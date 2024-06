Nowa Skoda Octavia już w Polsce. Dużo się zmieniło

Tomasz Sewastianowicz: Skoda Octavia jako model wróciła na pozycję lidera polskiego rynku. Utrzymacie pierwsze miejsce na stałe? Jak chcecie walczyć o względy kierowców?

Michał Bajon, dyrektor sprzedaży Skoda: Octavia pracowała na swój sukces latami. To samochód, który zdefiniował ten segment. Trafia w potrzeby klienta indywidualnego, małego przedsiębiorcy i dużych flot. Równolegle ze sprzedażą ostatnich sztuk poprzedniego modelu zaczynamy zbierać zamówienia na nowy model po faceliftingu. Nowa Skoda Octavia poza zamianą stylistyki zyskała szereg innowacji, w tym najnowsze multimedia. Dlatego będzie skutecznie rywalizować na rynku i spodziewam się, że na pierwszym miejscu będziemy ją oglądać coraz częściej.

Skoda jako marka chce wrócić na pierwsze miejsce?

Nie jest to w tej chwili dla nas priorytetem. Skupiamy się na tym, żeby dostarczać klientom samochody, jakich oczekują, i w cenie, której oczekują, ale też nie za wszelką cenę. Także nie przewidujemy dramatycznej walki na wyprzedaże i konkurowanie rabatami. Stawiamy na stabilizację i spokojne gospodarowanie gamą modelową, elastycznie kształtując ofertę finansowania.

Skoda stawia na silniki Diesla i benzynowe

I nie rezygnujcie z silników Diesla i benzynowych. Zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 r. jest coraz częściej kwestionowany. Po tej dacie Skoda będzie produkować samochody na benzynę i olej napędowy?

Na razie nie rezygnujemy z tradycyjnych silników. Rozszerzamy stopniowo nasz portfel o samochody elektryczne. Wracamy z nową generacją aut hybrydowych po to, żeby odpowiadać na potrzeby rynku. Wszyscy producenci już nauczyli się, że gwałtowne przestawienie biznesu na model wyłącznie elektryczny nie jest możliwe. Stąd utrzymujemy w ofercie samochody zasilane benzyną i olejem napędowym. A co będzie po 2035 r.? Przed nami z pewnością ważne decyzje polityczne, z którymi wkrótce zmierzy się cała branża. Jednak do tego czasu na pewno silniki spalinowe w ofercie Skody zostaną.

Skoda sypie premierami. Oto nowy SUV, kombi i liftback

Jednocześnie mocno stawiacie na hybrydy…

Wracamy do gry z nową generacją hybrydy plug-in. Najnowsza Skoda Superb iV jako liftback i kombi i nowy SUV Kodiaq iV ponownie definiują pojęcie hybrydy – zarówno pod względem zasięgu, jak i nowatorskich rozwiązań. Po raz pierwszy w trybie elektrycznym można przejechać powyżej 100 km. Do tego jest możliwość szybkiego ładowania prądem stałym z mocą 50 kW. Dwukrotnie większy niż poprzednio akumulator wysokonapięciowy o pojemności brutto 25,7 kWh daje nam praktyczny zasięg. Dzięki temu w mieście jeździmy całkowicie elektrycznie i bez dyskomfortu. To wywraca stolik. Szczególnie że za chwilę (od 2025 r.) zaostrzają się przepisy dotyczące raportowania dekarbonizacji. Nasza hybryda typu plug-in ma naprawdę bardzo wyśrubowane parametry, jeśli chodzi o wpływ na środowisko, dlatego jest bardzo dobrą odpowiedzią na polski rynek, na którym infrastruktura ładowania ciągle nie nadąża. To nowoczesny pomost na drodze od samochodów spalinowych do elektrycznych.

Niebawem na rynku pojawią się dwa nowe elektryczne SUV-y – Skoda Elroq i Skoda Epiq. Macie już pomysł na zwiększenie sprzedaży aut EV?

Po doświadczeniach ze Skodą Enyaq wiemy, że najwłaściwszą formą sprzedaży samochodu elektrycznego jest zaoferowanie go w dobrze skrojonym, dedykowanym finasowaniu. Takie rozwiązanie pozwala zoptymalizować koszty użytkowania auta. Produkty z rynkową wartością rezydualną czy produkty typu najem all inclusive pozwalają też uniknąć strat związanych z wahaniami cen samochodów. Poza tym trzeba pamiętać, że finansowanie to także różne opcje zakończenia kontraktu. Pod koniec 2023 r. właśnie taka przemyślana oferta finasowania okazała się sukcesem i pozwoliła nam wprowadzić na rynek duży wolumen modelu Enyaq. Sądzę, że mniejsza Skoda Elroq, a w przyszłości miejski model Skoda Epiq z finasowaniem dedykowanym dla klienta indywidualnego, będą bardzo atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie auta.

Skoda wprowadza dwa nowe SUV-y, w tym tanie auto dla ludu

Polacy kupują modele bazowe, czy jednak nowa Skoda musi być porządnie wyposażona i z mocnym silnikiem?

Tanie wersje aut sprzedawały się za czasów Felicii. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, za czym staramy się nadążać. Stąd zmiana w sposobie konfigurowania samochodów. Odeszliśmy od tradycyjnych wersji i wprowadziliśmy pakiety wyposażenia oraz różne warianty wykończenia wnętrza. Dobrym przykładem jest tu nowa Octavia dostępna właściwie w dowolnej odmianie – od auta bazowego dla przedstawiciela handlowego, przez samochód dla średniej kadry menedżerskiej, aż po najlepiej wyposażone wersje, z których korzystają menedżerowie średnich i większych przedsiębiorstw. Jednocześnie Octavia może być autem zarówno dla nowoczesnej, rozwojowej rodziny, jak i dla starszego pokolenia. Każdy znajdzie właściwy model.

Nowe przepisy CAFE już w 2025 roku. Co czeka kierowców? Skoda Fabia zniknie?

Od początku 2025 r. wchodzą nowe, bardzo restrykcyjne regulacje emisji CAFE. Jak te przepisy wpłyną na ofertę producentów? Auta zdrożeją?

Jedną z naszych odpowiedzi na CAFE jest najnowsza hybryda plug-in, która zdecydowanie obniża emisję floty. Czy te regulacje będą miały wpływ na ceny? Niekoniecznie. Jako marka przygotowujemy się do tej transformacji od lat, więc w planach produkcyjnych są uwzględnione pewne ruchy rynkowe, które już widać. Nie spodziewam się, żebyśmy nagle od 2025 r. musieli obawiać się drastycznych zmian w cenach czy ofercie. Słyszałem plotki, że nagle znikną wszystkie samochody poniżej segmentu Octavii. To nieprawda. Miejskie auta zostaną – Skoda Fabia nigdzie się nie wybiera.

To dobra informacja dla klientów indywidulanych, ale w Polsce sprzedaż aut napędzają floty firmowe. Czym zamierzcie przyciągnąć do siebie małych i średnich przedsiębiorców?

Uruchomiliśmy kompleksowy program Biznes Ekspert, który jest wsparciem dla przedsiębiorców zarządzających mniejszymi i średnimi parkami samochodowymi (do 100 samochodów). Certyfikowani doradcy z wieloletnim doświadczeniem pomogą firmom wybrać optymalne modele z portfolio Skody, zarówno pod kątem wersji silnikowych, jak i wyposażeniowych. Ponadto doradzą w sprawie ubezpieczenia i opieki serwisowej. Program jest na tyle kompleksowy, że uwzględnia również kluczowe dla każdego przedsiębiorcy zagadnienia z obszaru finansów. Dzięki współpracy z Volkswagen Financial Services klienci otrzymają rzetelną informację na temat miesięcznej raty, a nowoczesne narzędzia finansowe pozwolą wybrać korzystny rodzaj finansowania, np. wynajem długoterminowy lub leasing klasyczny. Biznes eksperci pomogą również w opracowaniu lub aktualizacji polityki flotowej, która stanowi niezbędny element w zarządzaniu flotą. Jednym z dodatkowych elementów programu Biznes Ekspert są nowoczesne rozwiązania telematyczne, dzięki którym przedsiębiorca zyska stałą kontrolę nad kosztami w czasie eksploatacji pojazdów. Wszystko szyte na miarę potrzeb. Warto wspomnieć, że nasi biznes eksperci będą także doradzać w zakresie transformacji floty w kierunku elektromobilności i to nie tylko w zakresie doboru napędu samochodu, lecz także zmian potrzebnych w polityce flotowej i kadrowej firmy. Aby spełniać obowiązek raportowania emisji CO 2 , a także optymalizować koszty ładowania z infrastruktury publicznej oraz własnej. W każdym przypadku związanym z flotą wystarczy skontaktować się z przypisanym doradcą, który zajmie się opracowaniem odpowiedniej oferty. Program Biznes Expert jest Simply Clever jak rozwiązania, które stosuje Skoda.

To ile czasu trwają formalności? Od pojawienia się w salonie do momentu, kiedy otrzymam kluczyki do nowego auta?

Ocena zdolności kredytowej zajmuje od kilku godzin do kilku dni. Nasi partnerzy z Volkswagen Financial Services załatwiają to zazwyczaj w ciągu dwóch-trzech dni. Jeśli klient wybierze auto z oferty dostępnej na placach dilerskich, to po podpisaniu umowy kluczyki dostaje właściwie od ręki. Samochód skonfigurowany pod zamówienie zostanie wyprodukowany w sześciu–ośmiu tygodni, czyli jak za najlepszych czasów pełnej dostępności.

Czy program pozwala sfinansować każdy model Skody bez względu na cenę i wyposażanie? Opłaca się wybrać droższy samochód?

Opłaca się i to bardzo. Program Biznes Expert pozwala na to rozwiązanie finansowe oparte na rynkowej wartości rezydualnej, więc łatwo przesiąść się na samochód wyższej klasy, bo akurat lepiej trzyma wartość w perspektywie czasu. Krótko mówiąc, w podobnej racie można użytkować droższy czy większy model.

Skoda zmienia sposób sprzedaży samochodów w Polsce. To rewolucja

Skoda wprowadza w Polsce agencyjny model sprzedaży samochodów. Skąd taka zmiana i co zyskają na tym klienci?

W modelu agencyjnym diler stanie się agentem, który będzie odpowiedzialny za pozyskanie i obsługę klienta, ale proces sprzedaży samochodu będzie wykonywał na rzecz importera, czyli Volkswagen Group Polska. Zmienia się zatem rola partnerów marki Skoda. Dla klienta największą różnicą będzie to, że sprzedającym samochód będzie VGP, tzn. umowa sprzedaży auta będzie zawierana z VGP, fakturę za samochód wystawi VGP. Odpowiedzialność z tytułu sprzedaży produktu będzie również po stronie VGP. Wprowadzenie modelu sprzedaży agencyjnej oznacza też transparentność. Przy zawarciu umowy nie ma żadnych pośredników czy dodatkowych instytucji finansujących. Ze strony Skody pojawiają dedykowani key account managerowie, którzy pracują z dużymi flotami, co wielu przedsiębiorców sobie ceni.

A klient indywidualny? Co zyska Kowalski?

Także transparentność. W każdym punkcie dilerskim Skody będą obowiązywać takie same ceny. Jeżeli wprowadzimy dodatkową ofertę czy promocję, to zawsze identyczną dla wszystkich.

Nowa Skoda Epiq ceną mocno obniży próg wejścia do świata samochodów elektrycznych

Jakich premier rynkowych możemy spodziewać się najbliższym czasie?

Przed nami duża dawka elektomobilności. Na początku 2025 r. na rynek wjedzie Skoda Elroq, czyli kompaktowy SUV pozycjonowany niżej modelu Enyaq, dlatego ma szansę na duże powodzenie w Polsce. Sądzę, że to będzie nasz elektryczny przebój. Później dołączy 4,1-metrowy model Epiq. Miejski B-SUV Skody mocno obniży próg wejścia do świata samochodów elektrycznych.