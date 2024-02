Dacia z fabrycznym LPG hitem w Polsce, Duster napędza biznes

Dacia jest specjalistą od samochodów z fabryczną instalacją LPG, a Polacy to doceniają. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. Z niemal 18 tys. aut sprzedanych w 2023 roku aż 57 proc., czyli niemal 10,2 tys. egz. stanowiły modele z napędem dwupaliwowym (benzyna + LPG).

Reklama

Koniem pociągowym biznesu rumuńskiej marki należącej do Grupy Renault jest Dacia Duster - w 2023 roku zarejestrowano 9100 egz. To drugi najpopularniejszy w Polsce samochód segmentu SUV B+ i trzeci wybór w sprzedaży do klienta indywidualnego.

Dacia Sandero Stepway, czyli udawany SUV przebojem z LPG

Dacia Sandero Stepway swoją bojową stylizacją "na SUV-a" rozbiła bank. Aż 77 proc. z 5159 aut sprzedanych w Polsce stanowiła właśnie wersja Stepway (prawie 4 tys.). Ponad połowa kupujących Sandero to klienci indywidualni, którzy najchętniej wybierali wersję Stepway Expression z silnikiem ECO-G 100, czyli z fabryczną instalacją gazową LPG (silnik trzycylindrowy 1.0/100 KM).

Reklama

Dacia Jogger najlepiej 7-osobowa i z instalacją LPG

Największe powodzenie fabryczna instalacja LPG miała w rodzinnym modelu Jogger. Dacia w 2023 roku sprzedała w Polsce niemal 3,2 tys. sztuk tego auta. Z tego aż 87 proc., czyli ponad 2,7 tys. stanowiły wersje z napędem dwupaliwowym ECO-G. Najchętniej wybieraną wersją był Jogger 7-miejscowy z silnikiem 1.0/100 KM (benzyna+LPG).

Dacia sypie premierami w Polsce. Oto cztery nowe modele

Dacia w 2024 rok wjeżdża na pełnych obrotach. Salony sprzedaży zyskają nowy wygląd, a lista premier rozpisanych na kolejne miesiące obejmuje przynajmniej cztery nowości, które mają podbić sprzedaż.

Nowa Dacia Jogger Hybrid 140, najtańsza hybryda na rynku

W kwietniu 2024 roku na rynek wjedzie Dacia Jogger Hybrid 140 wyposażona pełny napęd hybrydowy. Pod maską benzynowy silnik wolnossący 1.6/94 KM. Obok zainstalowano silnik elektryczny dysponujący mocą 49 KM i 205 Nm. Energię magazynuje akumulator 1,2 kWh. Do tego jest jeden niewielki silnik EV o mocy 20 KM (50 Nm), który dostał rolę prądnicy i rozrusznika. Odpowiada za sprawne uruchamianie silnika spalinowego, a do tego synchronizuje przełożenia kłowej skrzyni biegów. Można spodziewać się, że Jogger Hybrid 140 będzie najtańszym samochodem dostępnym na polskim rynku z pełną hybrydą (HEV) w segmencie kompaktowych crossoverów.

Reklama

Nowa Dacia Duster 2024 wjeżdża do Polski, koniec diesla

Nowa Dacia Duster w Polsce zadebiutuje na przełomie maja i czerwca. SUV trzeciej generacji powstał na platformie CMF-B, czyli jak Sandero i Jogger. Mimo identycznej długości z poprzednikiem (4,3 m) nowocześniejsza architektura pozwoliła wygospodarować więcej miejsca na pokładzie. Stąd bardziej obszerna kabina i pojemność bagażnika większa o 27 l (472 l z napędem na przednie koła).

Nowy Duster nie będzie już dostępny z silnikiem Diesla. Zamiast tego producent stawia na miękką hybrydę MHEV, pełną hybrydę i benzynowy silnik 1.0 z fabryczną instalacją LPG. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Nowy Duster 2024 jako hybryda i z fabrycznym LPG

Nowa Dacia Duster TCe 130 skrywa pod maska nowy trzycylindrowy i turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1.2 z systemem miękkiej hybrydy 48V. Układ MHEV wspomaga silnik spalinowy podczas rozruchu i przyspieszania, umożliwia też odzyskiwanie energii i ładowanie baterii podczas hamowania.

Dacia Duster Hybrid 140 to pełny napęd hybrydowy złożony z wolnossącego silnika benzynowego 1.6/94 KM, dwóch silników elektrycznych i zautomatyzowanej skrzyni biegów. System posiada cztery przełożenia dla jednostki spalinowej i dwa dla elektrycznej. Taka hybryda w trybie elektrycznym ma pozostawać nawet do 80 proc. czasu jazdy (w mieście).

Wreszcie nowa Dacia Duster Eco-G 100, czyli SUV silnikiem 1.0 i fabryczną instalacją LPG. Producent obiecuje ponad 1300 km zasięgu, a to dzięki dwóm zbiornikom o łącznej pojemności niemal 100 litrów (50 l benzyny i 50 l gazu LPG). Butlę zamontowano pod podłogą, dzięki temu nie zmniejsza pakowności bagażnika.

Nowa Dacia Duster - oto cztery wersje wyposażenia

Nowa Dacia Duster będzie dostępna w czterech wersjach wyposażenia. Bazowa odmiana Essential to stacja Media Control, relingi dachowe, manualna klimatyzacja, 6 poduszek powietrznych oraz czujniki parkowania z tyłu.

Odmiana Expression jest bogatsza o 17-calowe alufelgi, 7-calowy cyfrowy zestaw zegarów, centralny ekran dotykowy 10,1 cala z systemem multimedialnym Media Display i bezprzewodową łącznością Apple CarPlay/Android Auto czy kamerę cofania.

Terenowo stylizowana Dacia Duster Extreme zapewni dodatkowo modułowe relingi dachowe, tapicerkę microcloud łatwą w czyszczeniu, gumowe dywaniki podłogowe i wykładzinę bagażnika, automatyczną klimatyzację, system YouClip, elementy ozdobne wnętrza i nadwozia w kolorze brązowo-miedzianym.

Nastawiona na komfort nowa Dacia Duster Journey to już 18-calowe alufelgi, automatyczna klimatyzacja, automatyczny hamulec postojowy, bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, system multimedialny Media Nav Live z nawigacją i dostępem do internetu, system audio Arkamys 3D Sound System z 6 głośnikami.

Nowa elektryczna Dacia Spring - nowy styl, mocniejszy silnik, większy zasięg

Latem na polski rynek wjedzie nowa Dacia Spring. Ten elektryczny SUV radykalnie zmieni stylistykę. Dostanie mocniejszy silnik. Wzrośnie też zasięg na jednym ładowaniu baterii.

Nowa Dacia Bigster w 2024 roku - silnik z fabrycznym LPG i hybrydy

Wreszcie największą bombą 2024 roku – także pod względem rozmiarów – będzie Dacia Bigster. Jako nowy SUV segmentu C od przedniego do tylnego zderzaka mierzy aż 4,6 m. To oznacza, że jest niemal 26 cm dłuższy od Dustera, który niebawem zawita do Polski.

Mocy dostarczą silniki z fabryczną instalacją LPG i układy hybrydowe (MHEV i HEV). Przewidziano wersje z napędem na przednią oś lub 4x4. Bigster powstanie na zmodyfikowanej platformie CMF-B, dlatego można spodziewać się rozwiązań jak pod karoserią Dustera.

Dacia Bigster to nowy i duży SUV w cenie małego

Zdaniem producenta Bigster będzie idealny na wyprawy w teren i piaszczyste drogi. Przy tym auto zaoferuje wszystko, co konieczne w SUV-ie z tego segmentu bez zbędnych gadżetów. Próżno w nim szukać takich zbytków jak chrom czy imitacje aluminium. Postawiono za to na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Bigster ma być także przepisem Dacii na zaoferowanie przystępnego samochodu klasy C w cenie modelu z niższej klasy.

Nowa Dacia Bigster - kiedy w Polsce?

Dacia Bigster zadebiutuje pod koniec 2024 roku. Do sprzedaży w Polsce trafi na początku 2025 roku. Samochód będzie produkowany w zakładzie Mioveni w Rumunii i na tej samej taśmie co Duster.