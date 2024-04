Toyota Aygo X - oto najtańsza Toyota

Najtańszy model Toyoty w Polsce? Od lat tym tytułem cieszy się Aygo. Najnowsza, trzecia już odsłona miejskiego auta nosi jednak nazwę Aygo X i przybrała formę małego crossovera. Nadal rywalizuje w segmencie A, w którym na placu boju zostało już tylko kilku konkurentów. Zaprezentowany pod koniec 2021 roku model szybko zyskał przychylność klientów, a dziś pozostaje liderem w swojej klasie. Czym się wyróżnia i ile kosztuje?

Najmniejsza Toyota dostępna na polskim rynku mierzy 3700 mm, a jej rozstaw osi to 2430 mm. Te wymiary są typowe dla przedstawiciela segmentu A, ale wysokość 1525 mm i felgi o średnicy 17 lub 18 cali nie pozostawiają złudzeń - Japończycy przekształcili małe Aygo w crossovera. Czym poskutkował ten zabieg? Przede wszystkim nieco większą przestrzenią we wnętrzu. Szerokość nadwozia również wzrosła - 1740 mm to aż o 125 mm więcej niż w Aygo II.

Wyższa pozycja za kierownicą sprawiła, że udało się tu wygospodarować nieco przestronniejszą kabinę niż u konkurentów, choć nadal nie jest to oczywiście auto rodzinne. Bagażnik o pojemności 231 l wystarczy raczej na spore zakupy, niż na walizki czy torby. Aygo X jest znacznie większe od poprzednika, ale wciąż 24 cm krótsze od pozycjonowanego segment wyżej Yarisa. Typowo miejski model kusi również ponadprzeciętną zwrotnością - promień skrętu wynosi tu zaledwie 4,7 m.

Ile kosztuje Toyota Aygo X?

Toyota Aygo X kosztuje teraz 68 900 zł. To promocyjna cena najmniejszego crossovera na rynku, która obowiązuje do wyczerpania zapasów. Taka metka nie daje Toyocie tytułu najtańszego auta w klasie, ale warto zwrócić uwagę na wyposażenie. Pod tym względem, Aygo X daje prawdziwy popis. Wspomniana kwota wystarcza bowiem na auto w bazowej wersji Comfort, w której standardem są m.in. system multimedialny Toyota Touch 3 z 9-calowym ekranem dotykowym, kierownica obszyta skórą, kamera cofania czy adaptacyjny tempomat. Takie auto wyjeżdża z salonu na 17-calowych, ale stalowych felgach.

Pozycjonowana poziom wyżej Toyota Aygo X w wersji Style uzupełnia listę o 17-calowe felgi aluminiowe, dwukolorowe nadwozie (dach i tylna część w kolorze piano black), przyciemniane szyby tylne oraz światła przeciwmgielne. Toyota Aygo X Style kosztuje 72 900 zł.

Topowa wersja Executive w cenie 82 900 zł proponuje LED-owe światła, 18-calowe felgi, system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem HD, przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewane fotele, wycieraczki z czujnikiem deszczu, a także tapicerkę materiałową z elementami skóry ekologicznej.

Tak prezentuje się promocyjny cennik Toyoty Aygo X:

Silnik Comfort Style Executive 1.0 VVT-i 72 KM 5 M/T 68 900 zł 72 900 zł 82 900 zł 1.0 VVT-i 72 KM Multidrive S 73 900 zł 77 900 zł 87 900 zł

Toyota Aygo X - jaki silnik?

W obecnej generacji Toyoty Aygo X zastosowano dobrze znaną jednostkę napędową. Silnik 1.0 ma 3 cylindry, 72 KM i jest produkowany w Wałbrzychu. Pochodząca z Polski jednostka napędowa jest jedynym wyborem w najmniejszym modelu Toyoty, ale klienci mogą zadecydować o sposobie przeniesienia napędu. Skrzynia manualna ma 5 biegów, a automat Multidrive S to bezstopniowa, zminiaturyzowana na potrzeby Aygo przekładnia z możliwością symulowania biegów. To duża zmiana względem poprzednika, bowiem choć CVT w powszechnej opinii nie należy do pożądanych rozwiązań, to w przypadku auta takiego jak Aygo X ma sporo sensu - umożliwia płynną i oszczędną jazdę i stanowi rozwiązanie o klasę lepsze od skrzyni zautomatyzowanej, wciąż popularnej w segmencie A.

Małe Aygo X przyspiesza od 0 do 100 km/h w 14,9 s ze skrzynią ręczną, oraz w 14,8 s z automatem. Średnie zużycie paliwa tego pierwszego wariantu to 4,8-4,9 l/100 km. Odmiana ze skrzynią Multidrive S pali średnio o 0,1 l/100 km więcej.

Toyota Aygo X - konkurenci

Z kim rywalizuje najtańsza Toyota? Segment A nieustannie się kurczy, ale na rynku wciąż pozostało kilku mocnych graczy. Jeśli chodzi o najtańszy model dostępny w salonach, to warto poszukać go w salonach innego japońskiego producenta, bowiem Space Star z roku modelowego 2024 wyceniony jest na 62 990 zł. Mniejsze i nieco uboższe pod względem wyposażenia Mitsubishi należy obecnie do ścisłego grona najtańszych aut w Polsce, zwłaszcza, że na dealerskich placach wciąż da się znaleźć egzemplarze z 2023 roku. Space Star również jest dostępny z 3-cylindrową jednostką benzynową i w opcji oferuje przekładnię CVT.

Bardzo zbliżonymi cenami charakteryzują się Kia Picanto i Hyundai i10. Modele dostępne w cenach odpowiednio 68 000 zł i 69 900 zł od lat stawiają czoła japońskiej ofensywie. W standardzie w obu znajdziemy klimatyzację, tempomat, elektryczne przednie szyby, a pod maską litrową jednostkę o mocy 58 KM (Kia) i 63 KM (Hyundai).

Dla Aygo X istnieje jeszcze inna, ciekawa alternatywa. Za trudne do pobicia 62 900 zł możemy bowiem wyjechać z salonu o klasę większą Dacią Sandero. W przypadku francuskiego auta o rumuńskim rodowodzie haczykiem będzie jednak brak klimatyzacji. Ta jest dostępna w wersji Expression, która wyceniona została na i tak atrakcyjne 66 900 zł. Dodatkowym argumentem będzie też fabryczna, zawarta w cenie auta instalacja LPG.