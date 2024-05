Nowe Renault Symbioz wjeżdża do Polski. Unia zaostrza prawo

Renault Symbioz z modnie narysowaną podwyższoną sylwetką zagra w kluczowym segmencie kompaktowych SUX-ów. Stąd może zdecydować o zmianie sił na polskim rynku i awansie francuskiej marki w rankingu sprzedaży. Plan jest taki…

Unia Europejska chce bezpieczniejszych samochodów. Stąd od lipca 2024 roku w życie wejdzie dyrektywa GSR2 dotycząca wyposażenia aut. GSR to General Safety Regulation – ogólne przepisy bezpieczeństwa. "2" oznacza, że dotyczy elektronicznych asystentów kierowcy. Czyli nie chodzi o spełnienie norm zderzeniowych, a upchnięcie pod karoserią systemów wspierających prowadzącego auto. Lista wymaganego seryjnie wyposażania obejmuje m.in. system ISA, który rozpoznaje znaki ograniczenia prędkości oraz informuje o nich kierowcę, do tego mają być czujniki lub kamera cofania oraz system pomagający kierowcy utrzymać się na pasie ruchu w razie jego przekroczenia lub niebezpieczeństwa przekroczenia i ryzykiem kolizji.

Renault Symbioz zamiast spalinowego Megane hatchback i kombi

Dołożenie tych rozwiązań do niektórych samochodów okazuje się nieopłacalne, stąd producenci wolą dany model skasować z oferty i wprowadzić zupełnie nowy. Tak stanie się w przypadku spalinowego Renault Megane – auto jako hatchback i klasyczne kombi zniknie z rynku i to mimo, pięciogwiazdkowego wyniku w testach zderzeniowych Euro NCAP. Lukę wypełni Renault Symbioz, czyli nowy SUV o długości 4,41 m.

Nowy SUV Renault Symbioz w stylu Renault Scenic, bagażnik to aż 624 l pojemności

Pod względem proporcji Renault Symbioz jedzie śladem nowego Renault Scenic. Stylistycznie przednia część auta jest żywcem zdjęta z odmłodzonego modelu Captur, tył to już indywidualny projekt.

Następca klasycznego Megane powstał na rozciągniętej platformie CMF-B, z której już korzysta Captur, Clio i Arkana. Niektórym może przypominać podwyższone kombi. Jednak zdaniem inżynierów nowy 4,41-metrowy SUV jest najbardziej kompaktowy spośród hybrydowych modeli z segmentu C w gamie francuskiej marki (dla porównania: Austral – 4,51 m, Arkana – 4,56 m). W gamie Symbioz jest pozycjonowany między modelem Captur i Austral. Czyli Symbioz to wydłużony o 17 cm Captur.

Rodziny docenią przestronne wnętrze i bagażnik o pojemności 624 litrów w przypadku konfiguracji z tylną kanapą maksymalnie przesunięta do przodu (o 132 litry więcej). Po złożeniu siedzeń na płasko powstaje ładownia o pojemności 1582 litrów.

Nowe Renault Symbioz ze stacją multimedialną OpenR Link i wyszukiwarką Google plus szklany dach o regulowanej przezroczystości

We wnętrzu mistrzem pierwszego wrażenia jest ponad 10-calowy ekran stacji multimedialnej OpenR Link z wbudowaną wyszukiwarką Google i Android Automotive 12. Nad głową dach Solarbay ze szkła o regulowanej przezroczystości zaprojektowany przez firmę Saint-Gobain. Został opracowany z wykorzystaniem technologii dyspersji ciekłych kryształów PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) zaczerpniętej ze świata budownictwa. Dzięki technologii AmpliSky nie wymaga montażu żaluzji przeciwsłonecznej - wyeliminowanie prowadnic, tkanin i silnika elektrycznego pozwoliło zmniejszyć masę dachu o 6 do 8 kg, co przyczynia się do ograniczenia zużycia energii. Zastosowane rozwiązanie polega na zmianie ułożenia zawiesiny cząsteczek, zamkniętej w szkle, pod wpływem napięcia elektrycznego, w efekcie szkło staje się nieprzezroczyste w wybranej przez kierowcę części dachu. Rozwiązaniem można sterować głosowo za pomocą Asystenta Google lub przyciskiem przy lampce sufitowej. Dziewięć segmentów kaskadowo trafi przezroczystość. Efekt "WOW!" jak w banku…

Nowe Renault Symbioz z hybrydą E-Tech full hybrid 145. Zużycie benzyny zaskakuje

Renault szczególnie dumne jest z autorskiego napędu E-Tech full hybrid 145, dzięki któremu nowy Symbioz będzie dynamiczny i ekonomiczny. Jest to hybryda szeregowo-równoległa, która łączy dwa silniki elektryczne (o mocy 36 kW i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator typu HSG – High-Voltage Starter Generator o mocy 18 kW) z 4-cylindrowym benzynową jednostką 1.6/94 KM, współpracującym z bezsprzęgłową kłową skrzynią biegów i akumulatorem trakcyjnym o pojemności 1,2 kWh. W sumie kierowca dostaje pod nogę 145 KM mocy systemowej.

Przekładania wykorzystuje 4 biegi do obsługi silnika benzynowego i 2 biegi do obsługi głównego silnika elektrycznego. Napęd E-Tech full hybrid 145 oferuje do 14 kombinacji współpracy silnika spalinowego z elektrycznym. Stąd hybrydowy Symbioz zawsze rusza "na prąd", do tego zdaniem producenta może nawet 80 proc. czasu jazdy pokonywać w trybie EV, a zużycie paliwa może być nawet o 40 proc. niższe niż w wersji z silnikiem spalinowym. Zdaniem producenta oznacza to spalanie na poziomie 4,6 l/100 km.

Nowe Renault Symbioz - kiedy na rynku?

Nowe Renault Symbioz oczywiście będzie wyposażone w systemy, których wymagają nowe przepisy UE. W Polsce zadebiutuje po wakacjach 2024 roku.