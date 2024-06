Zapinanie pasów – co mówi prawo o ruchu drogowym?

Kwestię bezpieczeństwa kierującego pojazdem i pasażerów precyzuje artykuł 39. Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z artykułem zarówno kierowca jak i wszyscy pasażerowie pojazdu mają obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa. Przypomnijmy, brak pasów wiąże się z karą finansową 100 zł. Mandat w takiej samej wysokości otrzyma zarówno kierowca, który nie zapiął pasów, jak i pasażer.

Kierujący pojazdem zostanie także ukarany, gdy posiada zapięte pasy, ale obowiązku nie dopełnił pasażer lub pasażerowie. Tu dochodzi dodatkowa kara, czyli przyznanie punktów karnych kierowcy – 5 punktów za brak pasów u 1 pasażera, 8 punktów w przypadku więcej niż 1 pasażera.

Pracujesz w tym zawodach? Nie zawsze musisz zapinać pasy

W punkcie drugim artykułu 39. wymieniono 11 przypadków, w których dana osoba może być zwolniona z obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa. Mowa o nie tyle o samym zawodzie, co o kontekście wykonywania pracy wiążącej się m.in. z koniecznością szybkiego reagowania. Zgodnie z obowiązującym prawem pasów bezpieczeństwa nie musi zapinać:

kierujący taksówką podczas przewozu pasażera,

podczas przewozu pasażera, instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania,

podczas szkolenia lub egzaminowania, policjant, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej , żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby zatrzymanej,

, żołnierz – podczas przewożenia osoby zatrzymanej, funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych,

podczas wykonywania czynności służbowych, żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych,

podczas wykonywania czynności ochronnych, zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej,

konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych.

Czy kobieta w ciąży musi zapinać pasy?

Zgodnie z artykułem obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa w samochodzie nie dotyczy kobiety o widocznej – czyli zaawansowanej – ciąży. Decyzja o skorzystaniu z pasów należy do kobiety. Warto dodać, że – o ile nie istnieją do tego konkretne, medyczne przesłanki – w przypadku ciężarnych zapinanie pasów jest jednak zalecane. Policja wyjaśnia, że w razie ewentualnego wypadku brak pasów u ciężarnej może mieć dramatyczne skutki dla kobiety i dziecka. Praktycznym rozwiązaniem może okazać się stosowanie adaptera do pasów dla kobiet w ciąży. Mowa o specjalnych nakładkach, które pozwalają przesunąć pas i minimalizują ryzyko uszkodzeń płodu w razie wypadku lub gwałtownego hamowania.

Czy choroba zwalnia z zapinania pasów?

Zgodnie z prawem z obowiązku zapinania pasów w samochodzie zwolnione są również osoby, którym lekarz wystawił zaświadczenie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa. Ewentualne zagrożenie zdrowotne ocenia lekarz, a sam dokument może zostać wystawiony przez lekarza rodzinnego lub lekarza dowolnej specjalizacji. Artykuł 39. doprecyzowuje, że prawidłowo wystawione zaświadczenie musi posiadać:

imię i nazwisko,

numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,

okres ważności,

znak graficzny zgodny ze wzorem określonym w art. 5 dyrektywy nr 91/671/EWG.

Dziecko w foteliku czy w pasach bezpieczeństwa?

Obowiązek zapięcia pasów bezpieczeństwa nie dotyczy także dzieci poniżej 3 roku życia, przewożonych pojazdami kategorii M2 i M3 – czyli służącymi do przewozu ludzi i bagażu (powyżej 8 miejsc siedzących). W przypadku pojazdów kategorii M1, N1, N2 i N3, które są wyposażone w pasy bezpieczeństwa:

dzieci poniżej 150 cm wzrostu muszą być przewożone w fotelikach lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci,

muszą być przewożone w fotelikach lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, dziecko o wzroście co najmniej 135 cm może być przewożone na tylnym siedzeniu pojazdu (z zapiętymi pasami) jeżeli ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego.

W pojazdach kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu można przewozić trzecie dziecko w wieku co najmniej 3 lat (z zapiętymi pasami bezpieczeństwa), gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach lub innych urządzeniach przytrzymujących, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika dla dziecka.