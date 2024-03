Dacia nie wierzy w koniec silnika spalinowego?

Tomasz Sewastianowicz: Dacia nie wierzy w koniec silnika spalinowego w 2030 roku i samochody elektryczne? Macie tylko jeden model na prąd…

Agnieszka Łyżwińska, dyrektor zarządzająca Dacia EAST:Korzystamy z faktu, że jesteśmy marką Grupy Renault, Grupy która w ramach swojego portfolio marek rozwija technologię i napędy hybrydowe, elektryczne czy alternatywne. Dacia korzysta z tych osiągnięć Grupy wprowadzając do sprzedaży napędy hybrydowe na dwóch modelach: Joggerinowy Duster, kontynuując także politykę obniżenia śladu węglowego oferując we wszystkich modelach dwupaliwowe rozwiązanie Eco-G. Wspomniany model elektryczny – Dacia Spring – właśnie zyskał zupełnie nową odsłonę – całkowicie odnowiona stylistyka, jakość wykonania czy nowe moce silnika i zasięgi – jest właśnie odpowiedzią, że Dacia podąża za oczekiwaniami rynku.

Nowa Dacia Duster nie oferuje silnika Diesla? Co zaoferujecie w zamian?

Polska jest bardzo ważnym rynkiem dla Dacii. W ubiegłym roku, z prawie 18 tysiącami sprzedanych samochodów, Polska uplasowała się na 10 miejscu w światowym rankingu marki Dacia. Tak jak w całej Europie także i w Polsce wraz z wprowadzeniem nowego Dustera wprowadzamy do oferty nową gamę silnikową odpowiadającą dzisiejszym potrzebom klientów: silnik Eco-G 100, TCe 130, TCe130 4x4 oraz Hybryda 140 – i to właśnie hybryda, dzięki wysokiej mocy i momentowi obrotowemu przy znacząco obniżonym spalaniu jest odpowiedzią na zakończenie produkcji diesla.

Jak sprzedają się auta z instalacją LPG?

Dwupaliwowy silnik Eco-G czyli z fabryczną instalację gazową to jednostka napędowa szczególnie ceniona przez polskiego klienta. W całej gamie spalinowej Dacii dwóch na trzech klientów wybiera to doskonałe rozwiązanie, wiedząc że Dacia oferuje najlepszy stosunek wartości do ceny.

Od lipca 2024 roku w życie wejdzie dyrektywa GSR2 dotycząca wyposażenia aut. Dacia szykuje się do tych zmian?

Wszystkie nasze modele są już gotowe na nadchodzące zmiany. Właśnie otworzyliśmy zamówienia na nowego Dustera a następnie zaczniemy przyjmować zamówienia na pozostałe modele z gamy – Sandero i Jogger – które spełniać będą wymagania nowej dyrektywy GSR2. Ostatnim naszym modelem zgodnym z nową normą, który wejdzie do sprzedaży w tym roku będzie nowy Spring.

Chińskie marki coraz mocniej rozpychają się na rynku europejskim i w Polsce. Jak zamierzacie poradzić sobie z ich agresywną polityką cenową?

Jesteśmy przygotowani na to, żeby konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku. Z jednej strony mamy doskonałe produkty, które są odpowiedzią na oczekiwania klientów, atrakcyjne cenowo, wsparte ofertą finansowania, umożliwiającą zakup bezgotówkowy oraz ofertą opieki pogwarancyjnej i przeglądów aż do 5 lat. Jako jeden z nielicznych producentów proponujemy ekonomiczne silniki dwupaliwowe w fabryczną gwarancją

Jakim autem będzie Dacia Bigster?

Dacia Bigster to nowy model w naszej gamie, który dzięki swoim wymiarom plasować się będzie w segmencie C-SUV. Więcej szczegółów będziemy mogli podać wczesną jesienią 2024 roku.

Dacia Bigster to nowy i duży SUV w cenie małego

O ile szefowa Dacii jest związana tajemnicą, to z naszych ustaleń wynika, że Dacia Bigster powstanie na zmodyfikowanej platformie CMF-B, dlatego można spodziewać się rozwiązań jak pod karoserią Dustera.

Dacia Bigster z długością 4,6 m będzie niemal 30 cm dłuższa od nowego Dustera. Mocy dostarczą silniki z fabryczną instalacją LPG i układy hybrydowe (MHEV i HEV). Przewidziano wersje z napędem na przednią oś lub 4x4.

Zdaniem producenta Bigster będzie idealny na wyprawy w teren i piaszczyste drogi. Przy tym auto zaoferuje wszystko, co konieczne w SUV-ie z tego segmentu bez zbędnych gadżetów. Próżno w nim szukać takich zbytków jak chrom czy imitacje aluminium. Postawiono za to na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Bigster ma być także przepisem Dacii na zaoferowanie przystępnego samochodu klasy C w cenie modelu z niższej klasy.

Dacia Bigster do sprzedaży w Polsce trafi na początku 2025 roku. Samochód będzie produkowany w zakładzie Mioveni w Rumunii i na tej samej taśmie co Duster.