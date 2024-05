Nowa Toyota Corolla, Yaris Cross i C-HR taniej. To zaskakujący ruch Japończyków

Toyota od początku 2024 roku rozdaje karty na polskim rynku. W pierwszych czterech miesiącach zarejestrowano ponad 39 tys. samochodów japońskiej marki, czyli o 16 proc. więcej niż przed rokiem. Stąd co piąte auto rejestrowane w tym roku w Polsce to Toyota.

Lwią cześć rekordowego wyniku wypracowała Corolla. To pierwszy model, który w tym roku przekroczył granicę 10 tys. zarejestrowanych egzemplarzy. Do końca kwietnia na drogi wyjechało 10 411 sztuk, czyli prawie co czwarta nowa Toyota odbierana z polskiego salonu to Corolla. W utrzymaniu pozycji lidera kluczowe są też inne modele jak m.in. odmłodzony Yaris, zmodernizowany Yaris Cross i C-HR nowej generacji. Teraz producent zdecydował się podbić stawkę i mocno tnie ceny swoich bestsellerów. To zaskakujący ruch. Zwłaszcza, że dotyczy aut z 2024 roku. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota Corolla 2024 jak Lexus. Nowa klimatyzacja nanoe X i cyfrowy kluczyk

Toyota Corolla 2024 jedzie z duchem czasu i po raz pierwszy jest dostępna z cyfrowym kluczykiem - wystarczy mieć przy sobie smartfon z aktywnym profilem Smart Digital Key (roczny abonament jest darmowy).

Odmłodzony model oferuje także zupełnie nowy układ klimatyzacji z technologią nanoe X. To rozwiązanie znane z droższych modeli Toyoty i Lexusa. System opracowany przez firmę Panasonic wprowadza cząsteczki wody o nanometrycznych rozmiarach do przepływu powietrza, zapewniając czystsze i zdrowsze środowisko wewnątrz auta. Wyniki badań laboratoryjnych mają potwierdzać zdolność rodników hydroksylowych do korzystnego oddziaływania na powietrze w zamkniętych przestrzeniach. Twórcy nanoe X podkreślają, że ich patent skutecznie tłumi aktywność szkodliwych bakterii i wirusów, neutralizuje pyłki, alergeny oraz przykre zapachy. Co więcej, pomaga w zwalczaniu pleśni i dba o właściwy poziom wilgotności w kabinie.

Toyota Corolla 2024 i nowe lakiery. Metalizowany Super Green wygląda świetnie

W Corolli z roku modelowego 2024 najmodniejsze są dwa nowe kolory karoserii. Metalizowany Super Green w parze z czarnym dachem wygląda zjawiskowo – to połączenie zarezerwowano dla hatchbacka i kombi. W sedanie debiutuje elegancki lakier Precious Silver. Z kolei w wersji GR Sport z pakietem Dynamic (hb i kombi) lusterka, dolne partie przedniego spojlera oraz listwy boczne są pomalowane czarnym lakierem.

Toyota Corolla 2024 z hybrydą 5 generacji. Różnice w hybrydach 1.8 i 2.0

Odmłodzona Corolla 2024 to dwie hybrydy 5. generacji do wyboru. Pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force.

Najpopularniejsza na polskim rynku hybryda 1.8 zapewnia 140 KM zamiast 122 KM (4. generacji). Większa o 18 KM moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s.

Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2024 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s.

Toyota Corolla Hybrid ma nowy akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni.

Toyota Corolla 2024 z hybrydą 1.8 - ile zużywa benzyny?

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Corolla z nową hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków.

Toyota Corolla z hybrydą 5. generacji przejedzie ponad 80 proc. na silniku elektrycznym

A jak wypada wydajność? Do porównania stanęła Corolla z nowym napędem hybrydowym 1.8/140 KM, wcześniejsza Corolla Hybrid 1.8 (4. generacja technologii hybrydowej) oraz Auris Hybrid 1.8 korzystający z napędu 3. generacji. Samochody wyposażone w urządzenia do pomiarów telemetrycznych pięciokrotnie pokonały prawie 12-kilometrową trasę wytyczoną ulicami Poznania. Przejazdy po suchej nawierzchni w temperaturze kilku stopni powyżej zera zajmowały im średnio około 33 min.

Corolla wyposażona w najnowszą 5. generację napędu hybrydowego uzyskała najlepsze wyniki. Podczas pięciu kolejnych przejazdów pomiary czasu jazdy w trybie EV wahały się w zakresie 77-83 proc., a średni wynik nowego auta to 80 proc. Poprzedni model uzyskał wyniki w zakresie 71-74 proc. czasu jazdy, ze średnią na poziomie 72 proc. Auris Hybrid 1.8 korzystał z samego silnika elektrycznego średnio przez 68 proc. czasu jazdy, a w kolejnych przejazdach system telemetryczny wskazywał od 67 proc. do 71 proc.

Ile kosztuje Toyota Corolla 2024? Hybryda 1.8 w cenie silnika 1.5

Toyota Corolla 2024 hatchback i TS kombi jest dostępna w czterech wersjach. W przypadku sedana przewidziano pięć wariantów wyposażeniowych i właśnie teraz Corolla sedan 1.8 Hybrid/140 KM tanieje nawet o 6200 zł. W efekcie auto z napędem hybrydowym kosztuje od 114 600 zł i jest tańsze od odpowiednika z silnikiem 1.5 łączonym z automatem Multidrive S.

Toyota Corolla 2024 1.8 Hybrid kosztuje od 114 600 zł (sedan)

Toyota Corolla 1.8 Hybrid sedan w wersji Comfort kosztuje od 117 100 zł (model 1.5 VVT-i 125 KM Multidrive S jest droższy – od 118 900 zł). Hatchback 1.8 Hybrid to wydatek od 125 000 zł (kombi od 129 900 zł). Taki samochód oferuje światła przeciwmgielne w technologii LED i nawiewy w drugim rzędzie. Składanie tylnej kanapy ułatwia system Toyota Easy Flat. Standardem jest też Digital Cockpit, czyli cyfrowy wyświetlacz 12,3-cala na tablicy zegarów oraz system multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym 10,5-calowym ekranem dotykowym. Mocniejsza Corolla 2.0 Hybrid/198 KM Comfort kosztuje od 134 900 zł.

Auto można wzbogacić o Pakiet Tech za 9500 zł, który obejmuje: podgrzewane wycieraczki przedniej szyby, wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, przednie i tylne czujniki parkowania, elektrycznie składane lusterka boczne, podgrzewane fotele przednie z elektryczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego kierowcy, podgrzewaną kierownicę, system bezkluczykowego dostępu do auta, cyfrowy kluczyk telefonie, ładowarkę indukcyjną i układ wykrywania przeszkód.

Toyota Corolla 2024 w wersji Style - jaka cena i wyposażenie?

Toyota Corolla sedan 2024 1.8 Hybrid z wyposażeniem Style kosztuje od 129 400 zł (model 1.5 VVT-i 125 KM Multidrive S jest droższy – 131 400 zł). Pięciodrzwiowy hatchback w wersji Style z hybrydą 1.8 wymaga 139 300 zł (kombi 145 200 zł).

Samochód w tej wersji zyskuje: klimatyzację z technologią nanoe X, 17-calowe alufelgi, tapicerkę materiałową z elementami skóry syntetycznej oraz przyciemniane tylne szyby. Samochód ma też inteligentny kluczyk, stację bezprzewodowego ładowania telefonu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, spryskiwacze przednich reflektorów oraz przednie i tylne czujniki parkowania. Wariant z 2-litrową hybrydą kosztuje od 149 200 zł.

Toyota Corolla 2024 w wersji GR Sport tańsza o 6600 zł

Corolla sedan 2024 w wersji GR Sport występuje wyłącznie z hybrydą 1.8/140 KM. Ten model jest teraz tańszy o 6600 zł i kosztuje od 136 300 zł. Hatchback to akyalnie wydatek od 146 200 zł (hybryda 1.8). Model z 2-litrowym napędem jest o 10 tys. zł droższy. Samochód zyskuje 17-calowe alufelgi, lakierowe lusterka, nakładki progowe i trójramienną kierownicą obszytą skórą z perforacją GR Sport. Do tej wersji dokupić można pakiet Dynamic i pakiet Premium Audio JBL.

Toyota Corolla 2024 Executive. Hybryda 1.8 kosztuje o 10 tys. zł więcej niż 2.0 Hybrid

Toyota Corolla 2024 1.8 Hybrid z nadwoziem sedan w najwyższej wersji wyposażenia Executive dziś jest tańsza o 6200 zł – kosztuje od 141 700 zł. Hatchback 5d z tym samym napędem – od 157 600 zł. Samochód z hybrydą 2.0 – wymaga od 167 400 zł. Auto wyróżniają 18-calowe felgi, skórzana tapicerka, asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu oraz system monitorowania martwego pola w lusterkach. Standardem w tej wersji jest też projekcyjny wyświetlacz na przedniej szybie (HUD) oraz światła matrycowe w technologii LED.

Toyota Corolla 2024 - cennik i wersje wyposażenia

Toyota Corolla 2024 sedan 1.5 VVT-i 125 KM 6 M/T sedan 1.5 VVT-i 125 KM Multidrive S sedan 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT hatchback 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT hatchback 2.0 Hybrid 196 KM e-CVT kombi 1.8 Hybrid 140 KM e-CVT kombi 2.0 Hybrid 196 KM e-CVT Active 106 900 zł - 114 600 - - - - Comfort 111 900 118 900 117 100 125 000 134 900 129 000 138 800 Style 124 900 131 400 129 400 139 300 149 200 145 200 155 100 GR Sport - - 136 300 146 200 156 100 152 100 162 000 Executive - - 141 700 157 600 167 400 164 400 174 300

Nowa Toyota Yaris i Yaris Cross taniej o prawie 11 tys. zł

Na rynku debiutuje także odświeżony Yaris hatchback. Maksymalny rabat 10,9 tys. zł przysługuje przy zamówieniu auta z nową hybrydą o mocy 130 KM w limitowanej wersji Premiere Edition oraz w topowej odmianie GR SPORT. O 5 tys. zł obniżono cenę Yarisa z benzynowym silnikiem 1.5 Dynamic Force/125 KM i manualną lub automatyczną skrzynią biegów w wersjach Active, Comfort i Style.

Toyota Yaris Cross po zmianach na 2024 również jest dostępna ze 130-konną hybrydą – w tym przypadku przysługuje zniżka do 9300 zł. Największy rabat przewidziano w przypadku wersji specjalnej Premiere Edition i napędem na cztery koła AWD-i.

Nowa Toyota C-HR tanieje o 8200 zł

Nowa Toyota C-HR z rocznika 2024 także może być tańsza. Cennik po zniżkach otwiera wersja Comfort z napędem 1.8 Hybrid, która kosztuje teraz od 132 900 zł. W przypadku limitowanych odmian Executive Premiere Edition oraz GR Sport Premiere Edition z napędem 2.0 Hybrid/197 KM AWD-i przysługuje maksymalny rabat na poziomie 8200 zł.