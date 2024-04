Nowe Renault Captur już dostępne w Polsce. Francuzi zmieniają nie tylko styl

Renault Captur od debiutu jest hitem. Przez 10 lat w 90 krajach na drogi wyjechało przeszło 2,2 mln sztuk obu generacji tego modelu. W Polsce to najpopularniejszy SUV francuskiej marki. Z przeszło 3,4 tys. sztuk sprzedanych w 2023 roku aż 57 proc. kupili klienci indywidualni.

Obecnie miejskie SUV-y stanowią obecnie 50 proc. segmentu B i 30 proc. całego rynku samochodowego. Sytuacja rynkowa jest sprzyjająca, a stawka wysoka, stąd pora na zmianę warty…

Nowy Captur jak nowe Renault Scenic. Reflektory full LED seryjne

Nowy Captur upodobnił się do nowego Renault Scenic. Na świat patrzy przez seryjne reflektory full LED. Światła do jazdy dziennej w kształcie połówek rombów to już znak rozpoznawczy francuskiej marki. Specjalna listwa ze świata bolidów Alpine F1 poszerza nadwozie. Dwa wloty powietrza, jeden poziomo umieszczony nad tablicą rejestracyjną i drugi w zderzaku, zapewniają chłodzenie silnika.

Z tyłu dolna część bazowej wersji evolution jest polakierowana na czarny mat. Odmiana techno to czarny błyszczący kolor. Topową esprit Alpine wyróżnia matowy kolor Szary Schiste. Zmodernizowane tylne światła to przezroczyste klosze o kryształowym szlifie.

Nowe Renault Captur ze stacją multimedialną OpenR Link i wyszukiwarką Google

We wnętrzu debiutuje nowy ponad 10-calowy ekran stacji multimedialnej OpenR Link z wbudowaną wyszukiwarką Google i Android Automotive 12. To pierwsze takie rozwiązanie w segmencie B. Tapicerka także jest z wyższej półki. Gładka lub melanżowa szara tkanina znana z wersji evolution teraz w odmianie techno zyskuje żółte przeszycia i nadruk na bocznych wzmocnieniach przednich siedzeń. Z kolei nowa wersja esprit Alpine wyróżnia się fotelami i panelami drzwi ze skóry syntetycznej zestawionej z tkaniną oraz szaroniebieskawą wstawką w desce rozdzielczej.

Nowe Renault Captur to mnóstwo schowków. Jaka pojemność bagażnika?

Przestronność to mocna cecha Captura. Na wysokości kolan z tyłu jest 221 mm przestrzeni. Wyróżniający wynik to zasługa kanapy przesuwanej w zakresie 16 cm, dzięki temu można zmieniać wielkość bagażnika i ilość miejsca. Na pokładzie są też schowki o łącznej pojemności niemal 25 l, w tym 7-litrowy w desce rozdzielczej. Bagażnik oferuje 616 l pojemności w przypadku konfiguracji z tylną kanapą maksymalnie przesunięta do przodu (czyli o 132 litry więcej).

Nowe Renault Captur - pojemność bagażnika Wszystkie wersje z wyjątkiem full hybrid Wersja Full Hybrid Z maksymalnie wysuniętą do przodu / maksymalnie cofniętą tylną kanapą (+132 l) w litrach 484 / 616 348 / 480 Maksymalna pojemność w litrach (do dachu) – po złożeniu wszystkich siedzeń 1596 1458

Nowe Renault Captur jako hybryda - E-Tech full hybrid 145

Wreszcie silniki. Renault szczególnie dumne jest z autorskiego napędu E-Tech full hybrid 145, dzięki któremu nowy Captur będzie dynamiczny i ekonomiczny. Jest to hybryda szeregowo-równoległa, która łączy dwa silniki elektryczne (o mocy 36 kW i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator typu HSG – High-Voltage Starter Generator o mocy 18 kW) z 4-cylindrowym benzynową jednostką 1.6/94 KM, współpracującym z bezsprzęgłową kłową skrzynią biegów i akumulatorem trakcyjnym o pojemności 1,2 kWh. W sumie kierowca dostaje pod nogę 145 KM mocy systemowej.

Przekładania wykorzystuje 4 biegi do obsługi silnika benzynowego i 2 biegi do obsługi głównego silnika elektrycznego. Napęd E-Tech full hybrid 145 oferuje do 14 kombinacji współpracy silnika spalinowego z elektrycznym. Stąd hybrydowy Captur zawsze rusza "na prąd", do tego zdaniem producenta może nawet 80 proc. czasu jazdy pokonywać w trybie EV, a zużycie paliwa może być nawet o 40 proc. niższe niż w wersji z silnikiem spalinowym.

Nowe Renault Captur z instalacją LPG, czyli 1100 km zasięgu

Polskich kierowców ucieszy jednak prostsza konstrukcja. Nowy Captur dostanie nowy, 3-cylindrowy turbodoładowany silnik 1.0 TCe 100 LPG z fabrycznie montowaną instalacją gazową. Zdaniem Renault dwupaliwowe zasilanie w zestawieniu ze zwykłą jednostką benzynową oferuje lepsze osiągi przy znacznie niższym zużyciu paliwa i emisji CO 2 . Zasięg SUV-a z LPG na dwóch pełnych zbiornikach wynosi łącznie ok. 1100 km.

Nie jest tajemnicą, że Renault przy nowym wcieleniu Captura z LPG wykorzystało doświadczenia zdobyte przy Dacii. Od 2009 r. w Europie na drogi trafiło 625 tys. aut rumuńskiej marki zasilanych LPG. Obecnie na świecie jeździ 28 mln samochodów zasilanych LPG, w tym 3,3 mln w Polsce. Jest to największa liczba aut LPG w Europie.

Nowe Renault Captur to sześć silników do wyboru. Jakie zużycie paliwa?

W sumie pod maską nowego Captura można mieć jeden z sześciu silników w trzech wersjach paliwowych:

Benzyna to:

3-cylindrowy silnik 1.0 TCe turbo o mocy 90 KM i momencie obrotowym 160 Nm, z 6-stopniową mechaniczną skrzynią biegów. Zużycie paliwa: 5,8–5,9 l/100 km;

4-cylindrowy silnik 1.3 TCe turbo typu mild hybrid 12 V, o mocy 140 KM i momencie obrotowym 260 Nm, z 6-stopniową mechaniczną skrzynią biegów. Zużycie paliwa: 5,8–5,9 l/100 km;

4-cylindrowy silnik 1.3 TCe turbo typu mild hybrid 12 V, o mocy 160 KM i momencie obrotowym 270 Nm, z automatyczną skrzynią biegów typu EDC Zużycie paliwa: 5,8–5,9 l/100 km.

Z instalacją LPG:

Silnik 1.0 TCe turbo o mocy 100 KM i momencie obrotowym 160 Nm (170 Nm podczas jazdy na LPG), z 6-stopniową mechaniczną skrzynią biegów Zużycie paliwa: 6,0–6,1 l/100 km na benzynie bezołowiowej i 7,7–7,9 l/100 km na LPG.

Wersja E-Tech full hybrid:

4-cylindrowy silnik 1.6 o mocy 145 KM i momencie obrotowym 205 Nm, z automatyczną kłową skrzynią biegów. Zużycie paliwa: 4,7–4,9 l/100 km

Nowe Renault Captur i nowe zawieszenie

Francuzi zmienili też ustawienia amortyzatorów (w zależności od obciążenia i prędkości) oraz geometrię zawieszenia, a także kalibrację wspomagania układu kierowniczego. W silnikach 1.3 TCE 160 KM mild hybrid i E-Tech hybrid 145 zastosowano całkowicie nowe amortyzatory.

Ile kosztuje nowe Renault Captur? Cena z LPG wyższa o 4 tys. zł

Producent podkreśla, że ceny nowego modelu w porównaniu po poprzedniej generacji zostały zachowane na podobnym poziomie. Teraz odmłodzone Renault Captur w bazowej wersji evolution z silnikiem 1.0 TCe 90 KM kosztuje od 85 500 zł - to najtańszy SUV francuskiej marki na polskim rynku. Model z fabryczną instalacją LPG jest droższy o 4 tys. zł - cena startuje z poziomu 89 500 zł.

Captur 1.0 TCe 90 KM w bogatszej wersji techno to wydatek od 94 300 zł. Nowa odmiana esprit Alpine jest oferowana w cenie od 123 800 zł.

Captur z napędem E-Tech full hybrid kosztuje od 120 800 zł w przypadku wersji techno. Topowa odmiana esprit Alpine startuje od 131 800 zł.

Nowe Renault Captur - wersja cena evolution Tce 90 85 500 zł evolution Tce 100 LPG 89 500 techno Tce 90 94 300 techno Tce 100 LPG 98 300 techno mild hybrid 140 104 800 techno mild hybrid 160 EDC 112 800 techno E-Tech full hybrid 145 120 800 esprit Alpine mild hybrid 160 EDC 123 800 esprit Alpine E-Tech full hybrid 145 131 800

Renault Captur 2024 - dane techniczne, wymiary, silniki

RENAULT CAPTUR Silniki 1.0 TCE 90 1.0 TCE 100 LPG 1.3 TCE 140 mild hybrid 1.3 TCE 160 EDC mild hybrid E-Tech full hybrid 145 Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna Napęd elektryczny Nie Nie MH12 Coasting stop 7 km/h MH12 Coasting stop 20 km/h HEV 245 V Pojemność skokowa 1,0 / 999 1,0 / 999 1,3 / 1330 1,3 / 1330 1,6 / 1598 Liczba cylindrów 3 3 4 4 4 Liczba zaworów 12 12 16 16 16 Moment obrotowy [Nm/obr.] 160Nm / 2750 obr./min Bezołowiowa 160 Nm / 2750 obr./min LPG 170 Nm / 2000 obr./min 260Nm / 3500 obr./min 270 Nm / 1750 obr./min 145 Nm / 3200 obr./min w trybie spalinowym/ 250 Nm w trybie spalinowym + elektrycznym Zasilanie powietrzem Turbo Turbo Turbo Turbo Wolnossący CO² g/km WLTP 131 119 130 131 105 0–100 km/h (s) 14 13 10,4 8,5 10 Zużycie paliwa (l/100 km) 5,8–5,9 6,0–6,1 l/100 km na benzynie bezołowiowej i 7,7–7,9 l/100 km na LPG 5,8–5,9 5,8–5,9 4,7–4,9