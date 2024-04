Najtańsza Skoda na rynku. Tyle kosztuje Skoda Fabia

Skoda nie ma już przedstawiciela w segmencie A, dlatego najtańszym modelem czeskiej marki jest obecnie Fabia. Czwarta generacja miejskiego samochodu zadebiutowała w 2021 roku, a dziś jest dostępna w pięciu wersjach silnikowych i trzech wariantach wyposażenia.

Czym wyróżnia się Fabia? Model, który otwiera ofertę czeskiego producenta mierzy 4108 mm na długość i ma rozstaw osi 2564 mm. Podobnie jak poprzednie wcielenia Fabii, nowa odsłona również daje popis w kwestii właściwości praktycznych. Pojemność bagażnika wynosi 380 litrów, a to wartość zbliżona do tych, które znamy z kompaktowych hatchbacków. Wewnątrz znajdziemy schowki, półeczki i uchwyty na kubki, a także obszerne kieszenie w drzwiach, które ułatwiają zapanowanie nad bałaganem. Fabia od zawsze grała rolę jednego z najbardziej praktycznych aut w klasie i te walory wciąż są w cenie.

Reklama

Skoda Fabia - taki jest najtańszy model Skody

Reklama

Podstawowym wariantem Fabii jest obecnie Skoda Fabia Essence z silnikiem 1.0 MPI o mocy 80 KM pod maską. 3-cylindrowa, wolnossąca jednostka połączona jest z 5-biegową skrzynią manualną. Osiągi takiego auta wystarczą raczej do miejskiej jazdy - przyspieszenie do setki zajmuje 15,7 sekundy. Najsłabszą i najmocniejszą wersję Fabii dzieli pod tym względem prawdziwa przepaść, bowiem wariant z motorem 1.5 TSI pod maską przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 8 sekund, a prędkość maksymalna to 225 km/h.

Wróćmy jednak do Fabii, którą wybiorą klienci zdeterminowani, by uzyskać jak najniższą cenę na fakturze. Wyceniony na 71 850 zł wariant w wyposażeniu standardowym proponuje rozsądny zestaw udogodnień. Mamy tu m.in. radio z dotykowym, 8-calowym ekranem, gniazda USB-C, klimatyzację, regulację wysokości fotela kierowcy, czujniki parkowania z tyłu, LED-owe reflektory, 15-calowe felgi stalowe i komplet systemów bezpieczeństwa oraz wsparcia kierowcy, wymaganych przez prawo. To m.in. asystent rozpoznawania znaków drogowych, asystent pasa ruchu, kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, system SOS, a także układ wykrywania zmęczenia kierowcy.

Skoda Fabia - cennik 2024

Oferta, na którą składają się tylko 3 wersje wyposażenia sprawia, że o jeden poziom wyższa wersja Selection proponuje już system bezkluczykowego uruchamiania samochodu Kessy Go, bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto, tempomat, wielofunkcyjną kierownicę, dwa dodatkowe głośniki (łącznie jest ich 6), a także… parasolkę w drzwiach kierowcy. Miły akcent.

Na szczycie gamy stoi wersja Monte Carlo. Skoda Fabia w topowej wersji w standardzie ma m.in. 16-calowe felgi aluminiowe, przyciemniane szyby, 3-ramienną kierownicę sportową, oświetlenie ambientowe i garść sportowych akcentów.

Za wiele elementów nadal należy jednak dopłacić. Wymagają tego m.in. cyfrowy zestaw wskaźników (1900 zł), nawigacja w zestawie z cyfrowymi zegarami (5600 zł), kamera cofania (1400 zł), dwustrefowa klimatyzacja (1350 zł), adaptacyjny tempomat (1250 zł) czy asystent martwego pola (2900 zł).

Oto pełny cennik Skody Fabii 2024:

Silnik Moc Skrzynia biegów Essence Selection Monte Carlo 1.0 MPI 80 KM man 5b 71 850 zł 75 450 zł 85 800 zł 1.0 TSI 95 KM man 5b 75 350 zł 78 950 zł - 1.0 TSI 115 KM man 6b 77 650 zł 81 250 zł 91 600 zł 1.0 TSI 115 KM aut 7b DSG - 86 300 zł 96 600 zł 1.5 TSI 150 KM aut 7b DSG - - 103 900 zł

Konkurencja nie śpi. Najtańsze auta w klasie B

Z jakimi rywalami mierzy się obecnie Fabia? W stawce nadal jest całkiem sporo konkurentów. Najbardziej zbliżonym jest Seat Ibiza - auto bazujące na tej samej płycie podłogowej i dzielące podzespoły z Fabią. Cena podstawowej wersji Reference jest o kilkaset złotych niższa, bo wynosi 71 200 zł, ale Ibiza nie ma czujników parkowania w standardzie. Oferta jest zbliżona, ale poszczególne wersje wyposażenia Seata różnią się poszczególnymi elementami wyposażenia - warto sprawdzić jak te dwa modele wypadają w bezpośrednim porównaniu.

Szokującą różnicę cenową zauważą klienci, którzy zajrzą do cennika Dacii Sandero. Budżetowy model rumuńskiej marki da się kupić za 62 900 zł. Gdzie jest haczyk? Sandero Essential ma w standardzie czujniki parkowania i elektryczne szyby, ale dopłaty wymaga klimatyzacja oraz system multimedialny. Wyposażone w te elementy Sandero Expression wyceniona została na 66 900 zł. 90-konny turbodoładowany silnik sparowany jest z 5-biegową skrzynią ręczną.

W segmencie B ciekawą propozycją jest również Renault Clio w cenie od 74 600 zł. Odrobine droższe Renault ma w standardzie lepsze wyposażenie, 90-konny silnik i 6-biegową przekładnię manualną. Standardem są tutaj cyfrowe zegary, system multimedialny z bezprzewodowym połączeniem Apple CarPlay i Android Auto, czujnik deszczu i elektryczne szyby również z tyłu.

Wreszcie, warto odnotować rynkowego debiutanta w postaci Citroena C3. Dlaczego C3 nazywamy "debiutantem"? Model doczekał się zupełnie nowej wersji, nieco innej od swojego poprzednika. Auto ma niemal niezmieniony rozstaw osi, ale teraz jest nieco wyższe i odrobinę dłuższe. Jeden z najmniejszych przedstawicieli obecnej klasy B został wyceniony na 71 250 zł. W standardzie - silnik 1.2 o mocy 100 KM, 6-biegowa skrzynia ręczna, tempomat, czujniki cofania, klimatyzacja i wielofunkcyjna kierownica.