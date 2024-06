Koniec balu, ceny w górę. UE uderza cłami w samochody elektryczne z Chin

Komisja Europejska po śledztwie trwającym od października 2023 roku zdecydowała, że na trzy chińskie firmy nałoży indywidulane stawki cła. BYD to 17,4 proc. myta. Koncern Geely, dostawca platformy do polskiego samochodu Izera, zasłużył na 20-procentowe cło. SAIC to aż 38,1 proc. dodatkowego obciążenia.

Z kolei na producentów współpracujących z KE w dochodzeniu dostało się 21 proc. Oporni, którzy nie szli na rękę śledczym zasłużyli na cło w wysokości 38,1 proc.

Chiny największym producentem samochodów elektrycznych, Unia Europejska największym odbiorcą

Chiny są największym producentem samochodów elektrycznych na świecie. Eksport globalny tych aut z Państwa Środka wzrósł o 70 proc. w 2023 roku i osiągnął wartość ponad 34 mld dolarów.

Z kolei Unia Europejska jest największym odbiorcą BEV z Chin – trafia tu aż 40 proc. chińskiego eksportu. W 2023 roku na drogi państw UE wjechały samochody o wartości 3,5 mld euro (o 40 proc. więcej niż rok wcześniej). Tak dynamiczny przyrost uruchomił alarm w Brukseli, ponieważ ceny chińskich aut elektrycznych są o 20 proc. niższe od modeli wyprodukowanych w UE.

Nowe cło na samochody z Chin radykalnie zmniejszy import do UE

KE zwróciła się do chińskich władz, aby porozumieć się w kwestii subsydiów i unijnych ceł. Jeśli rozmowy z Pekinem zakończą się fiaskiem wówczas tymczasowe unijne cła zostaną wprowadzone od 4 lipca. Analitycy szacujż, że dodatkowe 20-procentowe cło na chińskie samochody elektryczne zmniejszyłoby import do UE o jedną czwartą.

OMODA stawia na Polskę. BYD buduje własną fabrykę w Europie. Tak mogą obejść cło

Co ciekawe Chińczycy już jakiś czas temu zaczęli działać wyprzedzająco i szykują mocne przyczółki do ekspansji na Starym Kontynencie. Koncern BYD w węgierskim Szeged od marca 2024 r. buduje fabrykę, która będą produkować samochody elektryczne i hybrydowe na rynek Europy.

Marka OMODA & JAECOO z korony chińskiego koncernu Chery za chwilę zacznie produkcję samochodów elektrycznych w Hiszpanii w dawnych zakładach Nissana w Barcelonie. Polska również jest bardzo ważna dla tego giganta. Nad Wisłą mają powstać trzy magazyny części, które będą zaopatrywały nie tylko nasz rynek, lecz także inne kraje Europy Środkowej (m.in. Czechy, Słowację, czy Węgry).