Wypadek amerykańskich żołnierzy

Dwóch żołnierzy z USA zostało rannych w wypadku drogowym w miejscowości Żyrów koło Grójca. Jak informuje polsatnews.pl, pojazd jadący w wojskowej kolumnie wypadł z drogi i uderzył w przepust. Kierowany przez żołnierzy samochód nagle opuścił pas ruchu i zjechał na pobocze.

Mundurowi zostali przetransportowani do szpitali w Grójcu i w Radomiu. Na miejscu zdarzenia pracuje Żandarmeria Wojskowa, która zabezpiecza miejsce. Jak informuje rzecznik służby, droga w miejscu wypadku jest przejezdna. Bezpieczeństwa pilnuje patrol ruchu drogowego.

Żołnierze z USA w szpitalu. Wypadek koło Grójca

Rzecznik mazowieckiej ŻW podaje, że pojazd, który brał udział w wypadku nie jest mocno zniszczony, a kierujący nim był trzeźwy. Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia nie są znane - będzie to przedmiotem wyjaśnień. Ustaleniem powodu wypadku zajmie się ŻW.

Jak podaje Wirtualna Polska, poszkodowani żołnierze mają 21 i 22 lata.

Wypadki żołnierzy w Polsce

Zdarzenie, do którego doszło na Mazowszu to kolejny wypadek z udziałem wojskowych. Dzień wcześniej do zderzenia brytyjskich pojazdów jadących w kolumnie doszło w Szczecinie, a poszkodowanych zostało wówczas aż pięcioro żołnierzy.

Kilka dni temu podczas szkolenia na Bałtyku zaginął żołnierz wojsk specjalnych - do teraz nie udało się go odnaleźć. W poniedziałek w trakcie ćwiczeń NATO w miejscowości Bemowo Piskie zginął z kolei 43-letni kapral z Hiszpanii.