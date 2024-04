Nowa Dacia Sandero i Sandero Stepway już w Polsce. Zmiany na lepsze

Dacia Sandero należy do najchętniej kupowanych samochodów w Europie. Od debiutu w 2008 roku na drogi wyjechało już ponad 3 mln sztuk trzech generacji tego modelu.

W Polsce obecne wcielenie Sandero to drugie najchętniej wybierane auto przez klientów indywidualnych i trzecie w segmencie B. Przy czym w 2023 roku aż 77 proc. z ponad 5 tys. sztuk sprzedanych nad Wisłą stanowiła stylizowana na SUV-a wersja Stepway ze zwiększonym o 4 cm prześwitem (prawie 4 tys.). Przeszło połowa kupujących Sandero to osoby prywatne, które na potrzeby gospodarstwa domowego najchętniej wybierały wersję Stepway Expression z silnikiem ECO-G 100, czyli z fabryczną instalacją gazową LPG (silnik trzycylindrowy 1.0/100 KM). Teraz kierowców czekają duże zmiany na lepsze. Jakim cudem?

Reklama

Dacia Sandero z nowym wyposażeniem. Podziękuj Unii Europejskiej

Unia Europejska chce bezpieczniejszych samochodów. Stąd od lipca 2024 roku w życie wejdzie dyrektywa GSR2 dotycząca wyposażenia aut. GSR to General Safety Regulation – ogólne przepisy bezpieczeństwa. "2" oznacza, że dotyczy elektronicznych asystentów kierowcy ADAS. Czyli nie chodzi o spełnienie norm zderzeniowych, a upchnięcie pod karoserią systemów wspierających prowadzącego auto. Lista wymaganego seryjnie wyposażania obejmuje m.in. system ISA, który rozpoznaje znaki ograniczenia prędkości oraz informuje o nich kierowcę, do tego mają być czujniki lub kamera cofania oraz system pomagający kierowcy utrzymać się na pasie ruchu w razie jego przekroczenia lub niebezpieczeństwa przekroczenia i ryzykiem kolizji.

Reklama

Sandero już w najtańszej wersji zyskało 10 nowinek

Stąd Dacia musiała zmodernizować całą gamę Sandero i wzbogacić wyposażenie seryjne o nowe systemy bezpieczeństwa. Już od najtańszej wersji Essential auto zyskało przynajmniej 10 nowinek. Lista obejmuje: rejestrator danych na temat zdarzenia, przygotowanie do montażu blokady alkoholowej, system rozpoznawania znaków drogowych i ostrzegania o nadmiernej prędkości, system kontroli pasa ruchu, utrzymanie pasa ruchu, kontrolę zmęczenia kierowcy, wspomaganie parkowania tyłem, czujnik światła i czujnik deszczu, aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, sygnalizację nagłego hamowania.

Dacia Sandero kończy ze skórą i chromem

Dacia pozbędzie się chromu i naturalnej skóry. Na pokładzie pojawią się szybsze gniazda USB-C. Przycisk My Safety na desce rozdzielczej pozwoli wyłączyć niektóre systemy ADAS podczas jazdy i przy każdym uruchomieniu samochodu. Do tego wchodzi Rescue code (kod ratunkowy), czyli naklejki z kodem QR na przedniej i tylnej szybie, które ułatwią strażakom dostęp do wszystkich informacji potrzebnych w razie akcji ratunkowej po wypadku.

Dacia Sandero i Sandero Stepway w nowym stylu

Razem z wyposażeniem Sandero zyskuje ma urodzie. Wersja Stepway w nowym kolorze Beige Safari (beżowy Safari) będzie najmodniejszym autem rumuńskiej marki w tym sezonie. Dwa lakiery szary Schiste, wcześniej zarezerwowany dla Joggera, oraz zielony Cedre charakterystyczny dla wersji Extreme, są teraz dostępne we wszystkich modelach. Sandero Stepway w wersji Expression pod lusterkami bocznymi zyskała nowe naklejki z emblematem Dacia Link i współrzędnymi GPS legendarnej rumuńskiej drogi Transfogaraskiej. Sandero dostanie też nowe 16-calowe stalowe felgi Flexwheel biton Atara. Z kolei odmiana Stepway to koła Flexwheel biton Atara Dark. Nowe 16-calowe aluminiowe obręcze diamentowane Randia to opcja.

Dacia Sandero 2024 - trzy silniki do wyboru

Dacia Sandero trzeciej generacji powstała z samych klocków, co Renault Clio czy Captur – auta mają wspólną platformę CMF-B. Stąd podobna gama silników.

Bazowa 3-cylindrowa jednostka 1.0 TCe turbo zapewni 90 KM mocy i 160 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie niecałe 12 sekund. Producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie 5,2–5,6 l/100 km. Ten sam silnik w wersji Stepway jest także dostępny z przekładnią CVT.

Wyłącznie Sandero Stepway Extreme jest dostępne ze 110-konnym wariantem 3-cylindrowego benzyniaka 1.0 TCe (200 Nm). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje równe 10 sekund. Auto może rozpędzić się do 180 km/h. Producent nie przewiduje automatycznej przekładni, silnik jest parowany tylko z 6-biegową skrzynią manualną.

Nowa Dacia Sandero z fabryczną instalacją LPG, ponad 1000 km zasięgu

Polskich kierowców najbardziej ucieszy jednak Sandero wyposażone w 3-cylindrowy turbodoładowany silnik 1.0 ECO-G 100 z fabrycznie montowaną instalacją LPG. Dwa zbiorniki (50 l benzyny i 40 l gazu) mają zapewnić ponad 1000 km zasięgu do kolejnego tankownia benzyny i LPG. W przypadku Sandero producent obiecuje zużycie paliwa na poziomie odpowiednio 5,4 i 6,5 l/100 km, a w wersji Stepway - 5,7 l benzyny i ok. 7 l LPG.

Nowa Dacia Sandero kosztuje od 62 900 zł, z fabrycznym LPG od 66 900 zł. Taniej już się nie da?

Dacia Sandero TCe 90 (1.0/90 KM) w wersji Essential kosztuje od 62 900 zł - to najtańszy model rumuńskiej marki i jeden z najtańszych samochodów na polskim rynku. Wyposażenie obejmuje m.in. elektrycznie sterowane lusterka boczne, światła przeciwmgłowe, stację multimedialną z 8-calowym ekranem, 4 głośniki, klimatyzację manualną czy złącze Bluetooth.

Najtańsza uterenowiona Dacia Sandero Stepway Essential to wydatek od 70 600 zł. Sandero z fabryczną instalacją LPG kosztuje od 66 900 zł – taki samochód jest dostępny w bogatszej odmianie Expression.