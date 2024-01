Znak B-13 rzadko pojawia się na drogach. Mimo to jednak nie należy go lekceważyć. Zgodnie z definicją, informuje on o "zakazie wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi". Czy podróżując samochodem zasilanym gazem LPG lub mając w bagażniku kanister z benzyną, musimy szukać alternatywnej trasy? Okazuje się, że nie. W takim przypadku możemy kontynuować podróż.

Znak B-13. Co oznacza?

Znak B-13 ma zastosowanie głównie do pojazdów transportujących towary zgodnie z klasą ADR, czyli towarów uznawanych za niebezpieczne. Symbol samochodu na znaku może wprowadzać w błąd, gdyż tego typu przewozy najczęściej realizowane są przez pojazdy ciężarowe, dodatkowo oznakowane pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi.

W tym kontekście chodzi o transport towarów zgodnie z regulacjami dotyczącymi przewozu drogowego ładunków niebezpiecznych klas 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, oraz gazów palnych klasy 2, o ile ilość wymaga stosowania odpowiednich oznaczeń.

Klasa 1 – materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,

Klasa 3 – materiały zapalne ciekłe,

Klasa 4.1 – materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne i stałe materiały wybuchowe odczulone,

Klasa 4.2 - materiały piroforyczne oraz materiały i przedmioty samonagrzewające się,

Klasa 4.3 - Materiały wydzielające gazy palne w zetknięciu z wodą,

Klasa 5.1 - Substancje utleniające,

Klasa 5.2 - Nadtlenki organiczne.

Gdzie najczęściej zobaczymy znak B-13?

Znak B-13 najczęściej ustawiany jest w miejscach, gdzie przewożone towary mogą stanowić duże zagrożenie w razie wypadku. Dlatego często spotyka się go w okolicach tuneli, zapór wodnych, obiektów zabytkowych oraz obszarów o gęstej zabudowie miejskiej.

Co grozi za nieprzestrzeganie znaku?

Kierowcom, którzy nie przestrzegają zakazu wjazdu, w tym znaku B-13, grozi mandat w wysokości 250 zł. Co więcej, jak w przypadku pozostałych znaków "zakaz wjazdu...", kierującemu grożą dwa punkty karne.

Czy znak B-13 obowiązuje samochody z LPG?

Kierowcy posiadający samochody z instalacją gazową mogą być spokojni. Znak B-13 odnosi się do transportu określonych materiałów, a nie do paliwa znajdującego się w zbiorniku, używanego przez jednostkę napędową w danym pojeździe. Znak ten również nie dotyczy pojazdów: zasilanych gazem CNG, wykorzystujących ogniwa wodorowe, ani samochodów z napędem elektrycznym.