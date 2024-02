Nowe reguły znajdują się w dyrektywie, którą unijny parlament przyjął podczas posiedzenia odbywającego się w dniach 5-8 lutego. Jeśli wejdą w życie, odczują je mieszkańcy całej Unii. Oznaczają sporą zmianę w porównaniu do aktualnie obowiązujących zasad. Obecnie jeśli kierowca straci prawo jazdy w wyniku wykroczenia drogowego w kraju UE innym niż ten, który wydał mu prawo jazdy, w większości przypadków sankcja ma zastosowanie tylko tam, gdzie popełniono wykroczenie i nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami w pozostałej części UE.

Nowa dyrektywa ma to zmienić. Jej zapisy zakładają, że decyzja o zawieszeniu, ograniczeniu lub cofnięciu prawa jazdy podjęta w jednym kraju, musi być przekazana do kraju UE, który to prawo jazdy wydał. PE proponuje, by kraje UE miały 10 dni roboczych na wzajemne informowanie się o decyzjach dotyczących dyskwalifikacji kierowców oraz kolejne 15 dni roboczych na podjęcie decyzji, czy zakaz prowadzenia pojazdów będzie obowiązywał w całej UE. Kierowca powinien zostać poinformowany o ostatecznej decyzji w ciągu siedmiu dni roboczych.

"Aby zapewnić, że zawieszenie, ograniczenie lub cofnięcie prawa jazdy nierezydenta będzie miało zastosowanie we wszystkich krajach UE, nowe przepisy wymagają, aby decyzja ta została przekazana do kraju UE, który wydał prawo jazdy" – czytamy w komunikacie prasowym PE.

80 km/h w zabudowanym i utrata prawa jazdy?

"Posłowie sugerują również dodanie jazdy bez ważnego prawa jazdy do listy poważnych wykroczeń drogowych, takich jak jazda pod wpływem alkoholu lub spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, które spowodowałyby wymianę informacji o pozbawieniu prawa jazdy" – czytamy.

Zanosi się również na zmianę związaną z ograniczeniami prędkości. Prawo jazdy będzie można stracić już po przekroczeniu prędkości o 30 km/h na terenie zabudowanym. "Jazda o 50 km/h szybciej niż wynosi ograniczenie prędkości jest również jednym z poważnych wykroczeń drogowych, które mogą skutkować pozbawieniem prawa jazdy. Posłowie ustalili niższe ograniczenie prędkości dla obszarów mieszkalnych, co oznacza, że przekroczenie prędkości o 30 km/h na tych drogach może skutkować utratą prawa jazdy lub jego zawieszeniem" – informuje PE.

Zmiany w przepisach dotyczących prawa jazdy. Na jakim są etapie?

Projekt przepisów w sprawie ogólnounijnego skutku niektórych zakazów prowadzenia pojazdów został przyjęty 372 głosami do 220 przy 43 głosach wstrzymujących się. Parlament Europejski zakończył pierwsze czytanie. Ponieważ Rada nie przyjęła jeszcze swojego stanowiska, prace nad ustawą będą kontynuowane przez nowy Parlament, wybrany w czerwcu 2024 r.