajową nr 11) – Omulna (połączenie z drogą krajową nr 11),

b) węzeł Poznań Północ – węzeł Poznań Zachód,

c) węzeł Poznań Krzesiny – węzeł Kórnik Południe,

d) węzeł Mieszków – węzeł Jarocin,

e) węzeł Ostrów Wielkopolski Północ – Strugi (połączenie z drogą krajową nr 11),

f) Krążkowy (połączenie z drogą krajową nr 11) – węzeł Baranów;

a) węzeł Lublin Sławinek – węzeł Rzeszów Wschód,

b) węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Południe;

a) Cieszyn-Boguszowice (połączenie z drogą krajową nr 52) – węzeł Bielsko-Biała Komorowice,

b) węzeł Balice I – węzeł Modlniczka;

Droga ekspresowa S61 na odcinkach:

a) węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Południe,

b) węzeł Kolno – węzeł Ełk Południe,

c) węzeł Kalinowo – węzeł Suwałki Północ;

Drogi krajowe objęte opłatami od 1 listopada 2024. NOWA lista odcinków

droga krajowa nr 7 na odcinkach:

a) węzeł Płońsk Południe – Zakroczym (połączenie z drogą ekspresową S7),

b) Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W) – granica m. Warszawa,

c) granica m. Kraków – Myślenice (połączenie z drogą ekspresową S7);

a) Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) – Guzów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3835W),

b) Chudolipie (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876) – Dębówka (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683),

c) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2709W – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4201W,

d) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4202W – węzeł Brok;

a) Jarosław ul. Kruhel Pełkiński (skrzyżowanie z drogą krajową nr 94) – Tuczempy (skrzyżowanie z drogą gminną nr 011525R),

b) Radymno Skołoszów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 94) – granica m. Przemyśl;

a) granica m. Katowice – Mikołów, ul. Beskidzka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 44),

b) Mikołów, ul. Gliwicka (skrzyżowanie z drogą krajową nr 44) – granica m. Żory,



c) granica m. Żory – węzeł Skoczów;

droga krajowa nr 90 na odcinku Jeleń (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) – Baldram (skrzyżowanie z drogą krajową nr 55);

droga krajowa nr 91 na odcinkach:

a) Rusocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 6) – węzeł Nowe Marzy,

b) węzeł Świecie Zachód – Łysomice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 552),

c) Bardzinek (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92) – Kajew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 92);

droga krajowa nr 92 na odcinkach:

a) Boczów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1258F) – Poźrzadło (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1225F),

b) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1238F – Myszęcin (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1211F),

c) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1217F – granica m. Poznań,

d) granica m. Poznań – Września (skrzyżowanie z drogą gminną nr 411551P),

e) Września (skrzyżowanie z drogą krajową nr 15) – granica m. Konin,

f) granica m. Konin – Bardzinek (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91),

g) Kajew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 91) – Dudki (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60),

h) Kutno (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 i drogą wojewódzką nr 702) – Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50),

i) Sochaczew ul. Żyrardowska (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) – granica m. Warszawa;

droga krajowa nr 94 na odcinkach:

a) granica m. Dąbrowa Górnicza – węzeł Modlniczka,

b) granica m. Rzeszów – Jarosław ul. Kruhel Pełkiński (skrzyżowanie z drogą krajową nr 77).

Które samochody obejmą nowe opłaty drogowe w Polsce?

Nowe opłaty drogowe obejmą pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. To oznacza, że kierowcy aut osobowych i motocykli za użytkowanie dotychczas bezpłatnych autostrad i ekspresówek zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dalej nie będą musieli płacić.

Opłat nie unikną samochody ciężarowe. Także użytkownik autobusu niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej będzie musiał płacić. Konieczność uiszczenia daniny dotknie również kierowców podróżujących kamperami. Mowa o większych pojazdach wymagających prawa jazdy kat. C. Auta o DMC większej niż 3,5 t (np. Volkswagen Grand California 680) łapią się na zamiany w przepisach dotyczących opłat. Wśród pojazdów obłożonych obowiązkiem opłaty mogą się także znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony.

Mandat leci z automatu. Kierowcy kontrolę mają jak w banku

Co stanie się jeśli ktoś nie zapłaci? Fiskus ma skuteczne narzędzia do automatycznej kontroli uiszczenia opłaty za przejazd. Wśród nich jest ponad 100 radiowozów GITD (część nieoznakowana) wyposażonych w nowoczesne kamery i czujniki wbudowane w "koguta" na dachu. Dzięki systemowi rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR/OCR współpracującemu z urządzeniami zainstalowanymi w autach inspektorzy w czasie rzeczywistym kontrolują czy uiszczono opłatę elektroniczną za korzystanie z dróg.

Nieoznakowane radiowozy do kontroli opłaty drogowej

Skuteczność sprzętu producent określa na poziomie powyżej 98 proc. Wśród jego możliwości jest m.in. identyfikacja kategorii pojazdu po gabarycie i kształtach. Do tego rozwiązanie umożliwi kontrolę nocą, w dodatku zarówno statyczną (auto zaparkowane przy trasie) jak i dynamiczną – odczyt tablic rejestracyjnych nawet do prędkości względnej 250 km/h. Zestaw kamer w trakcie jazdy potrafi kontrolować pasy ruchu po obu stronach przemieszczającego się radiowozu.

Jaka kara za brak opłaty drogowej e-TOLL?

Za brak opłaty grozi mandat 500 zł, płatny w ciągu 14 dni. Kwota spadnie do 400 zł, jeśli zapłacimy w ciągu 7 dni. Obowiązek wniesienia opłaty za przejazd nowymi drogami ekspresowymi i autostradami będzie spoczywał na właścicielu, posiadaczu lub użytkowniku pojazdu. Za nieopłacony przejazd autostradą autem w leasingu odpowiada leasingodawca wpisany do CEPiK, a nie leasingobiorca, który dopuścił się naruszenia.

Kto może kontrolować kierowców?

Po rozszerzeniu sieci płatnych dróg w Polsce nie można wykluczyć, że służby zakupią nowe samochody i sprzęt do kontroli kierowców. Poza Inspekcją Transportu Drogowego wniesienie opłaty może sprowadzać policja oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.