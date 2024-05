Nowa Skoda Elroq odkrywa karty. Rusza rewolucja

Skoda gotowa do największej rewolucji od wejścia w skład Grupy Volkswagen ponad 30 lat temu. Nowa strategia czeskiej marki przewiduje transformację nie tylko pod względem stylistyki, ale też jeśli chodzi o technologię napędu.

Rozmach finansowy imponuje. Do 2027 roku Czesi zainwestują 5,6 mld euro (ponad 24 mld zł) w elektromobilność oraz 700 mln euro w cyfryzację. Stąd do 2026 roku pojawi się sześć zupełnie nowych modeli w najważniejszych segmentach rynku. Jakie auta trafią na polskie drogi?

Skoda zmienia styl. Nowy SUV Elroq z gładkim i świecącym przodem

Skoda Elroq jako pierwsza pojawi się jeszcze przed wakacjami. To elektryczny kompaktowy SUV, który w gamie marki przejmie rolę spalinowego modelu Karoq. Stawka jest wysoka, ponieważ właśnie segment C-SUV rośnie najszybciej, a modelem Elroq firma chce wykroić dla siebie jak najwięcej z europejskiego rynku. Jednym z atutów w walce o serca kierowców ma być styl. Na dowód Czesi pochwalili się sylwetką swojego dzieła.

Masywna przednia część Skody Elroq nazwana Tech-Deck Face łączy w sobie zespół czujników odpowiedzialnych za prowadzenie auta oraz zupełnie nowy układ oświetlenia. Żebra grilla zostały zastąpione gładkim, ciemnym szkłem. Podzielone na cztery sekcje wąskie reflektory Matrix LED łączy pas świetlny poprowadzony tuż pod krawędzią maski.

– W Skodzie, design jest ważną częścią tożsamości marki i jednym z głównych czynników naszego sukcesu – powiedział Oliver Stefani, szef działu projektowania Skody. – Ciągły rozwój kluczowych elementów wizualnych jest zarówno wymagającym, jak i pasjonującym zadaniem. Z tego powodu mój zespół i ja jesteśmy podekscytowani, mogąc zaprezentować zapowiedź pierwszego modelu Skody, który zawiera nowy język projektowania Modern Solid, taki jak Tech-Deck Face i bardziej solidny ogólny wygląd. Co więcej, jest to pierwszy samochód w naszym portfolio, który posiada napis Skoda na ostro wyprofilowanej masce – wyjaśnił.

Nowa Skoda Elroq o 20 cm większa niż Karoq. Pojemność bagażnika?

Skoda Elroq z nadwoziem o długości 4,6 m jest o 20 cm dłuższa od modelu Karoq. Większe rozmiary to bardziej przestronne i pojemne wnętrze. W rodzinnej eksploatacji do gustu przypadnie obszerny bagażnik. Pojemność? Z pewnością większa niż standardowe 521 l schodzącej z rynku Skody Karoq.

Pomysłowości czeskiej marki dopełnią haczyki na torby, elementy cargo do zabezpieczania ładunku przed przesuwaniem i ukryty pod podłogą schowek. W końcu rozwiązania polepszające funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody. Także Elroq zadebiutuje z pakietem nowych patentów spod znaku "Simply Clever".

Nowa Skoda Elroq - mocy nie zabraknie. Także jako 4x4

Elroq to trzeci model Skody oparty na modułowej platformie samochodów elektrycznych MEB Grupy Volkswagen. Z tej architektury korzysta już Enyaq i Enyaq Coupe. Stąd można spodziewać podobnych parametrów układu napędowego, w tym akumulatora o pojemności 82 kWh z ulepszonym składem chemicznym ogniw i udoskonaloną funkcją zarządzania. Szczytowa moc ładowania do 175 kW oznacza uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. pojemności w zaledwie 28 minut.

Elektryczny silnik o mocy 285 KM (545 Nm) zapewni przyspieszenie od 0 do 100 km/h na poziomie 6 sekund. Zasięg do 600 km w wersji tylnonapędowej byłby mile widziany. Za to układ 4x4 zapewni lepszą trakcję i wyższą moc (w wersji RS przynajmniej 340 KM).

Nowa Skoda Elroq w 2024 roku, Epiq jako tani SUV dla ludu, kombi zamiast Octavii i 7-osobowy SUV

Po kompaktowej Skodzie Elroq zadebiutuje 4,1-metrowy model Epiq. Mniejszy B-SUV ma kosztować ok. 25 tys. euro (107 tys. zł). Z taką ceną najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny czeskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. W drodze jest też nowe elektryczne kombi jako alternatywa dla Octavii.

Następna w kolejce jest Skoda Space, czyli produkcyjna wersja prototypu Vision 7S. Nowy elektryczny SUV o długości ok. 4,9 m będzie największym autem marki. Wnętrze zmieści 7 osób w trzech rzędach siedzeń. Akumulator 89 kWh ma zapewniać ponad 600 km zasięgu i możliwość ładowania z mocą do 200 kW.