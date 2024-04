Carla Wentzel odpowiada na pytania

Błyskawicznie zmieniający się rynek wymaga sprawnego działania i odważnych decyzji. Konkurenci z Chin zaczynają dawać się we znaki europejskim producentom, a przesiadka do aut elektrycznych nie na każdym rynku idzie jak po maśle. Trudne czasy? Z pewnością, ale grupa Volkswagen ma plan, by przez transformację przejść możliwie gładko i z zachowaniem kluczowej dla biznesu rentowności.

Prezes zarządu Volkswagen Group Polska, Carla Wentzel, pełni obowiązki od ponad 100 dni. Zastąpiła na tej pozycji Pavla Šolca, który po zakończeniu 3-letniego kontraktu wrócił do centrali marki Skoda. Pierwsza kobieta na stanowisku prezesa Volkswagen Group Polska spotkała się z nami, by odpowiedzieć na kilka pytań. Pochodząca z Republiki Południowej Afryki Carla Wentzel pracowała na rynkach całego świata, ostatnie 5 lat odpowiadała za grupę VW w Irlandii, a w rozmowie z nami uchyliła rąbka tajemnicy w kwestii nadchodzących premier. Zdradziła również, jak koncern podchodzi do kwestii chińskiej konkurencji.

100 dni w roli prezesa. Tak Carla Wentzel widzi polski rynek

Maciej Lubczyński: Minęło pierwsze 100 dni na nowym stanowisku. Czy polski rynek zdążył już Panią czymś zaskoczyć?

Carla Wentzel, Prezes Zarządu Volkswagen Group Polska: Moje wrażenia są bardzo pozytywne. Polska zaskoczyła mnie zaawansowaniem technologicznym - szeroko wdrożone płatności bezgotówkowe, Blik, czy systemy informatyczne działają rewelacyjnie, np. fakt, że kierowcy nie muszą wozić ze sobą prawa jazdy i dokumentów samochodu jest dość wyjątkowy. Inne niespodzianki? Nie spodziewałam się, że Polacy tak kochają swoje auta. Nawiązują z pojazdami prawdziwą relację i przywiązują się do samochodów. Kochają też podróżować nimi po całej Europie. To naprawdę miłe zaskoczenie. Jeśli chodzi o elektromobilność, to zrozumienie tego obszaru nie jest jeszcze powszechne i widać, że jesteśmy na początku drogi.

Polska nie należy do rynków z dużym udziałem EV. Co, Pani zdaniem, sprawiłoby, że Polacy chętniej przesiadaliby się do aut elektrycznych?

Przede wszystkim uważam, że nie ma szybkiego rozwiązania. To podróż, która chwilę potrwa niemniej musimy zrozumieć i przyjąć do wiadomości, że samochody elektryczne są przyszłością indywidualnej motoryzacji. Volkswagen stawia na tę technologię i przechodzi dużą zmianę. Z producenta aut stajemy się dostawcą rozwiązań zrównoważonego transportu, a to znacznie szersze podejście. Przesiadka na EV to duża, ważna decyzja i prawie każdy ma swoje zdanie na jej temat, jednak nie każdy ma wystarczającą wiedzę. Potwierdza to badanie PSPA, które pokazuje, że rozumienie elektromobilności nie jest zbyt duże. Zaledwie 14% badanych określa swoją wiedzę w tym zakresie jako dobrą lub bardzo dobrą. Zatem należy zacząć od edukacji i zwiększania świadomości – należy umożliwić ludziom przejechać się autem elektrycznym, doświadczyć jego cech i zalet. Przykład - na dzisiejsze spotkanie przyjechałam do Warszawy z Poznania Volkswagenem ID.7 i to była fantastyczna podróż - piękna pogoda, świetny samochód. Na trasie mijaliśmy ładowarki, niemniej mimo jazdy przez większość czasu z maksymalną dozwoloną w Polsce prędkością 140 km/h, nie musieliśmy ładować - do Warszawy dojechaliśmy z zapasem 16 procent energii. W hotelu skorzystaliśmy z bezpłatnej ładowarki Porsche Destenation Charger, samochód jest teraz gotowy na powrotną drogę. W efekcie ta konkretna podróż Poznań-Warszawa-Poznań okazuje się nie tylko relaksująca, cicha, ale także zdecydowanie tańsza w porównaniu z autem spalinowym. Klienci powinni móc tego doświadczyć , by wyrobić sobie własne zdanie, to ułatwi podjęcie decyzji o przesiadce do EV.

Zdaję sobie sprawę, że wiele zależy od możliwości ładowania jakie ma dana osoba ma co dzień i jakie trasy pokonuje. Dlatego kolejną kwestią, na którą moim zdaniem należy zwrócić uwagę jest infrastruktura. Odległości w Polsce są spore, a na pewno większe niż w Irlandii, w której spędziłam ostatnie lata. Ludzie nie będą chcieli jeździć elektrycznymi autami w trasę, dopóki nie będą wiedzieli, że trasach czeka na nich rozwinięta, niezawodna infrastruktura. W tej kwestii widzimy duży postęp, liczba ładowarek już teraz się zwiększa, ale uruchamianie nowych ładowarek trwa bardzo długo, nawet do dwóch lat.

Przesiadka do EV powinna również być uzasadniona ekologicznie. W tej kwestii również widzimy, że Polska zmierza w dobrym kierunku, przechodzenia z energii z węgla na rzecz odnawialnych źródeł. Zmiany klimatu są jednym z kluczowych wyzwań tej dekady, tego pokolenia. Mamy więc moralny obowiązek pokierować rozwojem technologii i sprawić, by przesiadka do aut elektrycznych wiązała się z ograniczeniem emisji i była przyjazna dla środowiska.

Chińskie auta na europejskim rynku. Volkswagen ma jasny plan

Chińskie samochody przestają być ciekawostką i zaczynają przyciągać do salonów coraz większą liczbę klientów. Czy macie plan na poradzenie sobie z konkurencją z Państwa Środka.

Przede wszystkim, jako Grupa Volkswagen opowiadamy się za wolnością handlu. Każdy powinien mieć równe szanse. Co wynika dla nas z obecności chińskich konkurentów? Pojawia się rywalizacja, a w jej następstwie innowacje. Więcej innowacji to lepsza wydajność, a ta z kolei przekłada się na niższe koszty. Powinniśmy w pewnym sensie współpracować, również z producentami z Państwa Środka. Klimat jest tematem globalnym, nie możemy przeciwdziałać zmianom klimatu sami. Nie możemy ignorować chińskiego rynku, który jest przecież ogromny. Grupa Volkswagen jest obecna na chińskim rynku od 40 lat. Chiny to dla nas największy pojedynczy rynek. Volkswagen opracował bardzo dokładną strategię In China For China. Współpracujemy z organizacjami i koncernami w Chinach i prowadzimy tam szeroko zakrojone działania. To tam zbudowaliśmy m.in. centrum badawczo-rozwojowe i tam skupiamy się na rozwijaniu przystępnych, nowoczesnych rozwiązań. Krótko mówiąc - musimy przystosować się do zmian i nie możemy ignorować Chin. Wracając do konkurencji rynkowej, naszą siłą są nasze marki, ich pozycja i ogromne portfolio pojazdów, mamy ofertę dla każdego klienta, niezależnie od tego jakiego samochodu i jakiego napędu szuka. Oferujemy nowoczesne, oszczędne i dynamiczne auta spalinowe, wprowadzamy na rynek kolejną generację hybryd plug-in i oczywiście wiele nowych modeli elektrycznych, jak choćby wspomniany przed chwilą Volkswagen ID.7.

Z markami jak z dziećmi, z punktu widzenia rodzica trudno jest wskazać ulubioną i nie można skupić się na jednej. Czy na polskim rynku są jednak marki, które radzą sobie ponadprzeciętnie dobrze?

Na to pytanie muszę odpowiedzieć ostrożnie, bo jestem odpowiedzialna za wszystkie marki i nie mogę żadnej faworyzować. Jak wspomniałam, w ofercie mamy auta dla każdego klienta, marki odpowiadają na zróżnicowane potrzeby. Mogę wskazać jednak kilka wspaniałych osiągnięć. Na przykład Audi, które w Polsce w 2023 roku było numerem 1 w segmencie premium. Interesującym zjawiskiem jest rewelacyjna sprzedaż marek premium w Polsce. Bardzo obiecujące są też wyniki marki Cupra, która rośnie bardzo szybko i sprawnie odnosi sukcesy w Polsce i Europie. A niełatwo jest zbudować nową markę od zera. Dostrzegamy też szanse i szybki wzrost marki Porsche i będziemy dążyć do tego, by dalej powiększać sieć dystrybucji i promować jej sukces. Podsumowując, w naszej rodzinie mamy wspaniałe dzieci, wszystkie odnoszą sukcesy, a kilka z nich bez wątpienia błyszczy i ma teraz swoje 5 minut.

Rok premier w grupie Volkswagena. W 2024 będzie się działo

Jakie są kluczowe premiery grupy zaplanowane na ten rok?

W tym roku zaprezentujemy 30 nowych modeli, wśród nich auta spalinowe, drugą generację hybryd plug-in i oczywiście wiele aut elektrycznych. Jedną z najważniejszych jest nowe, elektryczne Porsche Macan - ważny dla marki model, który już poznaliśmy. Dla Skody będzie to Elroq czyli drugi, elektryczny SUV marki oraz nowe Superb i Kodiaq. W przypadku Audi dużym wydarzeniem jest premiera Q6, opartego o nową platformę PPE, jest to model, z którym wiążemy spore oczekiwania. Sporo będzie działo się również w przypadku marki Volkswagen Samochody Dostawcze – m.in. zadebiutuje nowy Volkswagen Transporter, istotny z punktu widzenia aut użytkowych. Potencjał ma także nowa wersja ID.Buzza z dłuższym rozstawem osi. Ważne premiery przygotował oczywiście Volkswagen - nowy Golf, nowy Tiguan, nowy Passat to kluczowe modele. Tiguan z układem napędowym plug-in hybrid dysponuje zasięgiem nawet 120 km w trybie elektrycznym, energię pozwala uzupełniać bardzo szybko, z mocą 50 kW. Debiutują też auta całkowicie elektryczne, jak ID.7, który wjechał już na rynek i spotkał się ze świetnym odbiorem, niebawem model ten dostępny będzie w wersji Tourer. Oczywiście wymienić należy też długo oczekiwaną, budzącą sporo emocji Cuprę Tavascan. Bez wątpienia to rok wielu ciekawych i bardzo ważnych premier.